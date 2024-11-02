https://crimea.ria.ru/20241102/zhitel-feodosii-poluchil-srok-za-organizatsiyu-nezakonnoy-migratsii-1141559716.html

Житель Феодосии получил срок за организацию незаконной миграции

Житель Феодосии получил срок за организацию незаконной миграции - РИА Новости Крым, 02.11.2024

Житель Феодосии получил срок за организацию незаконной миграции

Житель Феодосии приговорен к двум годам лишения свободы условно за организацию незаконной миграции. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым. РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T11:56

2024-11-02T11:56

2024-11-02T11:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Житель Феодосии приговорен к двум годам лишения свободы условно за организацию незаконной миграции. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.Государственное обвинение по уголовному делу предъявила прокуратура Ленинского района. Осужденный предоставлял нелегалам помещения для проживания и работу на объектах строительства, за которую иностранные граждане получали заработную плату в конверте."Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 8 месяцев. Приговор не вступил в законную силу", - отмечают в прокуратуре.Ранее стало известно, что в Крыму будут судить нелегального мигранта, предложившего взятку сотруднику полиции. Гражданин Республики Таджикистан должен был самостоятельно выехать за пределы страны после совершенного правонарушения. Однако он этого не сделал и пытался решить проблему с помощью денег.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из России выдворили и депортировали 20 тысяч мигрантов – КолокольцевГосдума приняла закон о преступлениях нелегальных мигрантовПутин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нелегальные мигранты, мигранты, феодосия, новости крыма, крым, закон и право, приговор