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Мигрантам в России запретят жениться и оформлять детей в сады и школы
Мигрантам в России запретят жениться и оформлять детей в сады и школы - РИА Новости Крым, 19.09.2024
Мигрантам в России запретят жениться и оформлять детей в сады и школы
В России нелегальные мигранты не смогут пользоваться банковскими услугами, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы. Об этом... РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T12:49
2024-09-19T12:49
2024-09-19T14:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В России нелегальные мигранты не смогут пользоваться банковскими услугами, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы. Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел России генерал-полковник полиции Александр Горовой в интервью изданию "Коммерсантъ".8 августа президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий новый правовой режим высылки в отношении мигрантов, не имеющих законных оснований для нахождения в стране. Меры вступают в силу 5 февраля 2025 года.По словам Горового, в стране создадут реестр, в который включат незаконных мигрантов, и введут новый миграционный режим высылки их из страны.По его словам, после их принятия сотрудники органов внутренних дел смогут принимать решения о выдворении иностранцев за пределы России. Сейчас такое решение может принять только суд.Горовой отметил, что в настоящее время в России находятся 6 миллионов 174 тысяч человек с иностранным гражданством.С начала этого года в Россию въехали почти 7,5 миллионов иностранцев, а выехали 6,8 тысяч. Некоторые из них приезжают и уезжают по нескольку раз в год, поэтому число въездов и выездов иностранцев составляет свыше 15,5 миллионов в каждом направлении, отметил Горовой. Он также добавил, что согласно отчету Международной организации по миграции за 2022 год, Россия в мировом рейтинге по численности проживающих иностранцев занимает четвертое место после США, ФРГ и Саудовской Аравии.Ранее в Крыму власти установили запрет на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов, в определенные сферы, включая производство пищевых продуктов и напитков, розничную торговлю и образование. Всего мигрантам запретили работать более чем в 30 сферах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцевЭкзамен по русскому языку для мигрантов в Крыму: что надо менять – мнениеУ Крымского моста задержали мигрантов и выдворили из России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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нелегальные мигранты, мигранты, трудовые мигранты, россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, миграционная политика, новости
Мигрантам в России запретят жениться и оформлять детей в сады и школы
В России нелегальные мигранты не смогут заключать брак и оформлять детей в сады и школы
12:49 19.09.2024 (обновлено: 14:11 19.09.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым
. В России нелегальные мигранты не смогут пользоваться банковскими услугами, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы. Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел России генерал-полковник полиции Александр Горовой в интервью изданию
"Коммерсантъ".
8 августа президент России Владимир Путин подписал федеральный закон
, устанавливающий новый правовой режим высылки в отношении мигрантов, не имеющих законных оснований для нахождения в стране. Меры вступают в силу 5 февраля 2025 года.
По словам Горового, в стране создадут реестр, в который включат незаконных мигрантов, и введут новый миграционный режим высылки их из страны.
"После внесения в реестр эти граждане не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы. Для реализации этих законов мы сегодня работаем над четырьмя проектами постановления правительства и четырьмя проектами приказов МВД", - сказал Горовой.
По его словам, после их принятия сотрудники органов внутренних дел смогут принимать решения о выдворении иностранцев за пределы России. Сейчас такое решение может принять только суд.
Горовой отметил, что в настоящее время в России находятся 6 миллионов 174 тысяч человек с иностранным гражданством.
"В первую десятку государств по численности их граждан, находящихся в России, входят Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Белоруссия, Украина, Армения, Азербайджан, Казахстан, Китай и Туркменистан. Я называю в порядке убывания, а суммарно на них приходится 5,5 млн человек", - уточнил он.
С начала этого года в Россию въехали почти 7,5 миллионов иностранцев, а выехали 6,8 тысяч. Некоторые из них приезжают и уезжают по нескольку раз в год, поэтому число въездов и выездов иностранцев составляет свыше 15,5 миллионов в каждом направлении, отметил Горовой.
Он также добавил, что согласно отчету Международной организации по миграции за 2022 год, Россия в мировом рейтинге по численности проживающих иностранцев занимает четвертое место после США, ФРГ и Саудовской Аравии.
Ранее в Крыму власти установили запрет на привлечение иностранцев
, работающих на основании патентов, в определенные сферы, включая производство пищевых продуктов и напитков, розничную торговлю и образование. Всего мигрантам запретили работать более чем в 30 сферах.
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