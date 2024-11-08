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Канал незаконной миграции пресекли в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.11.2024
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Канал незаконной миграции пресекли в Севастополе
Канал незаконной миграции пресекли в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.11.2024
Канал незаконной миграции пресекли в Севастополе
В Севастополе участники преступной группы организовали канал незаконной миграции и фиктивно поставили на учет около сотни иностранцев. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T09:42
2024-11-08T09:42
нелегальные мигранты
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севастополь
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прокуратура города севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе участники преступной группы организовали канал незаконной миграции и фиктивно поставили на учет около сотни иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю.По данным следствия, в 2021 году 51-летний злоумышленник из Волгоградской области привлек трех местных жительниц, обладающих познаниями в области миграционного законодательства. Преступная группа подыскивала места для массовой постановки на учет и иностранцев, которым за плату готовила документы, дающие право находиться и работать на территории России.Как уточняет пресс-служба прокуратуры Севастополя, таким образом злоумышленники фиктивно оформили более сотни граждан государств Средней Азии. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки при оперативном сопровождении ФСБ. Сейчас расследование завершено. Дело направлено в суд."Ранее по тем же обстоятельствам в районный суд направлено уголовное дело в отношении должностного лица, осуществлявшего регистрацию иностранцев. Незаконно поставленные на миграционный учет лица покинули территорию России", - уточнили в надзорном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин высказался о мигрантах в РоссииЖитель Феодосии получил срок за организацию незаконной миграцииИз России выдворили и депортировали 20 тысяч мигрантов – Колокольцев
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нелегальные мигранты, мигранты, севастополь, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура города севастополя, новости крыма
Канал незаконной миграции пресекли в Севастополе

В Севастополе организовали канал незаконной миграции

09:42 08.11.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроверка документов у работников на стройке в Новосибирске
Проверка документов у работников на стройке в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе участники преступной группы организовали канал незаконной миграции и фиктивно поставили на учет около сотни иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, в 2021 году 51-летний злоумышленник из Волгоградской области привлек трех местных жительниц, обладающих познаниями в области миграционного законодательства. Преступная группа подыскивала места для массовой постановки на учет и иностранцев, которым за плату готовила документы, дающие право находиться и работать на территории России.
"С целью конспирации незаконное денежное вознаграждение принималось под видом оплаты консультационных и юридических услуг соучастником, оформленным в качестве индивидуального предпринимателя", - сказано в сообщении.
Как уточняет пресс-служба прокуратуры Севастополя, таким образом злоумышленники фиктивно оформили более сотни граждан государств Средней Азии. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки при оперативном сопровождении ФСБ. Сейчас расследование завершено. Дело направлено в суд.
"Ранее по тем же обстоятельствам в районный суд направлено уголовное дело в отношении должностного лица, осуществлявшего регистрацию иностранцев. Незаконно поставленные на миграционный учет лица покинули территорию России", - уточнили в надзорном ведомстве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Нелегальные мигрантыМигрантыСевастопольГСУ СК России по Крыму и СевастополюПрокуратура города СевастополяНовости Крыма
 
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