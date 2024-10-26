https://crimea.ria.ru/20241026/putin-podpisal-zakon-o-borbe-s-fiktivnymi-brakami-migrantov-1141370510.html

Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов - РИА Новости Крым, 26.10.2024

Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России. РИА Новости Крым, 26.10.2024

2024-10-26T16:51

2024-10-26T16:51

2024-10-26T17:04

владимир путин (политик)

закон и право

нелегальные мигранты

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миграционная политика

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России.Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре прошлого года. Его авторами выступили сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова и Юрий Валяев, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий.Законом устанавливается, что право на разрешение на временное проживание в упрощенном порядке может быть предоставлено иностранному гражданину, состоящему не менее трех лет в браке с гражданином Российской Федерации, постоянно проживающим в России.Право на получение вида на жительство в упрощенном порядке, согласно закону, предоставляется иностранному гражданину, имеющему ребенка, состоящего в гражданстве РФ и постоянно проживающего в России, другой родитель которого имеет гражданство Российской Федерации, при условии подтвержденного в судебном порядке факта совместного проживания на территории Российской Федерации данного иностранного гражданина с таким ребенком или матерью (отцом) такого ребенка не менее трех лет до дня обращения с заявлением о выдаче вида на жительство.Закон направлен на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории Российской Федерации.Законом предлагается аннулировать разрешение на временное проживание и вид на жительство в случае, если решением суда, вступившим в законную силу, отменено усыновление или аннулирована запись акта об установлении отцовства иностранного гражданина в отношении соответствующего ребенка, а также в случае признания судом брака с гражданином Российской Федерации, послужившего основанием для получения соответствующего разрешительного документа, недействительным, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что после ужесточения требований к условиям получения разрешения на временное проживание для иностранцев, которые находятся в браке с гражданами РФ, заключение фиктивного брака станет бесполезным для ускоренного получения иностранным гражданином РВП.По его словам, увеличение срока брака для получения разрешения на временное проживание в России, в том числе для дальнейшего получения гражданства, поспособствует предотвращению мошеннических действий и схем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России вдвое сократили квоту на временное проживание иностранцевЗа организацию незаконной миграции будут конфисковывать имуществоГосдума рассмотрит пять законопроектов о мигрантах

https://crimea.ria.ru/20241022/zaprety-i-shtrafy-kak-uzhestochat-zakon-o-migratsionnoy-politike-v-rf-1141255878.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), закон и право, нелегальные мигранты, трудовые мигранты, миграционная политика, мигранты, россия, общество