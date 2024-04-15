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На крымчанина возбудили дело за оскорбления чувств верующих
На крымчанина возбудили дело за оскорбления чувств верующих - РИА Новости Крым, 15.04.2024
На крымчанина возбудили дело за оскорбления чувств верующих
В отношении 53-летнего жителя Алушты возбуждено уголовное дело по обвинению в публичных оскорблениях чувств верующих, сообщает Главное следственное управление... РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T15:32
2024-04-15T15:32
2024-04-15T15:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В отношении 53-летнего жителя Алушты возбуждено уголовное дело по обвинению в публичных оскорблениях чувств верующих, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Преступную деятельность алуштинца выявили сотрудники Управления ФСБ и МВД по республике. При обысках у злоумышленника нашли и изъяли технические устройства, с которых он размещал запрещенный контент.На минувшей неделе в Севастополе задержали 36-летнего мужчину, который, находясь в нетрезвом состоянии, осквернил Вечный огонь. В отношении него возбудили уголовное дело по обвинению в публичном оскорблении памяти защитников Отечества.Читайте также на РИА Новости Крым:Призывал к насилию над русскими: в Крыму задержали экстремистаКрымчанину вынесли приговор за реабилитацию нацизмаКак в России противодействуют экстремизму
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крым, алушта, крымский следком, мвд по республике крым, происшествия, общество, новости крыма, религия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
На крымчанина возбудили дело за оскорбления чувств верующих
На 53-летнего крымчанина возбудили уголовное дело за публичные оскорбления чувств верующих
15:32 15.04.2024 (обновлено: 15:33 15.04.2024)