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Призывал к насилию над русскими: в Крыму задержали экстремиста - РИА Новости Крым, 09.04.2024
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Призывал к насилию над русскими: в Крыму задержали экстремиста
Призывал к насилию над русскими: в Крыму задержали экстремиста - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Призывал к насилию над русскими: в Крыму задержали экстремиста
Сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю совместно с Погрануправлением ФСБ задержали жителя Феодосии, который публично призывал к экстремизму. Об РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T15:01
2024-04-09T15:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю совместно с Погрануправлением ФСБ задержали жителя Феодосии, который публично призывал к экстремизму. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.По данным ведомства, 51-летний мужчина "публично выкрикивал антироссийские и антиправительственные лозунги, в том числе в форме призывов к экстремистской деятельности", а также призывал к насильственным действиям в отношении русских.Уголовное дело в отношении злоумышленника рассмотрит Феодосийский городской суд. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.В марте сотрудники УФСБ и Погрануправления задержали в Крыму 33-летнего местного жителя, который в одном из интернет-мессенджеров призывал к насилию над русскими.Также в прошлом месяце жителя Симферопольского района Крыма приговорили к 1 году и 10 месяцам принудительных работ за призывы к насильственным действиям в отношении русских и армян.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в России противодействуют экстремизмуПублично оправдывали теракт на Крымском мосту: новые задержания ФСБКрымчанину вынесли приговор за реабилитацию нацизма
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), пограничная служба фсб, новости крыма, феодосия, крым, суд, экстремизм
Призывал к насилию над русскими: в Крыму задержали экстремиста

В Крыму задержали мужчину за призывы к насилию над русскими – ФСБ

15:01 09.04.2024 (обновлено: 15:09 09.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю совместно с Погрануправлением ФСБ задержали жителя Феодосии, который публично призывал к экстремизму. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.
По данным ведомства, 51-летний мужчина "публично выкрикивал антироссийские и антиправительственные лозунги, в том числе в форме призывов к экстремистской деятельности", а также призывал к насильственным действиям в отношении русских.
Уголовное дело в отношении злоумышленника рассмотрит Феодосийский городской суд. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.
В марте сотрудники УФСБ и Погрануправления задержали в Крыму 33-летнего местного жителя, который в одном из интернет-мессенджеров призывал к насилию над русскими.
Также в прошлом месяце жителя Симферопольского района Крыма приговорили к 1 году и 10 месяцам принудительных работ за призывы к насильственным действиям в отношении русских и армян.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Пограничная служба ФСБНовости КрымаФеодосияКрымСудЭкстремизм
 
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