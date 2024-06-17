https://crimea.ria.ru/20240617/vvedenie-rezhima-migratsionnoy-vysylki--proekt-podderzhalo-pravitelstvo-rf-1138179334.html

Введение режима миграционной высылки – проект поддержало правительство РФ

Введение режима миграционной высылки – проект поддержало правительство РФ - РИА Новости Крым, 17.06.2024

Введение режима миграционной высылки – проект поддержало правительство РФ

Правительство России поддержало законопроект о введении режима миграционной высылки, проект отзыва есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости Крым, 17.06.2024

2024-06-17T19:52

2024-06-17T19:52

2024-06-17T20:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Правительство России поддержало законопроект о введении режима миграционной высылки, проект отзыва есть в распоряжении РИА Новости.В апреле в Государственную Думу внесены два законопроекта, авторы которых предлагают ужесточить меры по контролю за незаконной миграцией в стране. Один из них предлагает дополнить ФЗ №115 "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" положением о новом миграционном режиме высылки. Второй законопроект касается ужесточения мер контроля за миграцией. Так, сотрудникам правоохранительных органов предлагается разрешить доступ в помещение, где находятся мигранты, в отношении которых применен режим высылки.Правительство России ранее поддержало законопроект о праве МВД выдворять иностранцев без суда при условии доработки документа, который размещен в электронной базе Госдумы. В частности, кабмин требует учесть положение, по которому в отдельных случаях суд может заменить депортацию на иное административное наказание.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: осмысленной миграционной политики в России пока нетАксенов призвал ужесточить миграционную политику в РоссииМогут ли трудовые мигранты дестабилизировать обстановку в Крыму

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2024

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правительство россии, новости, россия, трудовые мигранты, нелегальные мигранты, мигранты, закон и право