https://crimea.ria.ru/20240927/fiktivnye-brak-i-ottsovstvo-ne-proydut-popravki-k-zakonu-o-migrantakh-1140663195.html

Фиктивные брак и отцовство не пройдут: поправки к закону о мигрантах

Фиктивные брак и отцовство не пройдут: поправки к закону о мигрантах - РИА Новости Крым, 27.09.2024

Фиктивные брак и отцовство не пройдут: поправки к закону о мигрантах

Мигранты смогут получить упрощенное разрешение на временное проживание в России только спустя три года брака с гражданкой или гражданином России, и получить вид РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T09:13

2024-09-27T09:13

2024-09-27T09:13

россия

новости

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мигранты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Мигранты смогут получить упрощенное разрешение на временное проживание в России только спустя три года брака с гражданкой или гражданином России, и получить вид на жительство после усыновления ребенка-россиянина без вступления в брак тоже только спустя три года с момента совместного проживания. О поправках к проекту закона о правом положении мигрантов сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.Володин напомнил, что если два человека решили создать семью по любви, а не из корыстных соображений, то союз будет только крепче и проверен временем.Также он, ссылаясь на данные МВД, сообщил, что с 2021 года по настоящее время было заключено свыше 4,3 тысячи фиктивных браков с целью получения миграционного статуса.Вторая поправка призвана бороться с так называемым фиктивным отцовством или материнством, уточнил Володин.По мнению председателя Госдумы, предложенные нормы будут способствовать предотвращению получения разрешения на временное проживание в России и вида на жительство, в том числе с целью дальнейшего вступления в гражданство РФ, путем афер.По мнению руководителя экспертного совета Фонда стратегического развития, политолога Игоря Шатрова, законы в сфере миграционной политики, которые принимаются и разрабатываются сейчас в России, очень нужны и важны и будут лучше работать, если их объединить воедино в некий Миграционный кодекс РФ, с которым будут знакомить приезжающих в страну людей еще на границе.8 августа президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий новый правовой режим высылки в отношении мигрантов, не имеющих законных оснований для нахождения в стране. Меры вступают в силу 5 февраля 2025 года.Ранее в Крыму власти установили запрет на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов, в определенные сферы, включая производство пищевых продуктов и напитков, розничную торговлю и образование. Всего мигрантам запретили работать более чем в 30 сферах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцевЭкзамен по русскому языку для мигрантов в Крыму: что надо менять – мнениеУ Крымского моста задержали мигрантов и выдворили из России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, вячеслав володин, мигранты, нелегальные мигранты