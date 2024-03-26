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Число совершенных мигрантами преступлений за год выросло на 75% - Краснов - РИА Новости Крым, 26.03.2024
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Число совершенных мигрантами преступлений за год выросло на 75% - Краснов
Число совершенных мигрантами преступлений за год выросло на 75% - Краснов - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Число совершенных мигрантами преступлений за год выросло на 75% - Краснов
Количество совершенных незаконными и трудовыми мигрантами преступлений в прошлом году выросло на 75%, прокурорам на местах поручено выработать в этой сфере... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T15:13
2024-03-26T15:13
владимир путин (политик)
игорь краснов
генеральная прокуратура россии
миграционная политика
мигранты
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Количество совершенных незаконными и трудовыми мигрантами преступлений в прошлом году выросло на 75%, прокурорам на местах поручено выработать в этой сфере "сбалансированные решения". Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.По словам Краснова, прокурорам необходимо "с учетом региональной специфики проанализировать ситуацию в этой сфере и выработать сбалансированные решения, исходя из необходимости обеспечения безопасности граждан и экономической целесообразности использования иностранной рабочей силы".Глава государства Владимир Путин в ходе заседания поручил прокурорам усилить контроль за соблюдением законности в миграционной сфере."Важнейшая задача прокуратуры – контроль и координация деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью. Прошу совместно с коллегами из МВД, других правоохранительных органов эту ситуацию внимательно проанализировать и продумать систему дополнительных, превентивных профилактических, других антикриминальных мер. В том числе по надзору, по соблюдению законности в миграционной сфере. Очень важная и беспокоящая миллионы людей ситуация в этой сфере должна быть под контролем", - сказал российский лидер.
https://crimea.ria.ru/20240326/putin-poruchil-vzyat-pod-kontrol-situatsiyu-v-migratsionnoy-sfere-1136046141.html
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владимир путин (политик), игорь краснов, генеральная прокуратура россии, миграционная политика, мигранты, новости, общество
Число совершенных мигрантами преступлений за год выросло на 75% - Краснов

Число совершенных мигрантами преступлений в 2023 году выросло на три четверти – Краснов

15:13 26.03.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Количество совершенных незаконными и трудовыми мигрантами преступлений в прошлом году выросло на 75%, прокурорам на местах поручено выработать в этой сфере "сбалансированные решения". Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"Актуальным остается вопрос борьбы с преступлениями незаконных и трудовых мигрантов. Совокупно число совершаемых ими криминальных деяний возросло на три четверти – до 21 894", - сказал он на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ с участием президента страны Владимира Путина.
По словам Краснова, прокурорам необходимо "с учетом региональной специфики проанализировать ситуацию в этой сфере и выработать сбалансированные решения, исходя из необходимости обеспечения безопасности граждан и экономической целесообразности использования иностранной рабочей силы".
Глава государства Владимир Путин в ходе заседания поручил прокурорам усилить контроль за соблюдением законности в миграционной сфере.
"Важнейшая задача прокуратуры – контроль и координация деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью. Прошу совместно с коллегами из МВД, других правоохранительных органов эту ситуацию внимательно проанализировать и продумать систему дополнительных, превентивных профилактических, других антикриминальных мер. В том числе по надзору, по соблюдению законности в миграционной сфере. Очень важная и беспокоящая миллионы людей ситуация в этой сфере должна быть под контролем", - сказал российский лидер.
Рейд по выявлению незаконных трудовых мигрантов в Челябинске - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
14:09
Путин поручил взять под контроль ситуацию в миграционной сфере
 
Владимир Путин (политик)Игорь КрасновГенеральная прокуратура РоссииМиграционная политикаМигрантыНовостиОбщество
 
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15:31Террористическая угроза в России сохраняется – директор ФСБ
15:13Число совершенных мигрантами преступлений за год выросло на 75% - Краснов
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14:49Будет ли дополнительная мобилизация в России - ответ Шойгу
14:47Спецслужбы Украины содействовали теракту в "Крокусе" – директор ФСБ
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14:02Новости СВО: украинские войска потеряли еще почти 900 боевиков
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