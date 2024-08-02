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Совфед утвердил новый режим высылки для мигрантов-нарушителей - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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Совфед утвердил новый режим высылки для мигрантов-нарушителей
Совфед утвердил новый режим высылки для мигрантов-нарушителей - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Совфед утвердил новый режим высылки для мигрантов-нарушителей
Совет Федерации утвердил принятый ранее Госдумой закон о выдворении из страны мигрантов-нарушителей, наделив таким правом органы полиции. РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T12:07
2024-08-02T12:07
совет федерации
закон и право
нелегальные мигранты
миграционная политика
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новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Совет Федерации утвердил принятый ранее Госдумой закон о выдворении из страны мигрантов-нарушителей, наделив таким правом органы полиции.Новый режим высылки будет действовать в отношении иностранцев или лиц без гражданства, которые находятся в России незаконно или совершили правонарушение. Эта мера необходима для обеспечения их выезда или же получения ими законных оснований для пребывания в стране, которые предусматривают в отношении таких лиц ряд ограничений.Закон также упрощает процедуру принятия решения о высылке. Отдельные полномочия в этой сфере передаются от судов к полиции.Кроме того, иностранным гражданам разрешат въезжать в свою страну по документам с истекшим сроком действия, если эти документы позволяют установить их личность.Кроме того, предложено уменьшить срок временного пребывания в нашей стране без визы до 90 суток в течение года вместо действующего сейчас периода в 180 дней.В июле глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Госдуму перечень предложений по ужесточению миграционной политики России. Полный список опубликовал информационный центр ведомства. Среди прочего главный следователь страны выступал за то, чтобы "синхронизировать процедуру получения паспорта гражданина Российской Федерации с одновременной постановкой на воинский учет". А также ужесточить требования к мигрантам в области языка.Читайте также на РИА Новости Крым:Наши гости должны нас уважать: эксперт о проблеме мигрантов в РоссииВ Крыму возбуждено 25 уголовных дел в отношении мигрантовЧисло совершенных нелегальными мигрантами преступлений выросло втрое – СК
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Новости
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РИА Новости Крым
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совет федерации, закон и право, нелегальные мигранты, миграционная политика, мигранты, новости, россия
Совфед утвердил новый режим высылки для мигрантов-нарушителей

Совфед одобрил закон о введении нового режима высылки для мигрантов-нарушителей

12:07 02.08.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроверка документов у работников на стройке в Новосибирске
Проверка документов у работников на стройке в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Совет Федерации утвердил принятый ранее Госдумой закон о выдворении из страны мигрантов-нарушителей, наделив таким правом органы полиции.
Новый режим высылки будет действовать в отношении иностранцев или лиц без гражданства, которые находятся в России незаконно или совершили правонарушение. Эта мера необходима для обеспечения их выезда или же получения ими законных оснований для пребывания в стране, которые предусматривают в отношении таких лиц ряд ограничений.

Таких иностранцев будут вносить в специальный реестр, а сами они должны будут информировать о своем местоположении сотрудников полиции. Кроме того, мигранты в режиме высылки не смогут приобретать жилье или машины, брать кредиты, вступать в брак и свободно перемещаться по стране. При неоднократном нарушении требований контроля в отношении таких иностранцев будет уже приниматься решение о депортации.

Закон также упрощает процедуру принятия решения о высылке. Отдельные полномочия в этой сфере передаются от судов к полиции.
Кроме того, иностранным гражданам разрешат въезжать в свою страну по документам с истекшим сроком действия, если эти документы позволяют установить их личность.
Кроме того, предложено уменьшить срок временного пребывания в нашей стране без визы до 90 суток в течение года вместо действующего сейчас периода в 180 дней.
В июле глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Госдуму перечень предложений по ужесточению миграционной политики России. Полный список опубликовал информационный центр ведомства. Среди прочего главный следователь страны выступал за то, чтобы "синхронизировать процедуру получения паспорта гражданина Российской Федерации с одновременной постановкой на воинский учет". А также ужесточить требования к мигрантам в области языка.
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