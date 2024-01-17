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Тише едешь – дальше не будешь: в Крыму задержан автобус с гастарбайтерами - РИА Новости Крым, 17.01.2024
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Тише едешь – дальше не будешь: в Крыму задержан автобус с гастарбайтерами
Тише едешь – дальше не будешь: в Крыму задержан автобус с гастарбайтерами - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Тише едешь – дальше не будешь: в Крыму задержан автобус с гастарбайтерами
Девять граждан Закавказья и Центральной Азии с просроченными миграционными документами выявлены во время проверки автобуса сотрудниками ГИБДД в Керчи. Об этом... РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T11:59
2024-01-17T12:22
крым
керчь
миграционная политика
мигранты
мвд по республике крым
общество
происшествия
закон и право
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Девять граждан Закавказья и Центральной Азии с просроченными миграционными документами выявлены во время проверки автобуса сотрудниками ГИБДД в Керчи. Об этом сообщили в республиканском МВД.Отмечается, что автобус остановили на стационарном посту дорожно-патрульной службы "Керчь" с целью проверки документов."Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Керчи совместно с сотрудником уголовного розыска в ходе проверки документов водителя и пассажиров рейсового автобуса, следующего в Краснодарский край, установили, что и у водителя, и у восьми пассажиров - граждан Закавказья и Центральной Азии - просрочены миграционные документы", - говорится в сообщении.Установлено, что граждане находятся в России незаконно. В страну они приехали для неофициального трудоустройства, добавили правоохранители. Все мигранты привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда и пребывания на территории РФ и за незаконную трудовую деятельность. В отношении водителя за нарушение миграционного законодательства составлено сразу шесть протоколов.Нарушителям грозят штрафы, а шестерым из них и водителю - также выдворение за пределы Российской Федерации.Накануне ФСБ пресекла в Крыму канал незаконной миграции из Средней Азии. Были задержаны 10 участников преступной группы, которые организовали пребывание на территории полуострова более 50 иностранных граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигранты и преступность: глава МВД оценил ситуацию в РоссииМигранты обязаны с 7 января уведомлять МВД о начале работы в РоссииБрали взятки за трудоустройство мигрантов – задержаны 11 членов ОПГ
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, миграционная политика, мигранты, мвд по республике крым, общество, происшествия, закон и право, новости крыма
Тише едешь – дальше не будешь: в Крыму задержан автобус с гастарбайтерами

В Керчи задержаны девять незаконных мигрантов - им грозят штрафы и выдворение из России

11:59 17.01.2024 (обновлено: 12:22 17.01.2024)
 
© МВД по Республике КрымСотрудники ДПС Керчи задержали девять незаконных мигрантов в одном автобусе
Сотрудники ДПС Керчи задержали девять незаконных мигрантов в одном автобусе
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Девять граждан Закавказья и Центральной Азии с просроченными миграционными документами выявлены во время проверки автобуса сотрудниками ГИБДД в Керчи. Об этом сообщили в республиканском МВД.
Отмечается, что автобус остановили на стационарном посту дорожно-патрульной службы "Керчь" с целью проверки документов.
"Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Керчи совместно с сотрудником уголовного розыска в ходе проверки документов водителя и пассажиров рейсового автобуса, следующего в Краснодарский край, установили, что и у водителя, и у восьми пассажиров - граждан Закавказья и Центральной Азии - просрочены миграционные документы", - говорится в сообщении.
Установлено, что граждане находятся в России незаконно. В страну они приехали для неофициального трудоустройства, добавили правоохранители.
Все мигранты привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда и пребывания на территории РФ и за незаконную трудовую деятельность. В отношении водителя за нарушение миграционного законодательства составлено сразу шесть протоколов.
Нарушителям грозят штрафы, а шестерым из них и водителю - также выдворение за пределы Российской Федерации.
Накануне ФСБ пресекла в Крыму канал незаконной миграции из Средней Азии. Были задержаны 10 участников преступной группы, которые организовали пребывание на территории полуострова более 50 иностранных граждан.
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