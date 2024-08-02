https://crimea.ria.ru/20240802/sovfed-utverdil-novyy-rezhim-vysylki-dlya-migrantov-narushiteley-1139313819.html

Совфед утвердил новый режим высылки для мигрантов-нарушителей

Совфед утвердил новый режим высылки для мигрантов-нарушителей - РИА Новости Крым, 02.08.2024

Совфед утвердил новый режим высылки для мигрантов-нарушителей

Совет Федерации утвердил принятый ранее Госдумой закон о выдворении из страны мигрантов-нарушителей, наделив таким правом органы полиции. РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T12:07

2024-08-02T12:07

2024-08-02T12:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Совет Федерации утвердил принятый ранее Госдумой закон о выдворении из страны мигрантов-нарушителей, наделив таким правом органы полиции.Новый режим высылки будет действовать в отношении иностранцев или лиц без гражданства, которые находятся в России незаконно или совершили правонарушение. Эта мера необходима для обеспечения их выезда или же получения ими законных оснований для пребывания в стране, которые предусматривают в отношении таких лиц ряд ограничений.Закон также упрощает процедуру принятия решения о высылке. Отдельные полномочия в этой сфере передаются от судов к полиции.Кроме того, иностранным гражданам разрешат въезжать в свою страну по документам с истекшим сроком действия, если эти документы позволяют установить их личность.Кроме того, предложено уменьшить срок временного пребывания в нашей стране без визы до 90 суток в течение года вместо действующего сейчас периода в 180 дней.В июле глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Госдуму перечень предложений по ужесточению миграционной политики России. Полный список опубликовал информационный центр ведомства. Среди прочего главный следователь страны выступал за то, чтобы "синхронизировать процедуру получения паспорта гражданина Российской Федерации с одновременной постановкой на воинский учет". А также ужесточить требования к мигрантам в области языка.Читайте также на РИА Новости Крым:Наши гости должны нас уважать: эксперт о проблеме мигрантов в РоссииВ Крыму возбуждено 25 уголовных дел в отношении мигрантовЧисло совершенных нелегальными мигрантами преступлений выросло втрое – СК

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации, закон и право, нелегальные мигранты, миграционная политика, мигранты, новости, россия