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Принят закон о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков в РФ - РИА Новости Крым, 15.10.2024
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Принят закон о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков в РФ
Принят закон о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков в РФ - РИА Новости Крым, 15.10.2024
Принят закон о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков в РФ
Государственная Дума РФ в третьем, окончательном чтении, приняла закон, направленный на борьбу с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов... РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T13:51
2024-10-15T13:54
государственная дума рф
вячеслав володин
новости
россия
общество
мигранты
нелегальные мигранты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Государственная Дума РФ в третьем, окончательном чтении, приняла закон, направленный на борьбу с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов. Соответствующие изменения были предложены Председателем ГД Вячеславом Володиным.Кроме того, если брак, послуживший основанием для получения разрешения на временное проживание, будет признан судом недействительным либо расторгнут, то выданное ранее иностранному гражданину разрешение будет аннулировано, сказал Председатель Госдумы. Аналогичная мера будет принята в случае, если решением суда мигранта лишат родительских прав или ограничат в них либо отменят усыновление."За" проголосовали 407 депутатов, "против" – 0, воздержались – 0, уточнил Володин.Работа над совершенствованием миграционной политики продолжается, подчеркнул он. На рассмотрении еще шесть законопроектов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За организацию незаконной миграции будут конфисковывать имуществоФиктивные брак и отцовство не пройдут: поправки к закону о мигрантахДепортацию мигрантов будут снимать на видео для "вечного" архива
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РИА Новости Крым
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государственная дума рф, вячеслав володин, новости, россия, общество, мигранты, нелегальные мигранты
Принят закон о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков в РФ

Законопроект о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков в России принят

13:51 15.10.2024 (обновлено: 13:54 15.10.2024)
 
© РИА Новостимигранты
мигранты - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Государственная Дума РФ в третьем, окончательном чтении, приняла закон, направленный на борьбу с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов. Соответствующие изменения были предложены Председателем ГД Вячеславом Володиным.
"Теперь получить разрешение на временное проживание в нашей стране вне квоты или вид на жительство будет возможно не ранее чем через три года с момента вступления в брак либо усыновления", – написал Володин в своем канале в Telegram-канале.
Кроме того, если брак, послуживший основанием для получения разрешения на временное проживание, будет признан судом недействительным либо расторгнут, то выданное ранее иностранному гражданину разрешение будет аннулировано, сказал Председатель Госдумы. Аналогичная мера будет принята в случае, если решением суда мигранта лишат родительских прав или ограничат в них либо отменят усыновление.
"За" проголосовали 407 депутатов, "против" – 0, воздержались – 0, уточнил Володин.
Работа над совершенствованием миграционной политики продолжается, подчеркнул он. На рассмотрении еще шесть законопроектов.
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Государственная Дума РФВячеслав ВолодинНовостиРоссияОбществоМигрантыНелегальные мигранты
 
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