https://crimea.ria.ru/20240419/bezrabotnyy-ukrainets-nelegal-oskvernil-mechet-v-krymu-1136690868.html

Безработный украинец-нелегал осквернил мечеть в Крыму

Безработный украинец-нелегал осквернил мечеть в Крыму - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Безработный украинец-нелегал осквернил мечеть в Крыму

Сотрудники полиции в Бахчисарайском районе Крыма задержали подозреваемого в совершении акта вандализма на территории мечети. Об этом РИА Новости Крым сообщили в РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T16:57

2024-04-19T16:57

2024-04-19T16:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Сотрудники полиции в Бахчисарайском районе Крыма задержали подозреваемого в совершении акта вандализма на территории мечети. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по республике.В ходе проверки полицейские установили, что неделей ранее мужчина уже заходил на территорию культового сооружения с той же целью.В отношении нарушителя возбудили два уголовных дела по обвинению в вандализме. Кроме того, мужчина нарушил нормы миграционного законодательства, за что оштрафован на четыре тысячи рублей.Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания.Ранее в Севастополе задержали 36-летнего мужчину, который, находясь в нетрезвом состоянии, осквернил Вечный огонь. В отношении него возбудили уголовное дело по обвинению в публичном оскорблении памяти защитников Отечества.Читайте также на РИА Новости Крым:На крымчанина возбудили дело за оскорбления чувств верующихКрымчанина осудили за осквернение памятника участникам спецоперацииВандалы осквернили мемориал погибшим в спецоперации в Приморье

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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