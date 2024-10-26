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Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов - РИА Новости Крым, 26.10.2024
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Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов
Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов - РИА Новости Крым, 26.10.2024
Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов
Президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России. РИА Новости Крым, 26.10.2024
2024-10-26T16:51
2024-10-26T17:04
владимир путин (политик)
закон и право
нелегальные мигранты
трудовые мигранты
миграционная политика
мигранты
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России.Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре прошлого года. Его авторами выступили сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова и Юрий Валяев, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий.Законом устанавливается, что право на разрешение на временное проживание в упрощенном порядке может быть предоставлено иностранному гражданину, состоящему не менее трех лет в браке с гражданином Российской Федерации, постоянно проживающим в России.Право на получение вида на жительство в упрощенном порядке, согласно закону, предоставляется иностранному гражданину, имеющему ребенка, состоящего в гражданстве РФ и постоянно проживающего в России, другой родитель которого имеет гражданство Российской Федерации, при условии подтвержденного в судебном порядке факта совместного проживания на территории Российской Федерации данного иностранного гражданина с таким ребенком или матерью (отцом) такого ребенка не менее трех лет до дня обращения с заявлением о выдаче вида на жительство.Закон направлен на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории Российской Федерации.Законом предлагается аннулировать разрешение на временное проживание и вид на жительство в случае, если решением суда, вступившим в законную силу, отменено усыновление или аннулирована запись акта об установлении отцовства иностранного гражданина в отношении соответствующего ребенка, а также в случае признания судом брака с гражданином Российской Федерации, послужившего основанием для получения соответствующего разрешительного документа, недействительным, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что после ужесточения требований к условиям получения разрешения на временное проживание для иностранцев, которые находятся в браке с гражданами РФ, заключение фиктивного брака станет бесполезным для ускоренного получения иностранным гражданином РВП.По его словам, увеличение срока брака для получения разрешения на временное проживание в России, в том числе для дальнейшего получения гражданства, поспособствует предотвращению мошеннических действий и схем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России вдвое сократили квоту на временное проживание иностранцевЗа организацию незаконной миграции будут конфисковывать имуществоГосдума рассмотрит пять законопроектов о мигрантах
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владимир путин (политик), закон и право, нелегальные мигранты, трудовые мигранты, миграционная политика, мигранты, россия, общество
Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов для легализации в РФ

16:51 26.10.2024 (обновлено: 17:04 26.10.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России.
Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре прошлого года. Его авторами выступили сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова и Юрий Валяев, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Законом устанавливается, что право на разрешение на временное проживание в упрощенном порядке может быть предоставлено иностранному гражданину, состоящему не менее трех лет в браке с гражданином Российской Федерации, постоянно проживающим в России.
Право на получение вида на жительство в упрощенном порядке, согласно закону, предоставляется иностранному гражданину, имеющему ребенка, состоящего в гражданстве РФ и постоянно проживающего в России, другой родитель которого имеет гражданство Российской Федерации, при условии подтвержденного в судебном порядке факта совместного проживания на территории Российской Федерации данного иностранного гражданина с таким ребенком или матерью (отцом) такого ребенка не менее трех лет до дня обращения с заявлением о выдаче вида на жительство.
Закон направлен на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории Российской Федерации.
Законом предлагается аннулировать разрешение на временное проживание и вид на жительство в случае, если решением суда, вступившим в законную силу, отменено усыновление или аннулирована запись акта об установлении отцовства иностранного гражданина в отношении соответствующего ребенка, а также в случае признания судом брака с гражданином Российской Федерации, послужившего основанием для получения соответствующего разрешительного документа, недействительным, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что после ужесточения требований к условиям получения разрешения на временное проживание для иностранцев, которые находятся в браке с гражданами РФ, заключение фиктивного брака станет бесполезным для ускоренного получения иностранным гражданином РВП.
По его словам, увеличение срока брака для получения разрешения на временное проживание в России, в том числе для дальнейшего получения гражданства, поспособствует предотвращению мошеннических действий и схем.
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