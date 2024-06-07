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Путин: осмысленной миграционной политики в России пока нет - РИА Новости Крым, 07.06.2024
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Путин: осмысленной миграционной политики в России пока нет
Путин: осмысленной миграционной политики в России пока нет - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Путин: осмысленной миграционной политики в России пока нет
В России пока не выстроена осмысленная миграционная политика, перед правительством и Советом безопасности стоит задача такую политику сформировать. Об этом... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T18:52
2024-06-07T18:54
владимир путин (политик)
пмэф
трудовые мигранты
миграционная политика
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости Крым. В России пока не выстроена осмысленная миграционная политика, перед правительством и Советом безопасности стоит задача такую политику сформировать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Путин констатировал, что трудовых мигрантов надо привлекать, поскольку с минимальным уровнем безработицы в РФ отсутствие рабочих рук становится ограничителем экономического роста. В то же время России нужны "не просто мигранты трудовые, а люди определенной квалификации, определенной подготовки со знанием языка, со знанием наших традиций", подчеркнул он."Это понимают и мои коллеги из стран, откуда у нас основное количество мигрантов приезжает. Мы договариваемся, как вместе эту работу наладить", - добавил российский лидер.
https://crimea.ria.ru/20240607/putin-anonsiroval-operezhayuschiy-rost-zarabotnykh-plat-v-rossii-1137946811.html
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владимир путин (политик), пмэф, трудовые мигранты, миграционная политика, мигранты, россия, общество, новости
Путин: осмысленной миграционной политики в России пока нет

Осмысленной миграционной политики в России пока не выстроено – Путин

18:52 07.06.2024 (обновлено: 18:54 07.06.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2024. Пленарное заседание
ПМЭФ-2024. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости Крым. В России пока не выстроена осмысленная миграционная политика, перед правительством и Советом безопасности стоит задача такую политику сформировать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Осмысленной миграционной политики у нас пока не выстроено... Мы обсуждаем с коллегами, я перед правительством поставил такую задачу, перед Советом безопасности – вернуться к этому вопросу как можно быстрее. Нельзя делать вид, что проблемы не существует – она есть", - сказал глава государства.
Путин констатировал, что трудовых мигрантов надо привлекать, поскольку с минимальным уровнем безработицы в РФ отсутствие рабочих рук становится ограничителем экономического роста. В то же время России нужны "не просто мигранты трудовые, а люди определенной квалификации, определенной подготовки со знанием языка, со знанием наших традиций", подчеркнул он.
"Это понимают и мои коллеги из стран, откуда у нас основное количество мигрантов приезжает. Мы договариваемся, как вместе эту работу наладить", - добавил российский лидер.
ПМЭФ-2024. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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Путин анонсировал опережающий рост заработных плат в России
 
Владимир Путин (политик)ПМЭФТрудовые мигрантыМиграционная политикаМигрантыРоссияОбществоНовости
 
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