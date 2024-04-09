https://crimea.ria.ru/20240409/prizyval-k-nasiliyu-nad-russkimi-v-krymu-zaderzhali-ekstremista-1136397959.html

Призывал к насилию над русскими: в Крыму задержали экстремиста

Призывал к насилию над русскими: в Крыму задержали экстремиста - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Призывал к насилию над русскими: в Крыму задержали экстремиста

Сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю совместно с Погрануправлением ФСБ задержали жителя Феодосии, который публично призывал к экстремизму. Об РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T15:01

2024-04-09T15:01

2024-04-09T15:09

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

пограничная служба фсб

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феодосия

крым

суд

экстремизм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю совместно с Погрануправлением ФСБ задержали жителя Феодосии, который публично призывал к экстремизму. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.По данным ведомства, 51-летний мужчина "публично выкрикивал антироссийские и антиправительственные лозунги, в том числе в форме призывов к экстремистской деятельности", а также призывал к насильственным действиям в отношении русских.Уголовное дело в отношении злоумышленника рассмотрит Феодосийский городской суд. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.В марте сотрудники УФСБ и Погрануправления задержали в Крыму 33-летнего местного жителя, который в одном из интернет-мессенджеров призывал к насилию над русскими.Также в прошлом месяце жителя Симферопольского района Крыма приговорили к 1 году и 10 месяцам принудительных работ за призывы к насильственным действиям в отношении русских и армян.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в России противодействуют экстремизмуПублично оправдывали теракт на Крымском мосту: новые задержания ФСБКрымчанину вынесли приговор за реабилитацию нацизма

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), пограничная служба фсб, новости крыма, феодосия, крым, суд, экстремизм