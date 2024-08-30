https://crimea.ria.ru/20240830/v-krymu-troe-podelnikov-organizovali-nezakonnuyu-registratsiyu-migrantov-1139990070.html
В Крыму трое подельников организовали незаконную регистрацию мигрантов
В Крыму трое подельников организовали незаконную регистрацию мигрантов - РИА Новости Крым, 30.08.2024
В Крыму трое подельников организовали незаконную регистрацию мигрантов
В Крыму будут судить троих подельников за организацию незаконной миграции и регистрации иностранцев на территории республики. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T11:19
2024-08-30T11:19
2024-08-30T11:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Крыму будут судить троих подельников за организацию незаконной миграции и регистрации иностранцев на территории республики. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по РК и Севастополю.По данным ведомства, гражданин одной из среднеазиатских республик приехал в Севастополь и организовал канал незаконной миграции.Также организатор незаконной схемы привлек свою знакомую, которая фиктивно ставила иностранных граждан на миграционный учет в МВД Севастополя. Женщина готовила фиктивные бланки уведомлений о прибытии иностранцев. Она регистрировала мигрантов по месту своего жительства, рассказали в ведомстве.В отношении двух подельников следственным отделом УФСБ возбуждены уголовные дела за организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенную группой лиц по предварительному сговору. В отношении организатора схемы также возбуждены уголовные дела за подстрекательство и пособничество в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ. Подельникам грозит до семи лет лишения свободы.В отношении женщины, регистрировавшей иностранцев в своем доме, также возбуждены уголовные дела за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.Ранее в Крыму пресекли канал незаконной миграции. Выходцы из Средней Азии нашли в Ялте 12 иностранных граждан, не имевших трудового патента, и обеспечили их оплачиваемой работой.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе введен запрет на трудоустройство мигрантовПутин подписал закон о введении режима высылки для нелегальных мигрантовНаши гости должны нас уважать: эксперт о проблеме мигрантов в России
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севастополь, нелегальные мигранты, миграционная политика, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, закон и право, общество, новости крыма, крым
В Крыму трое подельников организовали незаконную регистрацию мигрантов
В Севастополе ФСБ завела дела на троих подельников за незаконную регистрацию мигрантов
11:19 30.08.2024 (обновлено: 11:52 30.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Крыму будут судить троих подельников за организацию незаконной миграции и регистрации иностранцев на территории республики. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по РК и Севастополю.
По данным ведомства, гражданин одной из среднеазиатских республик приехал в Севастополь и организовал канал незаконной миграции.
"Он находил мигрантов без необходимых для пребывания в России документов и передавал их своему пособнику – 33-летнему гражданину РФ, который являлся прорабом на строительстве частного дома в г. Бахчисарае. Тот обеспечивал иностранцев оплачиваемой работой и местом жительства - размещал в бытовках на стройке", - говорится в сообщении.
Также организатор незаконной схемы привлек свою знакомую, которая фиктивно ставила иностранных граждан на миграционный учет в МВД Севастополя. Женщина готовила фиктивные бланки уведомлений о прибытии иностранцев. Она регистрировала мигрантов по месту своего жительства, рассказали в ведомстве.
В отношении двух подельников следственным отделом УФСБ возбуждены уголовные дела за организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенную группой лиц по предварительному сговору. В отношении организатора схемы также возбуждены уголовные дела за подстрекательство и пособничество в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ. Подельникам грозит до семи лет лишения свободы.
В отношении женщины, регистрировавшей иностранцев в своем доме, также возбуждены уголовные дела за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.
Ранее в Крыму пресекли канал незаконной миграции
. Выходцы из Средней Азии нашли в Ялте 12 иностранных граждан, не имевших трудового патента, и обеспечили их оплачиваемой работой.
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