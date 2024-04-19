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Безработный украинец-нелегал осквернил мечеть в Крыму - РИА Новости Крым, 19.04.2024
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Безработный украинец-нелегал осквернил мечеть в Крыму
Безработный украинец-нелегал осквернил мечеть в Крыму - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Безработный украинец-нелегал осквернил мечеть в Крыму
Сотрудники полиции в Бахчисарайском районе Крыма задержали подозреваемого в совершении акта вандализма на территории мечети. Об этом РИА Новости Крым сообщили в РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T16:57
2024-04-19T16:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Сотрудники полиции в Бахчисарайском районе Крыма задержали подозреваемого в совершении акта вандализма на территории мечети. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по республике.В ходе проверки полицейские установили, что неделей ранее мужчина уже заходил на территорию культового сооружения с той же целью.В отношении нарушителя возбудили два уголовных дела по обвинению в вандализме. Кроме того, мужчина нарушил нормы миграционного законодательства, за что оштрафован на четыре тысячи рублей.Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания.Ранее в Севастополе задержали 36-летнего мужчину, который, находясь в нетрезвом состоянии, осквернил Вечный огонь. В отношении него возбудили уголовное дело по обвинению в публичном оскорблении памяти защитников Отечества.Читайте также на РИА Новости Крым:На крымчанина возбудили дело за оскорбления чувств верующихКрымчанина осудили за осквернение памятника участникам спецоперацииВандалы осквернили мемориал погибшим в спецоперации в Приморье
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Безработный украинец-нелегал осквернил мечеть в Крыму

В Крыму задержали безработного нелегала с Украины за осквернение мечети под Бахчисараем

16:57 19.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМечеть в Крыму
Мечеть в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Сотрудники полиции в Бахчисарайском районе Крыма задержали подозреваемого в совершении акта вандализма на территории мечети. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по республике.
"В дежурную часть ОМВД России по Бахчисарайскому району обратился имам с сообщением о том, что на территории мечети неизвестный справил нужду. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции незамедлительно прибыли на место и задержали мужчину. Им оказался безработный 33-летний гражданин Украины", - говорится в сообщении.
В ходе проверки полицейские установили, что неделей ранее мужчина уже заходил на территорию культового сооружения с той же целью.
В отношении нарушителя возбудили два уголовных дела по обвинению в вандализме. Кроме того, мужчина нарушил нормы миграционного законодательства, за что оштрафован на четыре тысячи рублей.
Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Ранее в Севастополе задержали 36-летнего мужчину, который, находясь в нетрезвом состоянии, осквернил Вечный огонь. В отношении него возбудили уголовное дело по обвинению в публичном оскорблении памяти защитников Отечества.
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