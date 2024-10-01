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За организацию незаконной миграции будут конфисковывать имущество
За организацию незаконной миграции будут конфисковывать имущество - РИА Новости Крым, 01.10.2024
За организацию незаконной миграции будут конфисковывать имущество
Депутаты Государственной Думы в первом чтении приняли законопроект, который предусматривает конфискацию имущества и ценностей у организаторов незаконной... РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T16:33
2024-10-01T16:33
2024-10-01T16:33
россия
государственная дума рф
вячеслав володин
миграционная политика
нелегальные мигранты
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общество
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Депутаты Государственной Думы в первом чтении приняли законопроект, который предусматривает конфискацию имущества и ценностей у организаторов незаконной миграции. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Володин подчеркнул, что, согласно статистике правоохранительных органов, в 2023 году рост преступлений по статье об организации незаконной миграции в стране достиг 79,6%."Незаконная миграция организовывается из корыстных побуждений, поэтому полученные от этого деньги, имущество и ценности будут конфискованы", - отметил он.Накануне обсуждения законопроекта в Думе Володин организовал опрос по этой теме в своем Telegram-канале, в поддержку нововведения высказались 97% голосующих.Накануне стало известно, что российские парламентарии во вторник собираются рассмотреть пять законопроектов в сфере улучшения миграционной политики. Один из них предлагает признать организацию незаконной миграции особо тяжким преступлением.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фиктивные брак и отцовство не пройдут: поправки к закону о мигрантахДепортацию мигрантов будут снимать на видео для "вечного" архиваМигрантам в России запретят жениться и оформлять детей в сады и школы
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россия, государственная дума рф, вячеслав володин, миграционная политика, нелегальные мигранты, мигранты, общество, закон и право, новости
За организацию незаконной миграции будут конфисковывать имущество
Госдума в первом чтении приняла закон о конфискации имущества за незаконную миграцию
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Депутаты Государственной Думы в первом чтении приняли законопроект, который предусматривает конфискацию имущества и ценностей у организаторов незаконной миграции. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Сегодня в первом чтении приняли законопроект, которым вносятся изменения в статью 104.1 Уголовного кодекса РФ, дополняющие ее статьей 322.1 "Организация незаконной миграции". Вводится конфискация денег, имущества и ценностей, полученных в результате организации незаконной миграции", - написал он.
Володин подчеркнул, что, согласно статистике правоохранительных органов, в 2023 году рост преступлений по статье об организации незаконной миграции в стране достиг 79,6%.
"Незаконная миграция организовывается из корыстных побуждений, поэтому полученные от этого деньги, имущество и ценности будут конфискованы", - отметил он.
Накануне обсуждения законопроекта в Думе Володин организовал опрос по этой теме в своем Telegram-канале, в поддержку нововведения высказались 97% голосующих.
Накануне стало известно, что российские парламентарии во вторник собираются рассмотреть пять законопроектов
в сфере улучшения миграционной политики. Один из них предлагает признать организацию незаконной миграции особо тяжким преступлением.
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