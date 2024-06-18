https://crimea.ria.ru/20240618/v-rossii-zarabotaet-zakon-o-migratsionnom-rezhime-vysylki-1138194051.html

В России заработает закон о новом режиме высылки иностранцев

В России заработает закон о новом режиме высылки иностранцев - РИА Новости Крым, 18.06.2024

В России заработает закон о новом режиме высылки иностранцев

Законопроект о миграционном режиме высылки принят Госдумой РФ в первом чтении, сообщает во вторник РИА Новости. РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T16:10

2024-06-18T16:10

2024-06-18T16:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Законопроект о миграционном режиме высылки принят Госдумой РФ в первом чтении, сообщает во вторник РИА Новости.Законопроект, который был внесен на рассмотрение Госдумы в апреле, предполагает ряд запретов для иностранцев, в отношении которых введут такой режим: они не смогут менять место пребывания в России без разрешения МВД, выезжать за пределы региона или управлять транспортом, приобретать имущество и вступать брак.Кроме того, такие мигранты будут внесены в реестр контролируемых лиц, правоохранители смогут проникать в помещения, где они находятся, в том числе с преодолением сопротивления. Срок пребывания иностранцев в РФ сокращается до 90 суток в год.Правительство России накануне поддержало законопроект о введении режима миграционной высылки. Ранее Кабмин поддержал законопроект о праве МВД выдворять иностранцев без суда при условии доработки документа, который размещен в электронной базе Госдумы. В частности, парламентарии требуют учесть положение, по которому в отдельных случаях суд может заменить депортацию на иное административное наказание.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил изменить подходы к миграционной политике в РФАксенов призвал ужесточить миграционную политику в РоссииЧисло совершенных мигрантами преступлений за год выросло на 75% - Краснов

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2024

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государственная дума рф, закон и право, новости, миграционная политика, общество, трудовые мигранты, нелегальные мигранты, мигранты