https://crimea.ria.ru/20240326/chislo-sovershennykh-migrantami-prestupleniy-za-god-vyroslo-na-75---krasnov-1136048656.html

Число совершенных мигрантами преступлений за год выросло на 75% - Краснов

Число совершенных мигрантами преступлений за год выросло на 75% - Краснов - РИА Новости Крым, 26.03.2024

Число совершенных мигрантами преступлений за год выросло на 75% - Краснов

Количество совершенных незаконными и трудовыми мигрантами преступлений в прошлом году выросло на 75%, прокурорам на местах поручено выработать в этой сфере... РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T15:13

2024-03-26T15:13

2024-03-26T15:13

владимир путин (политик)

игорь краснов

генеральная прокуратура россии

миграционная политика

мигранты

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1a/1136048752_0:0:3207:1804_1920x0_80_0_0_3e826350996dd30695f7c29f9e99d28f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Количество совершенных незаконными и трудовыми мигрантами преступлений в прошлом году выросло на 75%, прокурорам на местах поручено выработать в этой сфере "сбалансированные решения". Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.По словам Краснова, прокурорам необходимо "с учетом региональной специфики проанализировать ситуацию в этой сфере и выработать сбалансированные решения, исходя из необходимости обеспечения безопасности граждан и экономической целесообразности использования иностранной рабочей силы".Глава государства Владимир Путин в ходе заседания поручил прокурорам усилить контроль за соблюдением законности в миграционной сфере."Важнейшая задача прокуратуры – контроль и координация деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью. Прошу совместно с коллегами из МВД, других правоохранительных органов эту ситуацию внимательно проанализировать и продумать систему дополнительных, превентивных профилактических, других антикриминальных мер. В том числе по надзору, по соблюдению законности в миграционной сфере. Очень важная и беспокоящая миллионы людей ситуация в этой сфере должна быть под контролем", - сказал российский лидер.

https://crimea.ria.ru/20240326/putin-poruchil-vzyat-pod-kontrol-situatsiyu-v-migratsionnoy-sfere-1136046141.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), игорь краснов, генеральная прокуратура россии, миграционная политика, мигранты, новости, общество