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Введение режима миграционной высылки – проект поддержало правительство РФ - РИА Новости Крым, 17.06.2024
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Введение режима миграционной высылки – проект поддержало правительство РФ
Введение режима миграционной высылки – проект поддержало правительство РФ - РИА Новости Крым, 17.06.2024
Введение режима миграционной высылки – проект поддержало правительство РФ
Правительство России поддержало законопроект о введении режима миграционной высылки, проект отзыва есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости Крым, 17.06.2024
2024-06-17T19:52
2024-06-17T20:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Правительство России поддержало законопроект о введении режима миграционной высылки, проект отзыва есть в распоряжении РИА Новости.В апреле в Государственную Думу внесены два законопроекта, авторы которых предлагают ужесточить меры по контролю за незаконной миграцией в стране. Один из них предлагает дополнить ФЗ №115 "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" положением о новом миграционном режиме высылки. Второй законопроект касается ужесточения мер контроля за миграцией. Так, сотрудникам правоохранительных органов предлагается разрешить доступ в помещение, где находятся мигранты, в отношении которых применен режим высылки.Правительство России ранее поддержало законопроект о праве МВД выдворять иностранцев без суда при условии доработки документа, который размещен в электронной базе Госдумы. В частности, кабмин требует учесть положение, по которому в отдельных случаях суд может заменить депортацию на иное административное наказание.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: осмысленной миграционной политики в России пока нетАксенов призвал ужесточить миграционную политику в РоссииМогут ли трудовые мигранты дестабилизировать обстановку в Крыму
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правительство россии, новости, россия, трудовые мигранты, нелегальные мигранты, мигранты, закон и право
Введение режима миграционной высылки – проект поддержало правительство РФ

Проект о введении режима миграционной высылки поддержали в правительстве РФ

19:52 17.06.2024 (обновлено: 20:07 17.06.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Правительство России поддержало законопроект о введении режима миграционной высылки, проект отзыва есть в распоряжении РИА Новости.

"Реализация предлагаемых законопроектом решений потребует внесения корреспондирующих изменений в иные законодательные акты (Налоговый кодекс Российской Федерации, федеральные законы "Об общественных объединениях", "О свободе совести и о религиозных объединениях", "О государственной регистрации недвижимости"). Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", – цитирует отзыв кабмина РИА Новости.

В апреле в Государственную Думу внесены два законопроекта, авторы которых предлагают ужесточить меры по контролю за незаконной миграцией в стране. Один из них предлагает дополнить ФЗ №115 "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" положением о новом миграционном режиме высылки. Второй законопроект касается ужесточения мер контроля за миграцией. Так, сотрудникам правоохранительных органов предлагается разрешить доступ в помещение, где находятся мигранты, в отношении которых применен режим высылки.
Правительство России ранее поддержало законопроект о праве МВД выдворять иностранцев без суда при условии доработки документа, который размещен в электронной базе Госдумы. В частности, кабмин требует учесть положение, по которому в отдельных случаях суд может заменить депортацию на иное административное наказание.
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