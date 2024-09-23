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Депортацию мигрантов будут снимать на видео для "вечного" архива - РИА Новости Крым, 23.09.2024
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Депортацию мигрантов будут снимать на видео для "вечного" архива
Депортацию мигрантов будут снимать на видео для "вечного" архива - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Депортацию мигрантов будут снимать на видео для "вечного" архива
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) будет снимать на видеокамеру всю свою работу – от личного приема и конвоирования уклонистов-мигрантов в суд до... РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T08:49
2024-09-23T08:49
федеральная служба судебных приставов (фссп)
миграционная политика
мигранты
закон и право
общество
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) будет снимать на видеокамеру всю свою работу – от личного приема и конвоирования уклонистов-мигрантов в суд до выдворения иностранцев-нарушителей за пределы России. Соответствующий проект приказа проходит антикоррупционную экспертизу, сообщает "Парламентская газета".Отмечается, что для съемки материалов будут использоваться стационарные IP-камеры, мобильные и портативные видеорегистраторы и фотоаппараты.Уточняется, что съемка будет вестись также при наложении ареста на имущество нарушителя, и даже во время личных приемов граждан в ФССП. При этом участников съемки будут уведомлять о ее проведении соответствующими информационными знаками.Из текста приказа ФССП следует, что записанные материалы попадут в архив, по сути, навсегда, поскольку регулярно будут копироваться на новый носитель перед тем, как у предыдущего закончится срок эксплуатации.Как рассказали в ФССП, использование средств аудио-, фото- и видеофиксации позволит, среди прочего, обеспечить объективный контроль и фиксировать детали при осуществлении производства по уголовным и административным делам, а также при исполнении приговоров суда и выполнении служебных обязанностей, связанных с предупреждением и пресечением преступлений и правонарушений.Госдума в июле приняла во втором и третьем чтениях законопроект о новом миграционном режиме высылки иностранцев, который будет действовать наряду с депортацией и административным выдворением. В документе в частности отмечалось, что иностранцев будут вносить в спецреестр, а сами они должны будут информировать о своем местоположении сотрудников полиции, при этом мигранты в режиме высылки не смогут приобретать жилье или машины, брать кредиты, вступать в брак и свободно перемещаться по стране. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигрантам в России запретят жениться и оформлять детей в сады и школыЗачем России необходим Миграционный кодекс – мнениеГавань для нормальности: что поможет улучшить демографию в России
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РИА Новости Крым
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федеральная служба судебных приставов (фссп), миграционная политика, мигранты, закон и право, общество, россия, новости
Депортацию мигрантов будут снимать на видео для "вечного" архива

Приставы будут снимать привод в суд мигрантов и их депортацию на видео и фото для архива

08:49 23.09.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве офицера Федеральной службы судебных приставов.
Нашивка на рукаве офицера Федеральной службы судебных приставов. - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) будет снимать на видеокамеру всю свою работу – от личного приема и конвоирования уклонистов-мигрантов в суд до выдворения иностранцев-нарушителей за пределы России. Соответствующий проект приказа проходит антикоррупционную экспертизу, сообщает "Парламентская газета".
Отмечается, что для съемки материалов будут использоваться стационарные IP-камеры, мобильные и портативные видеорегистраторы и фотоаппараты.
"Их будут использовать при документировании обстоятельств совершения преступлений и правонарушений, фиксировании исполнительных действий, контрольных мероприятий, приводе уклонистов в суд и выдворении иностранцев или лиц без гражданства за пределы страны", – отмечает официальное издание Федерального Собрания России.
Уточняется, что съемка будет вестись также при наложении ареста на имущество нарушителя, и даже во время личных приемов граждан в ФССП. При этом участников съемки будут уведомлять о ее проведении соответствующими информационными знаками.
Из текста приказа ФССП следует, что записанные материалы попадут в архив, по сути, навсегда, поскольку регулярно будут копироваться на новый носитель перед тем, как у предыдущего закончится срок эксплуатации.
"При необходимости (конфликтные ситуации, рассмотрение жалоб и заявлений граждан, проведение служебных проверок) хранение соответствующих материалов обеспечивается на съемном носителе в течение неограниченного срока", – говорится в проекте приказа.
Как рассказали в ФССП, использование средств аудио-, фото- и видеофиксации позволит, среди прочего, обеспечить объективный контроль и фиксировать детали при осуществлении производства по уголовным и административным делам, а также при исполнении приговоров суда и выполнении служебных обязанностей, связанных с предупреждением и пресечением преступлений и правонарушений.
Госдума в июле приняла во втором и третьем чтениях законопроект о новом миграционном режиме высылки иностранцев, который будет действовать наряду с депортацией и административным выдворением. В документе в частности отмечалось, что иностранцев будут вносить в спецреестр, а сами они должны будут информировать о своем местоположении сотрудников полиции, при этом мигранты в режиме высылки не смогут приобретать жилье или машины, брать кредиты, вступать в брак и свободно перемещаться по стране.
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Федеральная служба судебных приставов (ФССП)Миграционная политикаМигрантыЗакон и правоОбществоРоссияНовости
 
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