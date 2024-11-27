https://crimea.ria.ru/20241127/iz-sevastopolya-vydvorili-migrantov-1142165091.html

Из Севастополя выдворили мигрантов

Из Севастополя выдворили мигрантов - РИА Новости Крым, 27.11.2024

Из Севастополя выдворили мигрантов

В Севастополе за многочисленные нарушения миграционного законодательства запретили въезд в Россию 12 иностранным гражданам, еще одного принудительно выдворят из РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T11:17

2024-11-27T11:17

2024-11-27T11:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе за многочисленные нарушения миграционного законодательства запретили въезд в Россию 12 иностранным гражданам, еще одного принудительно выдворят из страны. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.По данным правоохранителей, всего за неделю за нарушения административного законодательства к ответственности были привлечены 12 иностранцев и 19 россиян.Уточняется, что иностранные граждане нарушили режим пребывания в Российской Федерации и правила миграционного учета, выявлены нарушения по срокам обращения за выдачей патента и режима пребывания в РФ с отсутствием подтверждающих документов и незаконное осуществление трудовой деятельности в стране.Также правоохранители установили 13 фактов предоставления жилого помещения иностранному гражданину, пять случаев неисполнения принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета, а также факт привлечения к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина при отсутствии у него разрешения на работу либо патента.Ранее в Севастополе правоохранители пресекли канал незаконной миграции. Злоумышленники фиктивно оформили более сотни граждан государств Средней Азии. Возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин высказался о мигрантах в РоссииПутин ужесточил наказание мигрантам и организаторам незаконной миграцииВ Донецке задержаны мигранты за пропаганду радикального ислама

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, севастополь, полиция, полиция севастополя, нелегальные мигранты, мигранты, новости крыма