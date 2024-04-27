https://crimea.ria.ru/20240427/v-gosdumu-vnesli-dva-zakonoproekta-ob-uzhestochenii-kontrolya-za-migrantami-1136922397.html

В Госдуму внесли два законопроекта об ужесточении контроля за мигрантами

В Госдуму внесли два законопроекта об ужесточении контроля за мигрантами - РИА Новости Крым, 27.04.2024

В Госдуму внесли два законопроекта об ужесточении контроля за мигрантами

В Государственную Думу внесены два законопроекта, авторы которых предлагают ужесточить меры по контролю за незаконной миграцией в стране. Тексты документов... РИА Новости Крым, 27.04.2024

2024-04-27T17:53

2024-04-27T17:53

2024-04-27T17:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В Государственную Думу внесены два законопроекта, авторы которых предлагают ужесточить меры по контролю за незаконной миграцией в стране. Тексты документов доступны на сайте Госдумы.Один из них предлагает дополнить ФЗ №115 "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" положением о новом миграционном режиме высылки."Введение такого режима предусмотрено подпунктом "е" пункта 12 предложений по реформированию миграционных режимов и института гражданства Российской Федерации, утвержденных президентом Российской Федерации (перечень поручений от 6 марта 2020 г. No Пр-469)", - сказано в пояснительной записке.Кроме того, для подлежащих депортации на время их пребывания в России вводится ряд ограничений: они не смогут выезжать за пределы субъекта, в котором проживают, управлять транспортом, приобретать имущество и заключать браки. Срок пребывания таких граждан в стране могут уменьшить до 90 суток в течение года.Второй законопроект касается ужесточения мер контроля за миграцией. Так, сотрудникам правоохранительных органов предлагается разрешить доступ в помещение, где находятся мигранты, в отношении которых применен режим высылки.Как следует из пояснительной записки, в настоящее время положения о высылке незаконных мигрантов дублируются в двух законах РФ. Авторы поправок предлагают унифицировать требования законов и предоставить полномочия по административной высылке одной структуре – полиции.В Севастополе 24 апреля задержали нелегального мигранта, подозреваемого в разбойном нападении, совершенном в Челябинске. Правонарушитель был задержан.Ранее в Сакском районе в ходе рейда силовиков был пресечен факт нарушения миграционного законодательства. Были выявлены и задокументированы правонарушения в отношении 26 иностранных граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов призвал ужесточить миграционную политику в РоссииМогут ли трудовые мигранты дестабилизировать обстановку в КрымуБезработный украинец-нелегал осквернил мечеть в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, мигранты, нелегальные мигранты, миграционная политика, новости, общество, закон и право, россия