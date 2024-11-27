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В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 27.11.2024
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В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 27.11.2024
В Севастополе отбой воздушной тревоги
Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T09:50
2024-11-27T09:50
севастополь
крым
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
новости
новости крыма
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города-героя Михаил Развожаев.Морской и наземный общественный транспорт, который приостанавливал свою работу на время тревоги, возобновляет движение. Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявляют после соответствующего сигнала военных: звук сирены выключают, а по телеканалам и радио транслируют сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий.Как сообщалось, в среду утром в городе-герое была объявлена воздушная тревога. Людей призвали проследовать в убежища или занять безопасное место в помещении. Наземный и морской общественный транспорт на время воздушной тревоги прекратил движение. Позже губернатор сообщил о сбитии двух воздушных целей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияВторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозуСхему размещения укрытий в Севастополе пересмотрят
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Новости
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РИА Новости Крым
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севастополь, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости, новости крыма, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе отбой воздушной тревоги

В Севастополе отбой воздушной тревоги

09:50 27.11.2024
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он в своем Telegram-канале.
Морской и наземный общественный транспорт, который приостанавливал свою работу на время тревоги, возобновляет движение. Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявляют после соответствующего сигнала военных: звук сирены выключают, а по телеканалам и радио транслируют сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий.
Как сообщалось, в среду утром в городе-герое была объявлена воздушная тревога. Людей призвали проследовать в убежища или занять безопасное место в помещении. Наземный и морской общественный транспорт на время воздушной тревоги прекратил движение. Позже губернатор сообщил о сбитии двух воздушных целей.
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СевастопольКрымМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяНовостиНовости КрымаВоздушная тревога в Севастополе
 
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