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В России заработает закон о новом режиме высылки иностранцев - РИА Новости Крым, 18.06.2024
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В России заработает закон о новом режиме высылки иностранцев
В России заработает закон о новом режиме высылки иностранцев - РИА Новости Крым, 18.06.2024
В России заработает закон о новом режиме высылки иностранцев
Законопроект о миграционном режиме высылки принят Госдумой РФ в первом чтении, сообщает во вторник РИА Новости. РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T16:10
2024-06-18T16:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Законопроект о миграционном режиме высылки принят Госдумой РФ в первом чтении, сообщает во вторник РИА Новости.Законопроект, который был внесен на рассмотрение Госдумы в апреле, предполагает ряд запретов для иностранцев, в отношении которых введут такой режим: они не смогут менять место пребывания в России без разрешения МВД, выезжать за пределы региона или управлять транспортом, приобретать имущество и вступать брак.Кроме того, такие мигранты будут внесены в реестр контролируемых лиц, правоохранители смогут проникать в помещения, где они находятся, в том числе с преодолением сопротивления. Срок пребывания иностранцев в РФ сокращается до 90 суток в год.Правительство России накануне поддержало законопроект о введении режима миграционной высылки. Ранее Кабмин поддержал законопроект о праве МВД выдворять иностранцев без суда при условии доработки документа, который размещен в электронной базе Госдумы. В частности, парламентарии требуют учесть положение, по которому в отдельных случаях суд может заменить депортацию на иное административное наказание.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил изменить подходы к миграционной политике в РФАксенов призвал ужесточить миграционную политику в РоссииЧисло совершенных мигрантами преступлений за год выросло на 75% - Краснов
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государственная дума рф, закон и право, новости, миграционная политика, общество, трудовые мигранты, нелегальные мигранты, мигранты
В России заработает закон о новом режиме высылки иностранцев

Закон о миграционном режиме высылки иностранцев принят Госдумой в первом чтении

16:10 18.06.2024 (обновлено: 16:16 18.06.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
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© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Законопроект о миграционном режиме высылки принят Госдумой РФ в первом чтении, сообщает во вторник РИА Новости.
Законопроект, который был внесен на рассмотрение Госдумы в апреле, предполагает ряд запретов для иностранцев, в отношении которых введут такой режим: они не смогут менять место пребывания в России без разрешения МВД, выезжать за пределы региона или управлять транспортом, приобретать имущество и вступать брак.
Кроме того, такие мигранты будут внесены в реестр контролируемых лиц, правоохранители смогут проникать в помещения, где они находятся, в том числе с преодолением сопротивления. Срок пребывания иностранцев в РФ сокращается до 90 суток в год.

"Также предлагается включить… установление местонахождения иностранного гражданина; применение технических средств, в том числе геолокации; проверка любых документов, в том числе содержащих налоговую или банковскую тайну; согласование маршрута следования до пункта пропуска через границу", - пишет РИА Новости.

Правительство России накануне поддержало законопроект о введении режима миграционной высылки. Ранее Кабмин поддержал законопроект о праве МВД выдворять иностранцев без суда при условии доработки документа, который размещен в электронной базе Госдумы. В частности, парламентарии требуют учесть положение, по которому в отдельных случаях суд может заменить депортацию на иное административное наказание.
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