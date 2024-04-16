https://crimea.ria.ru/20240416/iz-kryma-vydvorili-pochti-400-nelegalnykh-migrantov-s-nachala-goda-1136615374.html

Из Крыма выдворили почти 400 нелегальных мигрантов с начала года

Из Крыма выдворили почти 400 нелегальных мигрантов с начала года - РИА Новости Крым, 16.04.2024

Из Крыма выдворили почти 400 нелегальных мигрантов с начала года

Судами республики вынесено 392 решения об административном выдворении иностранных граждан с территории Российской Федерации. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T19:01

2024-04-16T19:01

2024-04-16T21:17

радио "спутник в крыму"

ксения темрякович

новости крыма

крым

нелегальные мигранты

мвд по республике крым

полиция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Судами республики вынесено 392 решения об административном выдворении иностранных граждан с территории Российской Федерации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила начальник отдела по вопросам трудовой миграции управления по вопросам миграции МВД по Республике Крым, старший лейтенант полиции Ксения Темрякович.По ее словам, в целом миграционную обстановку в Крыму можно оценить как стабильно контролируемую. Сотрудники полиции постоянно проводят профилактические мероприятия в отношении индивидуальных предпринимателей и организаций, которые принимают на работу иностранцев, а также выявляют фиктивные браки иностранных граждан с россиянами.Комментируя введенные властями республики ограничения на работу мигрантов в большинстве сфер экономической деятельности, Темрякович отметила, что у МВД по РК имеются все необходимые полномочия и средства для обеспечения реализации указа главы Крыма.Она также уточнила, что принятые крымскими властями меры не распространяются на граждан стран-членов Евразийского экономического союза (помимо России, таковыми являются Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия), а также на лиц, имеющих разрешение на временное проживание и вид на жительство.Работодателям, которые нарушат утвержденные нормы, грозят крупные штрафы (например, для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей) либо приостановка деятельности на срок от 14 до 90 суток. Иностранцев, нарушивших законодательство, будут штрафовать на 2-5 тысяч рублей и выдворять за пределы РФ.Темрякович добавила, что больше всего мигрантов в Крыму работают в сферах строительства и гостиничного бизнеса, в сельском хозяйстве, торговле и обрабатывающем производстве. Первые два вида экономической деятельности не попали под указ главы республики, тогда как в остальных сферах работодателям придется в ближайшие полгода заменить работающих по трудовым патентам мигрантов на граждан России или стран-членов ЕврАзЭС.Глава Республики Крым Сергей Аксенов на этой неделе своим указом установил запрет на привлечение на работу иностранных граждан в 35 сферах экономической деятельности. В их числе растениеводство, животноводство и охота; добыча полезных ископаемых; производство пищевых продуктов и напитков; оптовая и розничная торговля; образование; спорт, отдых и развлечения и другие.Кроме того, отныне в патенте на временную работу для иностранцев будет указываться их профессия.По словам Аксенова, трудовая миграция должна стать более контролируемой, а нарушители закона гарантированно выдворяться за пределы России.Читайте также на РИА Новости Крым:У Крымского моста задержали мигрантов и выдворили из РоссииВ Севастополе специалист по миграции поставила на учет 111 нелегаловПутин поручил изменить подходы к миграционной политике в РФ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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