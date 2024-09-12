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Нелегал из Таджикистана хотел остаться в Крыму за взятку - РИА Новости Крым, 12.09.2024
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Нелегал из Таджикистана хотел остаться в Крыму за взятку
Нелегал из Таджикистана хотел остаться в Крыму за взятку - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Нелегал из Таджикистана хотел остаться в Крыму за взятку
В Симферополе нелегальный мигрант пытался подкупить полицейского, чтобы избежать выдворения из страны, сообщает пресс-служба СК по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T13:56
2024-09-12T13:56
крым
взятка
нелегальные мигранты
новости крыма
гсу ск россии по крыму и севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе нелегальный мигрант пытался подкупить полицейского, чтобы избежать выдворения из страны, сообщает пресс-служба СК по Крыму и Севастополю.По данным пресс-службы, ранее 21-летний гражданин Таджикистана уже нарушил правила въезда в Россию, за что получил штраф в 7 тысяч рублей и предписание покинуть страну. Однако от исполнения административного наказания злоумышленник уклонился, а при повторном задержании на территории автостанции "Курортная" решил подкупить полицейского.Сейчас мужчина задержан и помещен в следственный изолятор, свою вину он признал и готовится повторно предстать перед судом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане осуждены за организацию канала незаконной трудовой миграцииИностранцы будут сдавать биометрию для въезда в Россию - проект МинцифрыВ Крыму трое подельников организовали незаконную регистрацию мигрантов
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РИА Новости Крым
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96
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крым, взятка, нелегальные мигранты, новости крыма, гсу ск россии по крыму и севастополю
Нелегал из Таджикистана хотел остаться в Крыму за взятку

СК: в Крыму нелегальный мигрант пытался подкупить полицейского

13:56 12.09.2024
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе нелегальный мигрант пытался подкупить полицейского, чтобы избежать выдворения из страны, сообщает пресс-служба СК по Крыму и Севастополю.
По данным пресс-службы, ранее 21-летний гражданин Таджикистана уже нарушил правила въезда в Россию, за что получил штраф в 7 тысяч рублей и предписание покинуть страну. Однако от исполнения административного наказания злоумышленник уклонился, а при повторном задержании на территории автостанции "Курортная" решил подкупить полицейского.
"Чтобы не быть привлеченным к ответственности, молодой человек передал сотруднику полиции взятку в 30 тысяч рублей, однако его действия были пресечены стражем порядка, а информация передана в органы Следственного комитета", - сказано в сообщении.
Сейчас мужчина задержан и помещен в следственный изолятор, свою вину он признал и готовится повторно предстать перед судом.
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КрымВзяткаНелегальные мигрантыНовости КрымаГСУ СК России по Крыму и Севастополю
 
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