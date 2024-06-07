https://crimea.ria.ru/20240607/putin-osmyslennoy-migratsionnoy-politiki-v-rossii-poka-net-1137948259.html
Путин: осмысленной миграционной политики в России пока нет
Путин: осмысленной миграционной политики в России пока нет - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Путин: осмысленной миграционной политики в России пока нет
В России пока не выстроена осмысленная миграционная политика, перед правительством и Советом безопасности стоит задача такую политику сформировать. Об этом... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T18:52
2024-06-07T18:52
2024-06-07T18:54
владимир путин (политик)
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трудовые мигранты
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости Крым. В России пока не выстроена осмысленная миграционная политика, перед правительством и Советом безопасности стоит задача такую политику сформировать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Путин констатировал, что трудовых мигрантов надо привлекать, поскольку с минимальным уровнем безработицы в РФ отсутствие рабочих рук становится ограничителем экономического роста. В то же время России нужны "не просто мигранты трудовые, а люди определенной квалификации, определенной подготовки со знанием языка, со знанием наших традиций", подчеркнул он."Это понимают и мои коллеги из стран, откуда у нас основное количество мигрантов приезжает. Мы договариваемся, как вместе эту работу наладить", - добавил российский лидер.
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владимир путин (политик), пмэф, трудовые мигранты, миграционная политика, мигранты, россия, общество, новости
Путин: осмысленной миграционной политики в России пока нет
Осмысленной миграционной политики в России пока не выстроено – Путин
18:52 07.06.2024 (обновлено: 18:54 07.06.2024)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости Крым. В России пока не выстроена осмысленная миграционная политика, перед правительством и Советом безопасности стоит задача такую политику сформировать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Осмысленной миграционной политики у нас пока не выстроено... Мы обсуждаем с коллегами, я перед правительством поставил такую задачу, перед Советом безопасности – вернуться к этому вопросу как можно быстрее. Нельзя делать вид, что проблемы не существует – она есть", - сказал глава государства.
Путин констатировал, что трудовых мигрантов надо привлекать, поскольку с минимальным уровнем безработицы в РФ отсутствие рабочих рук становится ограничителем экономического роста. В то же время России нужны "не просто мигранты трудовые, а люди определенной квалификации, определенной подготовки со знанием языка, со знанием наших традиций", подчеркнул он.
"Это понимают и мои коллеги из стран, откуда у нас основное количество мигрантов приезжает. Мы договариваемся, как вместе эту работу наладить", - добавил российский лидер.