https://crimea.ria.ru/20241016/obyavlennogo-v-federalnyy-rozysk-muzhchinu-nashli-na-stroyke-v-krymu-1141125374.html

Объявленного в федеральный розыск мужчину нашли на стройке в Крыму

Объявленного в федеральный розыск мужчину нашли на стройке в Крыму - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Объявленного в федеральный розыск мужчину нашли на стройке в Крыму

Объявленного в федеральный розыск злоумышленника нашли на стройке в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T13:03

2024-10-16T13:03

2024-10-16T13:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Объявленного в федеральный розыск злоумышленника нашли на стройке в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.По информации правоохранителей, мужчина был объявлен в розыск по статьям о краже и неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения.Злоумышленник задержан, он будет передан инициатору розыска, которым стал УФСИН по Крыму и Севастополю.В Крыму пресекли канал незаконной миграции. Выходцы из Средней Азии, получив российское гражданство, нашли в Ялте 12 иностранных граждан, не имевших трудового патента, и обеспечили их оплачиваемой работой.Также сообщалось о том, что правоохранители задержали незаконных мигрантов на стройке в Алуште и ищут тех, кто их трудоустраивал и расселял.Читайте также на РИА Новости Крым:Нелегал из Таджикистана хотел остаться в Крыму за взяткуКрымчане осуждены за организацию канала незаконной трудовой миграцииВ России ужесточат ответственность за незаконные услуги мигрантам

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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