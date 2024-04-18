https://crimea.ria.ru/20240418/bezopasnost-lyudey-v-krymu-v-prioritete--vlasti-ob-ukaze-o-migrantakh-1136654491.html

Безопасность людей в Крыму в приоритете – власти об указе о мигрантах

Безопасность людей в Крыму в приоритете – власти об указе о мигрантах - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Безопасность людей в Крыму в приоритете – власти об указе о мигрантах

Безопасность людей в Крыму в приоритете властей. Об этом заявил председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов, комментируя указ главы республики РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T12:50

2024-04-18T12:50

2024-04-18T12:50

миграционная политика

мигранты

крым

владимир константинов

политика

безопасность республики крым и севастополя

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1d/1136128586_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d0f14ecc279b4253ac245a2632187786.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Безопасность людей в Крыму в приоритете властей. Об этом заявил председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов, комментируя указ главы республики Сергея Аксенова, который упорядочивает пребывание и трудоустройство на полуострове мигрантов."В этом деле необходим порядок, оно должно быть строго регламентировано, хотя бы потому, что вместе с людьми нередко мигрируют политическая нестабильность, экстремизм и терроризм. Все это мы должны своевременно отфильтровывать и обезвреживать", - написал Константинов в Telegram-канале.По его мнению, издание соответствующего указа - своевременный шаг, необходимость которого была продиктована временем.В то же время тем, кто хочет найти свое место в Крыму и приезжает "с чистым сердцем и добрыми намерениями", власти полуострова по мере возможности должны оказать поддержку, заключил спикер Госсовета.15 апреля глава республики Сергей Аксенов подписал указ, который устанавливает запрет на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов, в определенные сферы, включая производство пищевых продуктов и напитков, розничную торговлю и образование.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма выдворили почти 400 нелегальных мигрантов с начала годаУ Крымского моста задержали мигрантов и выдворили из РоссииВ Севастополе специалист по миграции поставила на учет 111 нелегалов

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миграционная политика, мигранты, крым, владимир константинов, политика, безопасность республики крым и севастополя, общество