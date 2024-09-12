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Крымчане осуждены за организацию канала незаконной трудовой миграции - РИА Новости Крым, 12.09.2024
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Крымчане осуждены за организацию канала незаконной трудовой миграции
Крымчане осуждены за организацию канала незаконной трудовой миграции - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Крымчане осуждены за организацию канала незаконной трудовой миграции
Два жителя Белогорска осуждены за организацию миграции и нелегального трудоустройства иностранцев в Крыму. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и... РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T10:52
2024-09-12T10:58
крым
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
происшествия
нелегальные мигранты
трудовые мигранты
мигранты
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суд
киевский районный суд симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Два жителя Белогорска осуждены за организацию миграции и нелегального трудоустройства иностранцев в Крыму. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По данным спецслужб, злоумышленники находили иностранных граждан, которые прибыли на территорию России и не имели разрешения на временное проживание, и трудоустраивали их на основании подложных данных.Противоправную деятельность сообщников пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. БКрымчане признаны виновными в организации незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.Один из участников преступной схемы приговорен к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно и штрафу в размере 350 тысяч рублей. Второму назначен штраф в размере 150 тысяч тысяч рублей.Ранее в Крыму пресекли канал незаконной миграции. Выходцы из Средней Азии нашли в Ялте 12 иностранных граждан, не имевших трудового патента, и обеспечили их оплачиваемой работой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму трое подельников организовали незаконную регистрацию мигрантовПутин подписал закон о введении режима высылки для нелегальных мигрантовНаши гости должны нас уважать: эксперт о проблеме мигрантов в России
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Новости
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), уфсб россии по республике крым и городу севастополю, происшествия, нелегальные мигранты, трудовые мигранты, мигранты, правосудие, суд, киевский районный суд симферополя, приговор, новости крыма
Крымчане осуждены за организацию канала незаконной трудовой миграции

Двух крымчан осудили за организацию канала нелегальной трудовой миграции - ФСБ

10:52 12.09.2024 (обновлено: 10:58 12.09.2024)
 
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Статуя Фемиды. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Два жителя Белогорска осуждены за организацию миграции и нелегального трудоустройства иностранцев в Крыму. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
По данным спецслужб, злоумышленники находили иностранных граждан, которые прибыли на территорию России и не имели разрешения на временное проживание, и трудоустраивали их на основании подложных данных.
"С иностранными гражданами они достигали договоренности об оказании им помощи в легализации путем оформления трудовых патентов на основании недостоверных сведений. Свои услуги сообщники оценили в 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении УФСБ России по РК и городу Севастополю.
Противоправную деятельность сообщников пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Б
Крымчане признаны виновными в организации незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.
Один из участников преступной схемы приговорен к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно и штрафу в размере 350 тысяч рублей. Второму назначен штраф в размере 150 тысяч тысяч рублей.
Ранее в Крыму пресекли канал незаконной миграции. Выходцы из Средней Азии нашли в Ялте 12 иностранных граждан, не имевших трудового патента, и обеспечили их оплачиваемой работой.
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