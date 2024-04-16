В Керчи нашли четверых иностранцев-нелегалов - грозит выдворение из РФ
В Керчи выявили четверых иностранцев-нелегалов – их выдворят из России
16:16 16.04.2024 (обновлено: 17:11 16.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. В Керчи в ходе рейда силовиков выявлены четверо иностранцев-нелегалов, которые будут выдворены за пределы России, еще один заплатит административный штраф. Об этом сообщили в МВД по республике.
В ведомстве уточнили, что оперативно-розыскные мероприятия на территории оптово-розничного рынка в Керчи провели сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по РК совместно с сотрудниками регионального УФСБ и Погрануправления ФСБ России по Крыму. Рейд прошел при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.
"В ходе мероприятий были выявлены иностранные граждане, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации, а также лица, осуществляющие трудовую деятельность без разрешительных документов патента", – говорится в сообщении.
В частности, трое иностранцев - граждане государств Центральной Азии в возрасте от 43 до 52 лет - работали в кафе на территории местного рынка. В отношении них составлены административные материалы о нарушении правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации, а также незаконном осуществлении трудовой деятельности на территории страны. Кроме того, силовики установили два факта работы иностранных граждан без документов.
"По итогам проведенных мероприятий четверо иностранных гражданин подлежат выдворению за пределы Российской Федерации, одному назначен административный штраф в размере 2000 рублей", – добавили в ведомстве.
Как сообщалось, в Крыму ввели запрет на работу мигрантов в 35 сферах, в том числе в производстве пищевых продуктов и напитков, розничной торговле, образовании, растениеводстве, животноводстве и охоте, добыче полезных ископаемых, обеспечении электроэнергией и газом, сборе и обработке сточных вод.
Ранее на заседании ведомственной коллегии по вопросам противодействия незаконной миграции президент России Владимир Путин поручил прокурорам усилить контроль за соблюдением законности в миграционной сфере. Он подчеркнул, что важнейшей задачей прокуратуры являются контроль и координация деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в свою очередь заявил, что с 2021 года в России сократилось число иностранцев, однако количество совершенных ими преступлений растет.
Генеральный прокурор Игорь Краснов отметил, что количество совершенных незаконными и трудовыми мигрантами преступлений в прошлом году выросло на 75% и дал поручение прокурорам на местах выработать в этой сфере "сбалансированные решения".
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