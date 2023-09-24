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Вандалы осквернили мемориал погибшим в спецоперации в Приморье
Вандалы осквернили мемориал погибшим в спецоперации в Приморье - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Вандалы осквернили мемориал погибшим в спецоперации в Приморье
МВД Приморского края разыскивает неизвестных, которые повредили мемориал памяти погибшим в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщают в краевой полиции. РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T11:36
2023-09-24T11:36
2023-09-24T11:36
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приморье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. МВД Приморского края разыскивает неизвестных, которые повредили мемориал памяти погибшим в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщают в краевой полиции.Отмечается, что инцидент произошел в ночь на воскресенье в селе Павло-Федоровка. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося и личности причастных к инциденту для их задержания.В конце августа в Бахчисарайской районе был задержан 23-летний вандал, который осквернил памятник героям СВО. Инцидент попал на камеру. Изучив запись, полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ установили личность и задержали молодого человека, который признал свою вину и написал явку с повинной. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержан студент, осквернивший памятник "Вежливым людям" – МВДОсквернение могил на Кубани - возбуждено уголовное делоВ Крыму вынесли приговор осквернившему Вечный огонь симферопольцу
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россия, приморье, происшествия, вандалы, вандализм, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, новости
Вандалы осквернили мемориал погибшим в спецоперации в Приморье
В Приморье неизвестные осквернили мемориал погибшим в зоне спецоперации