https://crimea.ria.ru/20241108/kanal-nezakonnoy-migratsii-presekli-v-sevastopole-1141702077.html

Канал незаконной миграции пресекли в Севастополе

Канал незаконной миграции пресекли в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.11.2024

Канал незаконной миграции пресекли в Севастополе

В Севастополе участники преступной группы организовали канал незаконной миграции и фиктивно поставили на учет около сотни иностранцев. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T09:42

2024-11-08T09:42

2024-11-08T09:42

нелегальные мигранты

мигранты

севастополь

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе участники преступной группы организовали канал незаконной миграции и фиктивно поставили на учет около сотни иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю.По данным следствия, в 2021 году 51-летний злоумышленник из Волгоградской области привлек трех местных жительниц, обладающих познаниями в области миграционного законодательства. Преступная группа подыскивала места для массовой постановки на учет и иностранцев, которым за плату готовила документы, дающие право находиться и работать на территории России.Как уточняет пресс-служба прокуратуры Севастополя, таким образом злоумышленники фиктивно оформили более сотни граждан государств Средней Азии. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки при оперативном сопровождении ФСБ. Сейчас расследование завершено. Дело направлено в суд."Ранее по тем же обстоятельствам в районный суд направлено уголовное дело в отношении должностного лица, осуществлявшего регистрацию иностранцев. Незаконно поставленные на миграционный учет лица покинули территорию России", - уточнили в надзорном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин высказался о мигрантах в РоссииЖитель Феодосии получил срок за организацию незаконной миграцииИз России выдворили и депортировали 20 тысяч мигрантов – Колокольцев

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нелегальные мигранты, мигранты, севастополь, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура города севастополя, новости крыма