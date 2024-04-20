https://crimea.ria.ru/20240420/mogut-li-trudovye-migranty-destabilizirovat-obstanovku-v-krymu-1136712218.html

Могут ли трудовые мигранты дестабилизировать обстановку в Крыму

Могут ли трудовые мигранты дестабилизировать обстановку в Крыму - РИА Новости Крым, 20.04.2024

Могут ли трудовые мигранты дестабилизировать обстановку в Крыму

Ситуация с трудовыми мигрантами в Крыму находится под четким контролем властей и правоохранительных органов, риски дестабилизации межнациональных отношений в... РИА Новости Крым, 20.04.2024

2024-04-20T17:11

2024-04-20T17:11

2024-04-20T17:11

эксклюзивы риа новости крым

мигранты

юрий гемпель

мнения

крым

трудовые мигранты

трудоустройство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/1a/1122517674_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5a970a4da0fc6879cd3887e59a1b0bec.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Ситуация с трудовыми мигрантами в Крыму находится под четким контролем властей и правоохранительных органов, риски дестабилизации межнациональных отношений в регионе под влиянием этого фактора сведены к минимуму. Такое мнение РИА Новости Крым высказал председатель комитета Государственного совета республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Этот вопрос находится под четким контролем правоохранительных структур, главы республики и правительства, в этом плане волноваться не нужно, уверен председатель комитета.Депутат Госсовета также высказал убеждение, что все мигранты, которые приезжают в Крым и другие регионы России, должны в первую очередь с уважением относиться к законам РФ, языку, культуре, обычаям и традициям российского многонационального народа.Глава Республики Крым Сергей Аксенов 15 апреля пописал указ, устанавливающий запрет на привлечение на работу иностранных граждан в 35 сферах экономической деятельности. В их числе растениеводство, животноводство и охота; добыча полезных ископаемых; производство пищевых продуктов и напитков; оптовая и розничная торговля; образование; спорт, отдых и развлечения и другие.Кроме того, отныне в патенте на временную работу для иностранцев будет указываться их профессия.По словам Аксенова, трудовая миграция должна стать более контролируемой, а нарушители закона гарантированно выдворяться за пределы России.Председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявил, что указ главы РК является своевременным шагом, необходимость которого продиктована временем и стремлением властей обеспечить максимальную безопасность крымчан и гостей полуострова.По данным МВД по республике, за три месяца текущего года правоохранители выявили около 2700 фактов нарушения миграционного законодательства. Вынесены 392 решения об административном выдворении иностранцев с территории РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи нашли четверых иностранцев-нелегалов - грозит выдворение из РФУ Крымского моста задержали мигрантов и выдворили из РоссииВ Севастополе специалист по миграции поставила на учет 111 нелегалов

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мигранты, юрий гемпель, мнения, крым, трудовые мигранты, трудоустройство