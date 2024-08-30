https://crimea.ria.ru/20240830/v-krymu-troe-podelnikov-organizovali-nezakonnuyu-registratsiyu-migrantov-1139990070.html

В Крыму трое подельников организовали незаконную регистрацию мигрантов

В Крыму трое подельников организовали незаконную регистрацию мигрантов - РИА Новости Крым, 30.08.2024

В Крыму трое подельников организовали незаконную регистрацию мигрантов

В Крыму будут судить троих подельников за организацию незаконной миграции и регистрации иностранцев на территории республики. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T11:19

2024-08-30T11:19

2024-08-30T11:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Крыму будут судить троих подельников за организацию незаконной миграции и регистрации иностранцев на территории республики. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по РК и Севастополю.По данным ведомства, гражданин одной из среднеазиатских республик приехал в Севастополь и организовал канал незаконной миграции.Также организатор незаконной схемы привлек свою знакомую, которая фиктивно ставила иностранных граждан на миграционный учет в МВД Севастополя. Женщина готовила фиктивные бланки уведомлений о прибытии иностранцев. Она регистрировала мигрантов по месту своего жительства, рассказали в ведомстве.В отношении двух подельников следственным отделом УФСБ возбуждены уголовные дела за организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенную группой лиц по предварительному сговору. В отношении организатора схемы также возбуждены уголовные дела за подстрекательство и пособничество в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ. Подельникам грозит до семи лет лишения свободы.В отношении женщины, регистрировавшей иностранцев в своем доме, также возбуждены уголовные дела за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.Ранее в Крыму пресекли канал незаконной миграции. Выходцы из Средней Азии нашли в Ялте 12 иностранных граждан, не имевших трудового патента, и обеспечили их оплачиваемой работой.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе введен запрет на трудоустройство мигрантовПутин подписал закон о введении режима высылки для нелегальных мигрантовНаши гости должны нас уважать: эксперт о проблеме мигрантов в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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