Рейтинг@Mail.ru
Вандалы осквернили мемориал погибшим в спецоперации в Приморье - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230924/vandaly-oskvernili-memorial-pogibshim-v-spetsoperatsii-v-primore-1131628892.html
Вандалы осквернили мемориал погибшим в спецоперации в Приморье
Вандалы осквернили мемориал погибшим в спецоперации в Приморье - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Вандалы осквернили мемориал погибшим в спецоперации в Приморье
МВД Приморского края разыскивает неизвестных, которые повредили мемориал памяти погибшим в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщают в краевой полиции. РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T11:36
2023-09-24T11:36
россия
приморье
происшествия
вандалы
вандализм
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/07/1120786476_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_123cffd7012d84e18ff80ff260604a63.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. МВД Приморского края разыскивает неизвестных, которые повредили мемориал памяти погибшим в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщают в краевой полиции.Отмечается, что инцидент произошел в ночь на воскресенье в селе Павло-Федоровка. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося и личности причастных к инциденту для их задержания.В конце августа в Бахчисарайской районе был задержан 23-летний вандал, который осквернил памятник героям СВО. Инцидент попал на камеру. Изучив запись, полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ установили личность и задержали молодого человека, который признал свою вину и написал явку с повинной. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержан студент, осквернивший памятник "Вежливым людям" – МВДОсквернение могил на Кубани - возбуждено уголовное делоВ Крыму вынесли приговор осквернившему Вечный огонь симферопольцу
россия
приморье
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/07/1120786476_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bfea9876e04931b9132691600c2fb333.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, приморье, происшествия, вандалы, вандализм, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, новости
Вандалы осквернили мемориал погибшим в спецоперации в Приморье

В Приморье неизвестные осквернили мемориал погибшим в зоне спецоперации

11:36 24.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. МВД Приморского края разыскивает неизвестных, которые повредили мемориал памяти погибшим в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщают в краевой полиции.
Отмечается, что инцидент произошел в ночь на воскресенье в селе Павло-Федоровка.
"В ночь с 23 на 24 сентября 2023 года на мемориале памяти, установленном местными жителями, повреждены фотографии погибших", - уточняется в сообщении ведомства в Telegram.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося и личности причастных к инциденту для их задержания.
В конце августа в Бахчисарайской районе был задержан 23-летний вандал, который осквернил памятник героям СВО. Инцидент попал на камеру. Изучив запись, полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ установили личность и задержали молодого человека, который признал свою вину и написал явку с повинной. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму задержан студент, осквернивший памятник "Вежливым людям" – МВД
Осквернение могил на Кубани - возбуждено уголовное дело
В Крыму вынесли приговор осквернившему Вечный огонь симферопольцу
 
РоссияПриморьеПроисшествияВандалыВандализмМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)ОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:14Кабмин выделил 5 млрд рублей на меры поддержки участникам СВО
11:36Вандалы осквернили мемориал погибшим в спецоперации в Приморье
11:10На Крым надвигается сильный ветер – объявлено затяжное штормовое
10:40Украинский дрон атаковал Курск
10:11"Днепр" уничтожил склад с горючим ВСУ и еще 35 боевиков на Херсонщине
09:49Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье
09:27ВСУ выпустили еще 80 снарядов по мирной Херсонщине
08:57В Грузии произошло землетрясение – что известно
08:23День герба и флага Крыма: как создавали главные символы республики
08:02Крымский мост: обстановка утром в воскресенье
07:46"ЖКХ-Контроль": газовые баллоны в жилых домах строжайше запрещены
07:32Отношения России и Турции: зачем они друг другу
07:01Как изменение климата отразилось на количестве рыбы у берегов Крыма
00:01Погода радует: в воскресенье в Крыму до +30
00:00Какой сегодня праздник: 24 сентября
23:24Чудо в Севастополе: на пожаре в штабе ЧФ уцелела икона с предсказанием
23:05Леонид Пасечник вступил в должность главы Луганской Народной Республики
22:09Денис Пушилин избран главой ДНР
22:01Две женщины ранены в Донецке при обстреле ВСУ
21:55Главное за день: 23 сентября
Лента новостейМолния