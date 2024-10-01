https://crimea.ria.ru/20241001/za-organizatsiyu-nezakonnoy-migratsii-budut-konfiskovyvat-imuschestvo-1140779366.html

За организацию незаконной миграции будут конфисковывать имущество

За организацию незаконной миграции будут конфисковывать имущество - РИА Новости Крым, 01.10.2024

За организацию незаконной миграции будут конфисковывать имущество

Депутаты Государственной Думы в первом чтении приняли законопроект, который предусматривает конфискацию имущества и ценностей у организаторов незаконной... РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T16:33

2024-10-01T16:33

2024-10-01T16:33

россия

государственная дума рф

вячеслав володин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Депутаты Государственной Думы в первом чтении приняли законопроект, который предусматривает конфискацию имущества и ценностей у организаторов незаконной миграции. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Володин подчеркнул, что, согласно статистике правоохранительных органов, в 2023 году рост преступлений по статье об организации незаконной миграции в стране достиг 79,6%."Незаконная миграция организовывается из корыстных побуждений, поэтому полученные от этого деньги, имущество и ценности будут конфискованы", - отметил он.Накануне обсуждения законопроекта в Думе Володин организовал опрос по этой теме в своем Telegram-канале, в поддержку нововведения высказались 97% голосующих.Накануне стало известно, что российские парламентарии во вторник собираются рассмотреть пять законопроектов в сфере улучшения миграционной политики. Один из них предлагает признать организацию незаконной миграции особо тяжким преступлением.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фиктивные брак и отцовство не пройдут: поправки к закону о мигрантахДепортацию мигрантов будут снимать на видео для "вечного" архиваМигрантам в России запретят жениться и оформлять детей в сады и школы

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, государственная дума рф, вячеслав володин, миграционная политика, нелегальные мигранты, мигранты, общество, закон и право, новости