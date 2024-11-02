https://crimea.ria.ru/20241102/zhitel-feodosii-poluchil-srok-za-organizatsiyu-nezakonnoy-migratsii-1141559716.html
Житель Феодосии получил срок за организацию незаконной миграции
Житель Феодосии получил срок за организацию незаконной миграции - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Житель Феодосии получил срок за организацию незаконной миграции
Житель Феодосии приговорен к двум годам лишения свободы условно за организацию незаконной миграции. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым. РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T11:56
2024-11-02T11:56
2024-11-02T11:56
нелегальные мигранты
мигранты
феодосия
новости крыма
крым
закон и право
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110440/02/1104400201_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_a1fda7bf68059848123ae18a47fd9ad6.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Житель Феодосии приговорен к двум годам лишения свободы условно за организацию незаконной миграции. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.Государственное обвинение по уголовному делу предъявила прокуратура Ленинского района. Осужденный предоставлял нелегалам помещения для проживания и работу на объектах строительства, за которую иностранные граждане получали заработную плату в конверте."Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 8 месяцев. Приговор не вступил в законную силу", - отмечают в прокуратуре.Ранее стало известно, что в Крыму будут судить нелегального мигранта, предложившего взятку сотруднику полиции. Гражданин Республики Таджикистан должен был самостоятельно выехать за пределы страны после совершенного правонарушения. Однако он этого не сделал и пытался решить проблему с помощью денег.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из России выдворили и депортировали 20 тысяч мигрантов – КолокольцевГосдума приняла закон о преступлениях нелегальных мигрантовПутин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов
феодосия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110440/02/1104400201_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_dbb680f8e5755cf79cac7432ed4a7b04.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нелегальные мигранты, мигранты, феодосия, новости крыма, крым, закон и право, приговор
Житель Феодосии получил срок за организацию незаконной миграции
Жителя Крыма осудили на два года за организацию канала незаконной миграции