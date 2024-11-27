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Путин распорядился установить День морской пехоты
Путин распорядился установить День морской пехоты - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Путин распорядился установить День морской пехоты
Президент России Владимир Путин распорядился установить День морской пехоты и отмечать его 27 ноября. РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T09:31
2024-11-27T09:31
2024-11-27T09:31
россия
владимир путин (политик)
морская пехота чф
праздники и памятные даты
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин распорядился установить День морской пехоты и отмечать его 27 ноября.Указ вступает в силу со дня его подписания.27 ноября морские пехотинцы отмечают свой профессиональный праздник. Многие из них сражаются на фронтах специальной военной операции. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил морских пехотинцев Вооруженных сил России с профессиональным праздником, отметив, что "морпехи стали настоящим ужасом для противника" и успешно выполняют боевые задачи, в том числе на самых сложных участках.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Путин поздравил моряков и россиян с Днем ВМФАртиллеристы и ракетчики вносят огромный вклад в разгром ВСУ – Аксенов
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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россия, владимир путин (политик), морская пехота чф, праздники и памятные даты, новости
Путин распорядился установить День морской пехоты
Президент РФ Владимир Путин распорядился установить День морской пехоты 27 ноября