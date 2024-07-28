https://crimea.ria.ru/20240728/putin-pozdravil-moryakov-i-rossiyan-s-dnem-vmf-1139177890.html

Путин поздравил моряков и россиян с Днем ВМФ

Путин поздравил моряков и россиян с Днем ВМФ - РИА Новости Крым, 28.07.2024

Путин поздравил моряков и россиян с Днем ВМФ

Президент России Владимир Путин, выступая в Санкт-Петербурге на параде в честь Дня Военно-Морского флота, поздравил моряков и всех граждан страны с Днем ВМФ. РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T11:30

2024-07-28T11:30

2024-07-28T12:57

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин, выступая в Санкт-Петербурге на параде в честь Дня Военно-Морского флота, поздравил моряков и всех граждан страны с Днем ВМФ.Глава государства с борта катера приветствовал экипажи кораблей, участвующих в параде.Российский лидер также приветствовал экипажи кораблей Китая, Алжира, Индии.Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге. Президент страны, верховный главнокомандующий Владимир Путин в сопровождении министра обороны Андрея Белоусова и главкома ВМФ Александра Моисеева обошел на катере "Раптор" парадную линию боевых кораблей на рейде реки Невы. Путин поприветствовал и поздравил с праздником их экипажи.Среди участников смотра – линейный корабль "Полтава", малые ракетные корабли "Серпухов" и "Одинцово", корвет "Бойкий", патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин", подводная лодка "Можайск", эскадренный миноносец "Цзяо Цзо" военно-морских сил Китая, учебный корабль "Ла Суммам" военно-морских Алжира, фрегат "Табар" военно-морских сил Индии.Всего к участию в параде в 2024 году привлечены 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна, более 2,5 тысячи военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:День ВМФ России: история и традиции праздникаВоенно-морской флот вносит большой вклад в выполнение задач СВО – АксеновВ Севастополе празднуют День Военно-морского флота

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, вмф, армия и флот, военно-морской флот рф, новости