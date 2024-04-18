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Безопасность людей в Крыму в приоритете – власти об указе о мигрантах - РИА Новости Крым, 18.04.2024
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Безопасность людей в Крыму в приоритете – власти об указе о мигрантах
Безопасность людей в Крыму в приоритете – власти об указе о мигрантах - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Безопасность людей в Крыму в приоритете – власти об указе о мигрантах
Безопасность людей в Крыму в приоритете властей. Об этом заявил председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов, комментируя указ главы республики РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T12:50
2024-04-18T12:50
миграционная политика
мигранты
крым
владимир константинов
политика
безопасность республики крым и севастополя
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Безопасность людей в Крыму в приоритете властей. Об этом заявил председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов, комментируя указ главы республики Сергея Аксенова, который упорядочивает пребывание и трудоустройство на полуострове мигрантов."В этом деле необходим порядок, оно должно быть строго регламентировано, хотя бы потому, что вместе с людьми нередко мигрируют политическая нестабильность, экстремизм и терроризм. Все это мы должны своевременно отфильтровывать и обезвреживать", - написал Константинов в Telegram-канале.По его мнению, издание соответствующего указа - своевременный шаг, необходимость которого была продиктована временем.В то же время тем, кто хочет найти свое место в Крыму и приезжает "с чистым сердцем и добрыми намерениями", власти полуострова по мере возможности должны оказать поддержку, заключил спикер Госсовета.15 апреля глава республики Сергей Аксенов подписал указ, который устанавливает запрет на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов, в определенные сферы, включая производство пищевых продуктов и напитков, розничную торговлю и образование.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма выдворили почти 400 нелегальных мигрантов с начала годаУ Крымского моста задержали мигрантов и выдворили из РоссииВ Севастополе специалист по миграции поставила на учет 111 нелегалов
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РИА Новости Крым
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миграционная политика, мигранты, крым, владимир константинов, политика, безопасность республики крым и севастополя, общество
Безопасность людей в Крыму в приоритете – власти об указе о мигрантах

Константинов прокомментировал указ о пребывании трудовых мигрантов в Крыму

12:50 18.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Безопасность людей в Крыму в приоритете властей. Об этом заявил председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов, комментируя указ главы республики Сергея Аксенова, который упорядочивает пребывание и трудоустройство на полуострове мигрантов.
"В этом деле необходим порядок, оно должно быть строго регламентировано, хотя бы потому, что вместе с людьми нередко мигрируют политическая нестабильность, экстремизм и терроризм. Все это мы должны своевременно отфильтровывать и обезвреживать", - написал Константинов в Telegram-канале.
По его мнению, издание соответствующего указа - своевременный шаг, необходимость которого была продиктована временем.
"Времена жесткие, и потому в приоритете у нас — безопасность наших людей", - подчеркнул Константинов.
В то же время тем, кто хочет найти свое место в Крыму и приезжает "с чистым сердцем и добрыми намерениями", власти полуострова по мере возможности должны оказать поддержку, заключил спикер Госсовета.
15 апреля глава республики Сергей Аксенов подписал указ, который устанавливает запрет на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов, в определенные сферы, включая производство пищевых продуктов и напитков, розничную торговлю и образование.
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Миграционная политикаМигрантыКрымВладимир КонстантиновПолитикаБезопасность Республики Крым и СевастополяОбщество
 
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