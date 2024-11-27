https://crimea.ria.ru/20241127/v-sevastopole-otboy-vozdushnoy-trevogi--1141309586.html

В Севастополе отбой воздушной тревоги

В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 27.11.2024

В Севастополе отбой воздушной тревоги

Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T09:50

2024-11-27T09:50

2024-11-27T09:50

севастополь

крым

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

новости

новости крыма

воздушная тревога в севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_0:209:2896:1838_1920x0_80_0_0_8241c7c021bd355db332589bb54e97ab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города-героя Михаил Развожаев.Морской и наземный общественный транспорт, который приостанавливал свою работу на время тревоги, возобновляет движение. Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявляют после соответствующего сигнала военных: звук сирены выключают, а по телеканалам и радио транслируют сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий.Как сообщалось, в среду утром в городе-герое была объявлена воздушная тревога. Людей призвали проследовать в убежища или занять безопасное место в помещении. Наземный и морской общественный транспорт на время воздушной тревоги прекратил движение. Позже губернатор сообщил о сбитии двух воздушных целей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияВторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозуСхему размещения укрытий в Севастополе пересмотрят

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости, новости крыма, воздушная тревога в севастополе