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Тише едешь – дальше не будешь: в Крыму задержан автобус с гастарбайтерами

Тише едешь – дальше не будешь: в Крыму задержан автобус с гастарбайтерами - РИА Новости Крым, 17.01.2024

Тише едешь – дальше не будешь: в Крыму задержан автобус с гастарбайтерами

Девять граждан Закавказья и Центральной Азии с просроченными миграционными документами выявлены во время проверки автобуса сотрудниками ГИБДД в Керчи. Об этом... РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T11:59

2024-01-17T11:59

2024-01-17T12:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Девять граждан Закавказья и Центральной Азии с просроченными миграционными документами выявлены во время проверки автобуса сотрудниками ГИБДД в Керчи. Об этом сообщили в республиканском МВД.Отмечается, что автобус остановили на стационарном посту дорожно-патрульной службы "Керчь" с целью проверки документов."Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Керчи совместно с сотрудником уголовного розыска в ходе проверки документов водителя и пассажиров рейсового автобуса, следующего в Краснодарский край, установили, что и у водителя, и у восьми пассажиров - граждан Закавказья и Центральной Азии - просрочены миграционные документы", - говорится в сообщении.Установлено, что граждане находятся в России незаконно. В страну они приехали для неофициального трудоустройства, добавили правоохранители. Все мигранты привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда и пребывания на территории РФ и за незаконную трудовую деятельность. В отношении водителя за нарушение миграционного законодательства составлено сразу шесть протоколов.Нарушителям грозят штрафы, а шестерым из них и водителю - также выдворение за пределы Российской Федерации.Накануне ФСБ пресекла в Крыму канал незаконной миграции из Средней Азии. Были задержаны 10 участников преступной группы, которые организовали пребывание на территории полуострова более 50 иностранных граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигранты и преступность: глава МВД оценил ситуацию в РоссииМигранты обязаны с 7 января уведомлять МВД о начале работы в РоссииБрали взятки за трудоустройство мигрантов – задержаны 11 членов ОПГ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, миграционная политика, мигранты, мвд по республике крым, общество, происшествия, закон и право, новости крыма