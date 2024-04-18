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Безопасность людей в Крыму в приоритете – власти об указе о мигрантах
Безопасность людей в Крыму в приоритете – власти об указе о мигрантах - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Безопасность людей в Крыму в приоритете – власти об указе о мигрантах
Безопасность людей в Крыму в приоритете властей. Об этом заявил председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов, комментируя указ главы республики РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T12:50
2024-04-18T12:50
2024-04-18T12:50
миграционная политика
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Безопасность людей в Крыму в приоритете властей. Об этом заявил председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов, комментируя указ главы республики Сергея Аксенова, который упорядочивает пребывание и трудоустройство на полуострове мигрантов."В этом деле необходим порядок, оно должно быть строго регламентировано, хотя бы потому, что вместе с людьми нередко мигрируют политическая нестабильность, экстремизм и терроризм. Все это мы должны своевременно отфильтровывать и обезвреживать", - написал Константинов в Telegram-канале.По его мнению, издание соответствующего указа - своевременный шаг, необходимость которого была продиктована временем.В то же время тем, кто хочет найти свое место в Крыму и приезжает "с чистым сердцем и добрыми намерениями", власти полуострова по мере возможности должны оказать поддержку, заключил спикер Госсовета.15 апреля глава республики Сергей Аксенов подписал указ, который устанавливает запрет на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов, в определенные сферы, включая производство пищевых продуктов и напитков, розничную торговлю и образование.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма выдворили почти 400 нелегальных мигрантов с начала годаУ Крымского моста задержали мигрантов и выдворили из РоссииВ Севастополе специалист по миграции поставила на учет 111 нелегалов
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миграционная политика, мигранты, крым, владимир константинов, политика, безопасность республики крым и севастополя, общество
Безопасность людей в Крыму в приоритете – власти об указе о мигрантах
Константинов прокомментировал указ о пребывании трудовых мигрантов в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Безопасность людей в Крыму в приоритете властей. Об этом заявил председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов, комментируя указ главы республики Сергея Аксенова, который упорядочивает пребывание и трудоустройство на полуострове мигрантов.
"В этом деле необходим порядок, оно должно быть строго регламентировано, хотя бы потому, что вместе с людьми нередко мигрируют политическая нестабильность, экстремизм и терроризм. Все это мы должны своевременно отфильтровывать и обезвреживать", - написал Константинов в Telegram-канале.
По его мнению, издание соответствующего указа - своевременный шаг, необходимость которого была продиктована временем.
"Времена жесткие, и потому в приоритете у нас — безопасность наших людей", - подчеркнул Константинов.
В то же время тем, кто хочет найти свое место в Крыму и приезжает "с чистым сердцем и добрыми намерениями", власти полуострова по мере возможности должны оказать поддержку, заключил спикер Госсовета.
15 апреля глава республики Сергей Аксенов подписал указ
, который устанавливает запрет на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов, в определенные сферы, включая производство пищевых продуктов и напитков, розничную торговлю и образование.
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