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Осквернение могил на Кубани - возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 05.03.2023
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Осквернение могил на Кубани - возбуждено уголовное дело
Осквернение могил на Кубани - возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 05.03.2023
Осквернение могил на Кубани - возбуждено уголовное дело
Полицейские установили 15 фактов повреждения могил в селе Михайловском Краснодарского края, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по региону. РИА Новости Крым, 05.03.2023
2023-03-05T14:32
2023-03-05T14:32
кубань
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
краснодарский край
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Полицейские установили 15 фактов повреждения могил в селе Михайловском Краснодарского края, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по региону.Ранее в сети появилась информация о повреждении могил на кладбище в селе Михайловском, местные жители обратились в ОМВД России по Северскому району, по данным правоохранительных органов.Отмечается, что после этого было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (Осквернение мест захоронения).Уточняется, что полицейские устанавливают причастных к преступлению лиц.Читайте также на РИА Новости Крым:"Красочному" вандалу из Евпатории грозит 15 лет тюрьмы за попытку терактаВ Крыму вынесли приговор осквернившему Вечный огонь симферопольцуЗа осквернение могилы военного пенсионерка из Судака пойдет в колонию
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РИА Новости Крым
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кубань, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), краснодарский край, новости, происшествия, общество
Осквернение могил на Кубани - возбуждено уголовное дело

По факту осквернения 15 могил на Кубани возбуждено уголовное дело - МВД

14:32 05.03.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКрест. Архивное фото
Крест. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Полицейские установили 15 фактов повреждения могил в селе Михайловском Краснодарского края, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по региону.
Ранее в сети появилась информация о повреждении могил на кладбище в селе Михайловском, местные жители обратились в ОМВД России по Северскому району, по данным правоохранительных органов.
"В результате проведенной проверки полицейские установили 15 фактов повреждения надгробных сооружений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после этого было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (Осквернение мест захоронения).
Уточняется, что полицейские устанавливают причастных к преступлению лиц.
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