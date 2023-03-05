https://crimea.ria.ru/20230305/oskvernenie-mogil-na-kubani---vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-1127358357.html

Осквернение могил на Кубани - возбуждено уголовное дело

Осквернение могил на Кубани - возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 05.03.2023

Осквернение могил на Кубани - возбуждено уголовное дело

Полицейские установили 15 фактов повреждения могил в селе Михайловском Краснодарского края, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по региону. РИА Новости Крым, 05.03.2023

2023-03-05T14:32

2023-03-05T14:32

2023-03-05T14:32

кубань

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

краснодарский край

новости

происшествия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Полицейские установили 15 фактов повреждения могил в селе Михайловском Краснодарского края, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по региону.Ранее в сети появилась информация о повреждении могил на кладбище в селе Михайловском, местные жители обратились в ОМВД России по Северскому району, по данным правоохранительных органов.Отмечается, что после этого было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (Осквернение мест захоронения).Уточняется, что полицейские устанавливают причастных к преступлению лиц.Читайте также на РИА Новости Крым:"Красочному" вандалу из Евпатории грозит 15 лет тюрьмы за попытку терактаВ Крыму вынесли приговор осквернившему Вечный огонь симферопольцуЗа осквернение могилы военного пенсионерка из Судака пойдет в колонию

https://crimea.ria.ru/20221226/v-sevastopole-troe-detey-razgromili-nadgrobiya-na-bratskom-kladbische-1126137935.html

кубань

краснодарский край

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кубань, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), краснодарский край, новости, происшествия, общество