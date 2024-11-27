https://crimea.ria.ru/20241127/putin-rasporyadilsya-ustanovit-den-morskoy-pekhoty-1142164271.html

Путин распорядился установить День морской пехоты

Путин распорядился установить День морской пехоты - РИА Новости Крым, 27.11.2024

Путин распорядился установить День морской пехоты

Президент России Владимир Путин распорядился установить День морской пехоты и отмечать его 27 ноября. РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T09:31

2024-11-27T09:31

2024-11-27T09:31

россия

владимир путин (политик)

морская пехота чф

праздники и памятные даты

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин распорядился установить День морской пехоты и отмечать его 27 ноября.Указ вступает в силу со дня его подписания.27 ноября морские пехотинцы отмечают свой профессиональный праздник. Многие из них сражаются на фронтах специальной военной операции. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил морских пехотинцев Вооруженных сил России с профессиональным праздником, отметив, что "морпехи стали настоящим ужасом для противника" и успешно выполняют боевые задачи, в том числе на самых сложных участках.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Путин поздравил моряков и россиян с Днем ВМФАртиллеристы и ракетчики вносят огромный вклад в разгром ВСУ – Аксенов

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), морская пехота чф, праздники и памятные даты, новости