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Нелегал из Таджикистана хотел остаться в Крыму за взятку

Нелегал из Таджикистана хотел остаться в Крыму за взятку - РИА Новости Крым, 12.09.2024

Нелегал из Таджикистана хотел остаться в Крыму за взятку

В Симферополе нелегальный мигрант пытался подкупить полицейского, чтобы избежать выдворения из страны, сообщает пресс-служба СК по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T13:56

2024-09-12T13:56

2024-09-12T13:56

крым

взятка

нелегальные мигранты

новости крыма

гсу ск россии по крыму и севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе нелегальный мигрант пытался подкупить полицейского, чтобы избежать выдворения из страны, сообщает пресс-служба СК по Крыму и Севастополю.По данным пресс-службы, ранее 21-летний гражданин Таджикистана уже нарушил правила въезда в Россию, за что получил штраф в 7 тысяч рублей и предписание покинуть страну. Однако от исполнения административного наказания злоумышленник уклонился, а при повторном задержании на территории автостанции "Курортная" решил подкупить полицейского.Сейчас мужчина задержан и помещен в следственный изолятор, свою вину он признал и готовится повторно предстать перед судом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане осуждены за организацию канала незаконной трудовой миграцииИностранцы будут сдавать биометрию для въезда в Россию - проект МинцифрыВ Крыму трое подельников организовали незаконную регистрацию мигрантов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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