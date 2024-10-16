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В России вдвое сократили квоту на временное проживание иностранцев
В России вдвое сократили квоту на временное проживание иностранцев - РИА Новости Крым, 16.10.2024
В России вдвое сократили квоту на временное проживание иностранцев
Правительство России утвердило квоту в 5,5 тысяч разрешений на временное проживание иностранцев и лиц без гражданства в стране на 2025 год. Об этом сообщается в РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T20:28
2024-10-16T20:28
2024-10-16T20:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Правительство России утвердило квоту в 5,5 тысяч разрешений на временное проживание иностранцев и лиц без гражданства в стране на 2025 год. Об этом сообщается в распоряжении кабмина.В сравнении с нынешней квотой, которая составляет 10 595 разрешений, в 2025 году она сократится в двое.Весь объем разрешений будет распределен по российским регионам в соответствии с заявками властей, отмечается в документе. Больше всего разрешений получат Москва и Московская область - 1 тысяча и 350 соответственно, квота для Санкт-Петербурга составит 200 разрешений, Татарстан и Башкирия в 2025 году получат 100 разрешений, следует из распоряжения.Накануне Государственная Дума в третьем чтении, приняла закон, направленный на борьбу с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов. По данным спикера Вячеслава Володина, теперь получить разрешение на временное проживание в стране вне квоты или вид на жительство будет возможно не ранее чем через три года с момента вступления в брак либо усыновления.Кроме того, если брак, послуживший основанием для получения разрешения на временное проживание, будет признан судом недействительным либо расторгнут, то выданное ранее иностранному гражданину разрешение будет аннулировано.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полсотни незаконных мигрантов выявили на стройке в КрымуЗа организацию незаконной миграции будут конфисковывать имуществоГосдума рассмотрит пять законопроектов о мигрантах
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россия, правительство россии, трудовые мигранты, закон и право, общество, новости
В России вдвое сократили квоту на временное проживание иностранцев
Правительство утвердило квоту на временное проживание иностранцев в России на 2025 год
20:28 16.10.2024 (обновлено: 20:45 16.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Правительство России утвердило квоту в 5,5 тысяч разрешений на временное проживание иностранцев и лиц без гражданства в стране на 2025 год. Об этом сообщается в распоряжении кабмина.
"Установить на 2025 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 5,5 тысячи на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам согласно приложению; резерв квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 1650 разрешений на временное проживание в Российской Федерации", - говорится в документе.
В сравнении с нынешней квотой, которая составляет 10 595 разрешений, в 2025 году она сократится в двое.
Весь объем разрешений будет распределен по российским регионам в соответствии с заявками властей, отмечается в документе.
Больше всего разрешений получат Москва и Московская область - 1 тысяча и 350 соответственно, квота для Санкт-Петербурга составит 200 разрешений, Татарстан и Башкирия в 2025 году получат 100 разрешений, следует из распоряжения.
Накануне Государственная Дума в третьем чтении, приняла закон
, направленный на борьбу с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов. По данным спикера Вячеслава Володина, теперь получить разрешение на временное проживание в стране вне квоты или вид на жительство будет возможно не ранее чем через три года с момента вступления в брак либо усыновления.
Кроме того, если брак, послуживший основанием для получения разрешения на временное проживание, будет признан судом недействительным либо расторгнут, то выданное ранее иностранному гражданину разрешение будет аннулировано.
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