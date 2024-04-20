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Могут ли трудовые мигранты дестабилизировать обстановку в Крыму - РИА Новости Крым, 20.04.2024
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Могут ли трудовые мигранты дестабилизировать обстановку в Крыму
Могут ли трудовые мигранты дестабилизировать обстановку в Крыму - РИА Новости Крым, 20.04.2024
Могут ли трудовые мигранты дестабилизировать обстановку в Крыму
Ситуация с трудовыми мигрантами в Крыму находится под четким контролем властей и правоохранительных органов, риски дестабилизации межнациональных отношений в... РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T17:11
2024-04-20T17:11
эксклюзивы риа новости крым
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юрий гемпель
мнения
крым
трудовые мигранты
трудоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Ситуация с трудовыми мигрантами в Крыму находится под четким контролем властей и правоохранительных органов, риски дестабилизации межнациональных отношений в регионе под влиянием этого фактора сведены к минимуму. Такое мнение РИА Новости Крым высказал председатель комитета Государственного совета республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Этот вопрос находится под четким контролем правоохранительных структур, главы республики и правительства, в этом плане волноваться не нужно, уверен председатель комитета.Депутат Госсовета также высказал убеждение, что все мигранты, которые приезжают в Крым и другие регионы России, должны в первую очередь с уважением относиться к законам РФ, языку, культуре, обычаям и традициям российского многонационального народа.Глава Республики Крым Сергей Аксенов 15 апреля пописал указ, устанавливающий запрет на привлечение на работу иностранных граждан в 35 сферах экономической деятельности. В их числе растениеводство, животноводство и охота; добыча полезных ископаемых; производство пищевых продуктов и напитков; оптовая и розничная торговля; образование; спорт, отдых и развлечения и другие.Кроме того, отныне в патенте на временную работу для иностранцев будет указываться их профессия.По словам Аксенова, трудовая миграция должна стать более контролируемой, а нарушители закона гарантированно выдворяться за пределы России.Председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявил, что указ главы РК является своевременным шагом, необходимость которого продиктована временем и стремлением властей обеспечить максимальную безопасность крымчан и гостей полуострова.По данным МВД по республике, за три месяца текущего года правоохранители выявили около 2700 фактов нарушения миграционного законодательства. Вынесены 392 решения об административном выдворении иностранцев с территории РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи нашли четверых иностранцев-нелегалов - грозит выдворение из РФУ Крымского моста задержали мигрантов и выдворили из РоссииВ Севастополе специалист по миграции поставила на учет 111 нелегалов
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мигранты, юрий гемпель, мнения, крым, трудовые мигранты, трудоустройство
Могут ли трудовые мигранты дестабилизировать обстановку в Крыму

Риски дестабилизации межнациональной ситуации из-за мигрантов в Крыму минимальны

17:11 20.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонтные работы на улице
Ремонтные работы на улице - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Ситуация с трудовыми мигрантами в Крыму находится под четким контролем властей и правоохранительных органов, риски дестабилизации межнациональных отношений в регионе под влиянием этого фактора сведены к минимуму. Такое мнение РИА Новости Крым высказал председатель комитета Государственного совета республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Вопрос сегодня действительно очень актуальный, мы с коллегами-депутатами долго анализировали эту ситуацию. Не могу сказать, что у нас в Крыму в этом плане есть серьезные предпосылки к росту напряженности. В плане мигрантов и их присутствия на полуострове особых рисков дестабилизации межнациональной обстановки я не чувствую", – сказал Гемпель.

Этот вопрос находится под четким контролем правоохранительных структур, главы республики и правительства, в этом плане волноваться не нужно, уверен председатель комитета.
Депутат Госсовета также высказал убеждение, что все мигранты, которые приезжают в Крым и другие регионы России, должны в первую очередь с уважением относиться к законам РФ, языку, культуре, обычаям и традициям российского многонационального народа.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов 15 апреля пописал указ, устанавливающий запрет на привлечение на работу иностранных граждан в 35 сферах экономической деятельности. В их числе растениеводство, животноводство и охота; добыча полезных ископаемых; производство пищевых продуктов и напитков; оптовая и розничная торговля; образование; спорт, отдых и развлечения и другие.
Кроме того, отныне в патенте на временную работу для иностранцев будет указываться их профессия.
По словам Аксенова, трудовая миграция должна стать более контролируемой, а нарушители закона гарантированно выдворяться за пределы России.
Председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявил, что указ главы РК является своевременным шагом, необходимость которого продиктована временем и стремлением властей обеспечить максимальную безопасность крымчан и гостей полуострова.
По данным МВД по республике, за три месяца текущего года правоохранители выявили около 2700 фактов нарушения миграционного законодательства. Вынесены 392 решения об административном выдворении иностранцев с территории РФ.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымМигрантыЮрий ГемпельМненияКрымТрудовые мигрантытрудоустройство
 
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