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Из Крыма выдворили почти 400 нелегальных мигрантов с начала года - РИА Новости Крым, 16.04.2024
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Из Крыма выдворили почти 400 нелегальных мигрантов с начала года
Из Крыма выдворили почти 400 нелегальных мигрантов с начала года - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Из Крыма выдворили почти 400 нелегальных мигрантов с начала года
Судами республики вынесено 392 решения об административном выдворении иностранных граждан с территории Российской Федерации. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T19:01
2024-04-16T21:17
радио "спутник в крыму"
ксения темрякович
новости крыма
крым
нелегальные мигранты
мвд по республике крым
полиция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Судами республики вынесено 392 решения об административном выдворении иностранных граждан с территории Российской Федерации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила начальник отдела по вопросам трудовой миграции управления по вопросам миграции МВД по Республике Крым, старший лейтенант полиции Ксения Темрякович.По ее словам, в целом миграционную обстановку в Крыму можно оценить как стабильно контролируемую. Сотрудники полиции постоянно проводят профилактические мероприятия в отношении индивидуальных предпринимателей и организаций, которые принимают на работу иностранцев, а также выявляют фиктивные браки иностранных граждан с россиянами.Комментируя введенные властями республики ограничения на работу мигрантов в большинстве сфер экономической деятельности, Темрякович отметила, что у МВД по РК имеются все необходимые полномочия и средства для обеспечения реализации указа главы Крыма.Она также уточнила, что принятые крымскими властями меры не распространяются на граждан стран-членов Евразийского экономического союза (помимо России, таковыми являются Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия), а также на лиц, имеющих разрешение на временное проживание и вид на жительство.Работодателям, которые нарушат утвержденные нормы, грозят крупные штрафы (например, для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей) либо приостановка деятельности на срок от 14 до 90 суток. Иностранцев, нарушивших законодательство, будут штрафовать на 2-5 тысяч рублей и выдворять за пределы РФ.Темрякович добавила, что больше всего мигрантов в Крыму работают в сферах строительства и гостиничного бизнеса, в сельском хозяйстве, торговле и обрабатывающем производстве. Первые два вида экономической деятельности не попали под указ главы республики, тогда как в остальных сферах работодателям придется в ближайшие полгода заменить работающих по трудовым патентам мигрантов на граждан России или стран-членов ЕврАзЭС.Глава Республики Крым Сергей Аксенов на этой неделе своим указом установил запрет на привлечение на работу иностранных граждан в 35 сферах экономической деятельности. В их числе растениеводство, животноводство и охота; добыча полезных ископаемых; производство пищевых продуктов и напитков; оптовая и розничная торговля; образование; спорт, отдых и развлечения и другие.Кроме того, отныне в патенте на временную работу для иностранцев будет указываться их профессия.По словам Аксенова, трудовая миграция должна стать более контролируемой, а нарушители закона гарантированно выдворяться за пределы России.Читайте также на РИА Новости Крым:У Крымского моста задержали мигрантов и выдворили из РоссииВ Севастополе специалист по миграции поставила на учет 111 нелегаловПутин поручил изменить подходы к миграционной политике в РФ
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4.7
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ксения темрякович, новости крыма, крым, нелегальные мигранты, мвд по республике крым, полиция
Из Крыма выдворили почти 400 нелегальных мигрантов с начала года

С начала года из Крыма выдворили 392 нелегальных мигранта – МВД по республике

19:01 16.04.2024 (обновлено: 21:17 16.04.2024)
 
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Проверка документов у работников на стройке - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Судами республики вынесено 392 решения об административном выдворении иностранных граждан с территории Российской Федерации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила начальник отдела по вопросам трудовой миграции управления по вопросам миграции МВД по Республике Крым, старший лейтенант полиции Ксения Темрякович.

"МВД по Крыму совместно с другими силовыми структурами принимают меры по выявлению и перекрытию каналов незаконной миграции. Мы постоянно проверяем места пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранцев, документируем факты нарушения законодательства. За три месяца 2024 года мы выявили около 2700 фактов нарушения миграционного законодательства, вынесено 392 решения об административном выдворении иностранных граждан с территории РФ", – сказала офицер полиции.

По ее словам, в целом миграционную обстановку в Крыму можно оценить как стабильно контролируемую. Сотрудники полиции постоянно проводят профилактические мероприятия в отношении индивидуальных предпринимателей и организаций, которые принимают на работу иностранцев, а также выявляют фиктивные браки иностранных граждан с россиянами.
Комментируя введенные властями республики ограничения на работу мигрантов в большинстве сфер экономической деятельности, Темрякович отметила, что у МВД по РК имеются все необходимые полномочия и средства для обеспечения реализации указа главы Крыма.
"У нас есть информация о численности лиц, работающих по патенту, где они трудятся, и другая информация, поступающая в уведомлениях от работодателей о заключении трудовых договоров. Мы начнем проводить разъяснительную работу, чтобы донести требования нормативно-правовых актов до всех работодателей, чтобы они понимали, какие меры от них требуются", – рассказала начальник отдела.
Она также уточнила, что принятые крымскими властями меры не распространяются на граждан стран-членов Евразийского экономического союза (помимо России, таковыми являются Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия), а также на лиц, имеющих разрешение на временное проживание и вид на жительство.
Работодателям, которые нарушат утвержденные нормы, грозят крупные штрафы (например, для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей) либо приостановка деятельности на срок от 14 до 90 суток. Иностранцев, нарушивших законодательство, будут штрафовать на 2-5 тысяч рублей и выдворять за пределы РФ.
Темрякович добавила, что больше всего мигрантов в Крыму работают в сферах строительства и гостиничного бизнеса, в сельском хозяйстве, торговле и обрабатывающем производстве. Первые два вида экономической деятельности не попали под указ главы республики, тогда как в остальных сферах работодателям придется в ближайшие полгода заменить работающих по трудовым патентам мигрантов на граждан России или стран-членов ЕврАзЭС.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов на этой неделе своим указом установил запрет на привлечение на работу иностранных граждан в 35 сферах экономической деятельности. В их числе растениеводство, животноводство и охота; добыча полезных ископаемых; производство пищевых продуктов и напитков; оптовая и розничная торговля; образование; спорт, отдых и развлечения и другие.
Кроме того, отныне в патенте на временную работу для иностранцев будет указываться их профессия.
По словам Аксенова, трудовая миграция должна стать более контролируемой, а нарушители закона гарантированно выдворяться за пределы России.
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