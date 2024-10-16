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Полсотни незаконных мигрантов выявили на стройке в Крыму - РИА Новости Крым, 16.10.2024
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Полсотни незаконных мигрантов выявили на стройке в Крыму
Полсотни незаконных мигрантов выявили на стройке в Крыму - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Полсотни незаконных мигрантов выявили на стройке в Крыму
55 незаконных трудовых мигрантов выявлены на одном из строительных объектов в Большой Ялте. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T16:37
2024-10-16T17:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. 55 незаконных трудовых мигрантов выявлены на одном из строительных объектов в Большой Ялте. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.В отношении иностранцев составлено 99 административных материалов за уклонение от выезда за территорию России, неисполнение обязанностей по прохождению обязательной дактилоскопической регистрации, незаконную трудовую деятельность на территории Крыма и неоформление полиса добровольного медицинского страхования.Правоохранители устанавливают работодателя, чтобы привлечь его к ответственности за незаконное привлечение труда мигрантов на строительном объекте. В Севастополе ранее оперативники пресекли деятельность гражданина Беларуси и жителя Москвы, которые организовали канал незаконной миграции иностранцев для работ по озеленению города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объявленного в федеральный розыск мужчину нашли на стройке в КрымуПринят закон о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков в РФВ Крыму мигрантам запретили работать более чем в 30 сферах
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, ялта, нелегальные мигранты, трудовые мигранты, мигранты, происшествия, мвд по республике крым
Полсотни незаконных мигрантов выявили на стройке в Крыму

На стройке в Ялте выявили 55 незаконных трудовых мигрантов – МВД

16:37 16.10.2024 (обновлено: 17:12 16.10.2024)
 
© МВД по Республике КрымНа стройке в Ялте выявили 55 незаконных мигрантов
На стройке в Ялте выявили 55 незаконных мигрантов
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. 55 незаконных трудовых мигрантов выявлены на одном из строительных объектов в Большой Ялте. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
В отношении иностранцев составлено 99 административных материалов за уклонение от выезда за территорию России, неисполнение обязанностей по прохождению обязательной дактилоскопической регистрации, незаконную трудовую деятельность на территории Крыма и неоформление полиса добровольного медицинского страхования.

"33 иностранным гражданам, грубо нарушившим законодательство Российской Федерации в сфере миграции, закрыт въезд на территорию страны", - сказано в сообщении.

Правоохранители устанавливают работодателя, чтобы привлечь его к ответственности за незаконное привлечение труда мигрантов на строительном объекте.
В Севастополе ранее оперативники пресекли деятельность гражданина Беларуси и жителя Москвы, которые организовали канал незаконной миграции иностранцев для работ по озеленению города.
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