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Мигрантам в России запретят жениться и оформлять детей в сады и школы

Мигрантам в России запретят жениться и оформлять детей в сады и школы - РИА Новости Крым, 19.09.2024

Мигрантам в России запретят жениться и оформлять детей в сады и школы

В России нелегальные мигранты не смогут пользоваться банковскими услугами, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы. Об этом... РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T12:49

2024-09-19T12:49

2024-09-19T14:11

нелегальные мигранты

мигранты

трудовые мигранты

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В России нелегальные мигранты не смогут пользоваться банковскими услугами, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы. Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел России генерал-полковник полиции Александр Горовой в интервью изданию "Коммерсантъ".8 августа президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий новый правовой режим высылки в отношении мигрантов, не имеющих законных оснований для нахождения в стране. Меры вступают в силу 5 февраля 2025 года.По словам Горового, в стране создадут реестр, в который включат незаконных мигрантов, и введут новый миграционный режим высылки их из страны.По его словам, после их принятия сотрудники органов внутренних дел смогут принимать решения о выдворении иностранцев за пределы России. Сейчас такое решение может принять только суд.Горовой отметил, что в настоящее время в России находятся 6 миллионов 174 тысяч человек с иностранным гражданством.С начала этого года в Россию въехали почти 7,5 миллионов иностранцев, а выехали 6,8 тысяч. Некоторые из них приезжают и уезжают по нескольку раз в год, поэтому число въездов и выездов иностранцев составляет свыше 15,5 миллионов в каждом направлении, отметил Горовой. Он также добавил, что согласно отчету Международной организации по миграции за 2022 год, Россия в мировом рейтинге по численности проживающих иностранцев занимает четвертое место после США, ФРГ и Саудовской Аравии.Ранее в Крыму власти установили запрет на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов, в определенные сферы, включая производство пищевых продуктов и напитков, розничную торговлю и образование. Всего мигрантам запретили работать более чем в 30 сферах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцевЭкзамен по русскому языку для мигрантов в Крыму: что надо менять – мнениеУ Крымского моста задержали мигрантов и выдворили из России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нелегальные мигранты, мигранты, трудовые мигранты, россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, миграционная политика, новости