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Житель Феодосии получил срок за организацию незаконной миграции - РИА Новости Крым, 02.11.2024
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Житель Феодосии получил срок за организацию незаконной миграции
Житель Феодосии получил срок за организацию незаконной миграции - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Житель Феодосии получил срок за организацию незаконной миграции
Житель Феодосии приговорен к двум годам лишения свободы условно за организацию незаконной миграции. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым. РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T11:56
2024-11-02T11:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Житель Феодосии приговорен к двум годам лишения свободы условно за организацию незаконной миграции. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.Государственное обвинение по уголовному делу предъявила прокуратура Ленинского района. Осужденный предоставлял нелегалам помещения для проживания и работу на объектах строительства, за которую иностранные граждане получали заработную плату в конверте."Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 8 месяцев. Приговор не вступил в законную силу", - отмечают в прокуратуре.Ранее стало известно, что в Крыму будут судить нелегального мигранта, предложившего взятку сотруднику полиции. Гражданин Республики Таджикистан должен был самостоятельно выехать за пределы страны после совершенного правонарушения. Однако он этого не сделал и пытался решить проблему с помощью денег.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из России выдворили и депортировали 20 тысяч мигрантов – КолокольцевГосдума приняла закон о преступлениях нелегальных мигрантовПутин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов
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РИА Новости Крым
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нелегальные мигранты, мигранты, феодосия, новости крыма, крым, закон и право, приговор
Житель Феодосии получил срок за организацию незаконной миграции

Жителя Крыма осудили на два года за организацию канала незаконной миграции

11:56 02.11.2024
 
© РИА Новости . Павел КомаровФемида. Суд
Фемида. Суд - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Павел Комаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Житель Феодосии приговорен к двум годам лишения свободы условно за организацию незаконной миграции. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.
"Судом установлено, что в 2022 году мужчина, являясь директором фирмы, осуществлявшей ремонтно-строительные работы, организовал незаконное пребывание иностранных граждан без постановки их на учет", - говорится в сообщении пресс-службы.
Государственное обвинение по уголовному делу предъявила прокуратура Ленинского района. Осужденный предоставлял нелегалам помещения для проживания и работу на объектах строительства, за которую иностранные граждане получали заработную плату в конверте.
"Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 8 месяцев. Приговор не вступил в законную силу", - отмечают в прокуратуре.
Ранее стало известно, что в Крыму будут судить нелегального мигранта, предложившего взятку сотруднику полиции. Гражданин Республики Таджикистан должен был самостоятельно выехать за пределы страны после совершенного правонарушения. Однако он этого не сделал и пытался решить проблему с помощью денег.
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Нелегальные мигрантыМигрантыФеодосияНовости КрымаКрымЗакон и правоПриговор
 
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