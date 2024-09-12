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Крымчане осуждены за организацию канала незаконной трудовой миграции
Крымчане осуждены за организацию канала незаконной трудовой миграции - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Крымчане осуждены за организацию канала незаконной трудовой миграции
Два жителя Белогорска осуждены за организацию миграции и нелегального трудоустройства иностранцев в Крыму. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и... РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T10:52
2024-09-12T10:52
2024-09-12T10:58
крым
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Два жителя Белогорска осуждены за организацию миграции и нелегального трудоустройства иностранцев в Крыму. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По данным спецслужб, злоумышленники находили иностранных граждан, которые прибыли на территорию России и не имели разрешения на временное проживание, и трудоустраивали их на основании подложных данных.Противоправную деятельность сообщников пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. БКрымчане признаны виновными в организации незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.Один из участников преступной схемы приговорен к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно и штрафу в размере 350 тысяч рублей. Второму назначен штраф в размере 150 тысяч тысяч рублей.Ранее в Крыму пресекли канал незаконной миграции. Выходцы из Средней Азии нашли в Ялте 12 иностранных граждан, не имевших трудового патента, и обеспечили их оплачиваемой работой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму трое подельников организовали незаконную регистрацию мигрантовПутин подписал закон о введении режима высылки для нелегальных мигрантовНаши гости должны нас уважать: эксперт о проблеме мигрантов в России
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РИА Новости Крым
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Крымчане осуждены за организацию канала незаконной трудовой миграции
Двух крымчан осудили за организацию канала нелегальной трудовой миграции - ФСБ
10:52 12.09.2024 (обновлено: 10:58 12.09.2024)