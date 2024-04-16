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В Керчи нашли четверых иностранцев-нелегалов - грозит выдворение из РФ

В Керчи нашли четверых иностранцев-нелегалов - грозит выдворение из РФ - РИА Новости Крым, 16.04.2024

В Керчи нашли четверых иностранцев-нелегалов - грозит выдворение из РФ

В Керчи в ходе рейда силовиков выявлены четверо иностранцев-нелегалов, которые будут выдворены за пределы России, еще один заплатит административный штраф. Об... РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T16:16

2024-04-16T16:16

2024-04-16T17:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. В Керчи в ходе рейда силовиков выявлены четверо иностранцев-нелегалов, которые будут выдворены за пределы России, еще один заплатит административный штраф. Об этом сообщили в МВД по республике.В ведомстве уточнили, что оперативно-розыскные мероприятия на территории оптово-розничного рынка в Керчи провели сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по РК совместно с сотрудниками регионального УФСБ и Погрануправления ФСБ России по Крыму. Рейд прошел при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.В частности, трое иностранцев - граждане государств Центральной Азии в возрасте от 43 до 52 лет - работали в кафе на территории местного рынка. В отношении них составлены административные материалы о нарушении правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации, а также незаконном осуществлении трудовой деятельности на территории страны. Кроме того, силовики установили два факта работы иностранных граждан без документов.Как сообщалось, в Крыму ввели запрет на работу мигрантов в 35 сферах, в том числе в производстве пищевых продуктов и напитков, розничной торговле, образовании, растениеводстве, животноводстве и охоте, добыче полезных ископаемых, обеспечении электроэнергией и газом, сборе и обработке сточных вод.Ранее на заседании ведомственной коллегии по вопросам противодействия незаконной миграции президент России Владимир Путин поручил прокурорам усилить контроль за соблюдением законности в миграционной сфере. Он подчеркнул, что важнейшей задачей прокуратуры являются контроль и координация деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью.Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в свою очередь заявил, что с 2021 года в России сократилось число иностранцев, однако количество совершенных ими преступлений растет.Генеральный прокурор Игорь Краснов отметил, что количество совершенных незаконными и трудовыми мигрантами преступлений в прошлом году выросло на 75% и дал поручение прокурорам на местах выработать в этой сфере "сбалансированные решения".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил взять под контроль ситуацию в миграционной сфереВ Севастополе специалист по миграции поставила на учет 111 нелегаловТише едешь – дальше не будешь: в Крыму задержан автобус с гастарбайтерами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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