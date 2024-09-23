https://crimea.ria.ru/20240923/deportatsiyu-migrantov-budut-snimat-na-video-dlya-vechnogo-arkhiva-1140534817.html

Депортацию мигрантов будут снимать на видео для "вечного" архива

Депортацию мигрантов будут снимать на видео для "вечного" архива - РИА Новости Крым, 23.09.2024

Депортацию мигрантов будут снимать на видео для "вечного" архива

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) будет снимать на видеокамеру всю свою работу – от личного приема и конвоирования уклонистов-мигрантов в суд до... РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T08:49

2024-09-23T08:49

2024-09-23T08:49

федеральная служба судебных приставов (фссп)

миграционная политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) будет снимать на видеокамеру всю свою работу – от личного приема и конвоирования уклонистов-мигрантов в суд до выдворения иностранцев-нарушителей за пределы России. Соответствующий проект приказа проходит антикоррупционную экспертизу, сообщает "Парламентская газета".Отмечается, что для съемки материалов будут использоваться стационарные IP-камеры, мобильные и портативные видеорегистраторы и фотоаппараты.Уточняется, что съемка будет вестись также при наложении ареста на имущество нарушителя, и даже во время личных приемов граждан в ФССП. При этом участников съемки будут уведомлять о ее проведении соответствующими информационными знаками.Из текста приказа ФССП следует, что записанные материалы попадут в архив, по сути, навсегда, поскольку регулярно будут копироваться на новый носитель перед тем, как у предыдущего закончится срок эксплуатации.Как рассказали в ФССП, использование средств аудио-, фото- и видеофиксации позволит, среди прочего, обеспечить объективный контроль и фиксировать детали при осуществлении производства по уголовным и административным делам, а также при исполнении приговоров суда и выполнении служебных обязанностей, связанных с предупреждением и пресечением преступлений и правонарушений.Госдума в июле приняла во втором и третьем чтениях законопроект о новом миграционном режиме высылки иностранцев, который будет действовать наряду с депортацией и административным выдворением. В документе в частности отмечалось, что иностранцев будут вносить в спецреестр, а сами они должны будут информировать о своем местоположении сотрудников полиции, при этом мигранты в режиме высылки не смогут приобретать жилье или машины, брать кредиты, вступать в брак и свободно перемещаться по стране. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигрантам в России запретят жениться и оформлять детей в сады и школыЗачем России необходим Миграционный кодекс – мнениеГавань для нормальности: что поможет улучшить демографию в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба судебных приставов (фссп), миграционная политика, мигранты, закон и право, общество, россия, новости