https://crimea.ria.ru/20240723/chislo-sovershennykh-nelegalnymi-migrantami-prestupleniy-vyroslo-vtroe--sk-1139081462.html

Число совершенных нелегальными мигрантами преступлений выросло втрое – СК

Число совершенных нелегальными мигрантами преступлений выросло втрое – СК - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Число совершенных нелегальными мигрантами преступлений выросло втрое – СК

Количество преступлений, совершенных в России иностранцами-нелегалами, выросло в три раза в 2023 году. Об этом шла речь на совещании по вопросам противодействия РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T18:06

2024-07-23T18:06

2024-07-23T18:06

ск рф (следственный комитет российской федерации)

общество

нелегальные мигранты

миграционная политика

мигранты

александр бастрыкин

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Количество преступлений, совершенных в России иностранцами-нелегалами, выросло в три раза в 2023 году. Об этом шла речь на совещании по вопросам противодействия миграционной преступности под руководством председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, сообщает пресс-служба ведомства.По данным ведомства, в прошлом году иностранцы совершили 21 тысячу преступлений, что на 6% ниже показателя предыдущего года. При этом на 11% увеличилось число тяжких деяний, совершенных приезжими – с 3 961 до 4 385.Председатель СК России отметил, что "противоправная и антиобщественная деятельность прибывших иностранных граждан оказывает существенное негативное влияние на состояние межэтнических отношений на территории страны".За шесть месяцев текущего года объем направленных в суды уголовных дел о преступлениях, совершенных иностранными гражданами, на треть превышает аналогичные показатели прошлого года.Также СК направил в суды 109 уголовных дел в отношении должностных лиц, уличенных в фиктивной регистрации мигрантов и злоупотреблениях при незаконном приобретении иностранцами гражданства РФ.В ходе совещания Бастрыкин подчеркнул, что сотрудникам подразделений Следственного комитета необходимо принимать активное участие в совместных рейдах в целях постановки на воинский учет иностранцев, уклонившихся от явки в военкомат.Заслушав доклады, глава СК поручил подготовить информацию главам регионов о криминогенной ситуации в миграционной сфере и внести предложения о целесообразности введения ограничений в области трудовой занятости приезжих.В апреле этого года глава Республики Крым Сергей Аксенов пописал указ, устанавливающий запрет на привлечение на работу иностранных граждан в 35 сферах экономической деятельности. В их числе растениеводство, животноводство и охота; добыча полезных ископаемых; производство пищевых продуктов и напитков; оптовая и розничная торговля; образование; спорт, отдых и развлечения и другие. Кроме того, отныне в патенте на временную работу для иностранцев будет указываться их профессия.По словам Аксенова, трудовая миграция должна стать более контролируемой, а нарушители закона гарантированно выдворяться за пределы России.Председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявил, что указ главы РК является своевременным шагом, необходимость которого продиктована временем и стремлением властей обеспечить максимальную безопасность крымчан и гостей полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ужесточат ответственность за незаконные услуги мигрантамЖительнице Крыма грозит тюрьма за фиктивную регистрацию мигрантовВ России заработает закон о новом режиме высылки иностранцев

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), общество, нелегальные мигранты, миграционная политика, мигранты, александр бастрыкин, новости