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Путин поздравил моряков и россиян с Днем ВМФ - РИА Новости Крым, 28.07.2024
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Путин поздравил моряков и россиян с Днем ВМФ
Путин поздравил моряков и россиян с Днем ВМФ - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Путин поздравил моряков и россиян с Днем ВМФ
Президент России Владимир Путин, выступая в Санкт-Петербурге на параде в честь Дня Военно-Морского флота, поздравил моряков и всех граждан страны с Днем ВМФ. РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T11:30
2024-07-28T12:57
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин, выступая в Санкт-Петербурге на параде в честь Дня Военно-Морского флота, поздравил моряков и всех граждан страны с Днем ВМФ.Глава государства с борта катера приветствовал экипажи кораблей, участвующих в параде.Российский лидер также приветствовал экипажи кораблей Китая, Алжира, Индии.Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге. Президент страны, верховный главнокомандующий Владимир Путин в сопровождении министра обороны Андрея Белоусова и главкома ВМФ Александра Моисеева обошел на катере "Раптор" парадную линию боевых кораблей на рейде реки Невы. Путин поприветствовал и поздравил с праздником их экипажи.Среди участников смотра – линейный корабль "Полтава", малые ракетные корабли "Серпухов" и "Одинцово", корвет "Бойкий", патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин", подводная лодка "Можайск", эскадренный миноносец "Цзяо Цзо" военно-морских сил Китая, учебный корабль "Ла Суммам" военно-морских Алжира, фрегат "Табар" военно-морских сил Индии.Всего к участию в параде в 2024 году привлечены 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна, более 2,5 тысячи военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:День ВМФ России: история и традиции праздникаВоенно-морской флот вносит большой вклад в выполнение задач СВО – АксеновВ Севастополе празднуют День Военно-морского флота
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Новости
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владимир путин (политик), россия, вмф, армия и флот, военно-морской флот рф, новости
Путин поздравил моряков и россиян с Днем ВМФ

Путин поздравил российских военных моряков с Днем Военно-Морского флота

11:30 28.07.2024 (обновлено: 12:57 28.07.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в Главном военно-морском параде
Президент РФ В. Путин принял участие в Главном военно-морском параде - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин, выступая в Санкт-Петербурге на параде в честь Дня Военно-Морского флота, поздравил моряков и всех граждан страны с Днем ВМФ.
Глава государства с борта катера приветствовал экипажи кораблей, участвующих в параде.

"Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с днем Военно-Морского флота. Этот праздник мы всегда отмечаем торжественно, с уважением и любовью к прославленному флоту, с гордостью за нашу страну – морскую державу", – обратился Путин к военнослужащим.

Российский лидер также приветствовал экипажи кораблей Китая, Алжира, Индии.
Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге. Президент страны, верховный главнокомандующий Владимир Путин в сопровождении министра обороны Андрея Белоусова и главкома ВМФ Александра Моисеева обошел на катере "Раптор" парадную линию боевых кораблей на рейде реки Невы. Путин поприветствовал и поздравил с праздником их экипажи.
Среди участников смотра – линейный корабль "Полтава", малые ракетные корабли "Серпухов" и "Одинцово", корвет "Бойкий", патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин", подводная лодка "Можайск", эскадренный миноносец "Цзяо Цзо" военно-морских сил Китая, учебный корабль "Ла Суммам" военно-морских Алжира, фрегат "Табар" военно-морских сил Индии.
Всего к участию в параде в 2024 году привлечены 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна, более 2,5 тысячи военнослужащих.
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