https://crimea.ria.ru/20241127/iz-sevastopolya-vydvorili-migrantov-1142165091.html
Из Севастополя выдворили мигрантов
Из Севастополя выдворили мигрантов - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Из Севастополя выдворили мигрантов
В Севастополе за многочисленные нарушения миграционного законодательства запретили въезд в Россию 12 иностранным гражданам, еще одного принудительно выдворят из РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T11:17
2024-11-27T11:17
2024-11-27T11:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе за многочисленные нарушения миграционного законодательства запретили въезд в Россию 12 иностранным гражданам, еще одного принудительно выдворят из страны. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.По данным правоохранителей, всего за неделю за нарушения административного законодательства к ответственности были привлечены 12 иностранцев и 19 россиян.Уточняется, что иностранные граждане нарушили режим пребывания в Российской Федерации и правила миграционного учета, выявлены нарушения по срокам обращения за выдачей патента и режима пребывания в РФ с отсутствием подтверждающих документов и незаконное осуществление трудовой деятельности в стране.Также правоохранители установили 13 фактов предоставления жилого помещения иностранному гражданину, пять случаев неисполнения принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета, а также факт привлечения к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина при отсутствии у него разрешения на работу либо патента.Ранее в Севастополе правоохранители пресекли канал незаконной миграции. Злоумышленники фиктивно оформили более сотни граждан государств Средней Азии. Возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин высказался о мигрантах в РоссииПутин ужесточил наказание мигрантам и организаторам незаконной миграцииВ Донецке задержаны мигранты за пропаганду радикального ислама
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РИА Новости Крым
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россия, севастополь, полиция, полиция севастополя, нелегальные мигранты, мигранты, новости крыма
Из Севастополя выдворили мигрантов
В Севастополе 12 мигрантам запретили въезд в Россию за многочисленные нарушения закона
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе за многочисленные нарушения миграционного законодательства запретили въезд в Россию 12 иностранным гражданам, еще одного принудительно выдворят из страны. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.
"За нарушения миграционного законодательства гражданин Казахстана подвергнут выдворению с территории Российской Федерации в форме принудительного перемещения через государственную границу. В отношении 12 иностранных граждан приняты решения о запрете въезда на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, всего за неделю за нарушения административного законодательства к ответственности были привлечены 12 иностранцев и 19 россиян.
Уточняется, что иностранные граждане нарушили режим пребывания в Российской Федерации и правила миграционного учета, выявлены нарушения по срокам обращения за выдачей патента и режима пребывания в РФ с отсутствием подтверждающих документов и незаконное осуществление трудовой деятельности в стране.
Также правоохранители установили 13 фактов предоставления жилого помещения иностранному гражданину, пять случаев неисполнения принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета, а также факт привлечения к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина при отсутствии у него разрешения на работу либо патента.
Ранее в Севастополе правоохранители пресекли канал незаконной миграции
. Злоумышленники фиктивно оформили более сотни граждан государств Средней Азии. Возбуждено уголовное дело.
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