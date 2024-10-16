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Объявленного в федеральный розыск мужчину нашли на стройке в Крыму - РИА Новости Крым, 16.10.2024
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Объявленного в федеральный розыск мужчину нашли на стройке в Крыму
Объявленного в федеральный розыск мужчину нашли на стройке в Крыму - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Объявленного в федеральный розыск мужчину нашли на стройке в Крыму
Объявленного в федеральный розыск злоумышленника нашли на стройке в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T13:03
2024-10-16T13:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Объявленного в федеральный розыск злоумышленника нашли на стройке в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.По информации правоохранителей, мужчина был объявлен в розыск по статьям о краже и неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения.Злоумышленник задержан, он будет передан инициатору розыска, которым стал УФСИН по Крыму и Севастополю.В Крыму пресекли канал незаконной миграции. Выходцы из Средней Азии, получив российское гражданство, нашли в Ялте 12 иностранных граждан, не имевших трудового патента, и обеспечили их оплачиваемой работой.Также сообщалось о том, что правоохранители задержали незаконных мигрантов на стройке в Алуште и ищут тех, кто их трудоустраивал и расселял.Читайте также на РИА Новости Крым:Нелегал из Таджикистана хотел остаться в Крыму за взяткуКрымчане осуждены за организацию канала незаконной трудовой миграцииВ России ужесточат ответственность за незаконные услуги мигрантам
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, черноморский район, крым, мвд по республике крым, федеральный розыск
Объявленного в федеральный розыск мужчину нашли на стройке в Крыму

Объявленного в федеральный розыск злоумышленника нашли на стройке в Крыму

13:03 16.10.2024
 
© Фото пресс-службы МВД по РКШеврон сотрудника полиции
Шеврон сотрудника полиции
© Фото пресс-службы МВД по РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Объявленного в федеральный розыск злоумышленника нашли на стройке в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

"Сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД России по Черноморскому району во время проведения проверки документов физических лиц, осуществлявших строительные и ремонтные работы на строительном объекте одного из магазинов крупной торговой сети был выявлен 35-летний гражданин, который находился в федеральном розыске", – говорится в Telegram-канале ведомства.

По информации правоохранителей, мужчина был объявлен в розыск по статьям о краже и неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения.
Злоумышленник задержан, он будет передан инициатору розыска, которым стал УФСИН по Крыму и Севастополю.
В Крыму пресекли канал незаконной миграции. Выходцы из Средней Азии, получив российское гражданство, нашли в Ялте 12 иностранных граждан, не имевших трудового патента, и обеспечили их оплачиваемой работой.
Также сообщалось о том, что правоохранители задержали незаконных мигрантов на стройке в Алуште и ищут тех, кто их трудоустраивал и расселял.
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Новости КрымаЧерноморский районКрымМВД по Республике КрымФедеральный розыск
 
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