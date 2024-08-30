https://crimea.ria.ru/20240830/inostrantsy-budut-sdavat-biometriyu-dlya-vezda-v-rossiyu---proekt-mintsifry-1139999314.html

Иностранцы будут сдавать биометрию для въезда в Россию - проект Минцифры

Иностранцы будут сдавать биометрию для въезда в Россию - проект Минцифры - РИА Новости Крым, 30.08.2024

Иностранцы будут сдавать биометрию для въезда в Россию - проект Минцифры

Сдавать биометрию для въезда в Россию предлагает иностранцам Минцифры. Проект "О проведении эксперимента по апробации правил и условий въезда в Российскую... РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T12:55

2024-08-30T12:55

2024-08-30T12:55

минцифры рф

биометрические данные

россия

новости

закон "о порядке выезда и въезда в российскую федерацию"

закон и право

мигранты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Сдавать биометрию для въезда в Россию предлагает иностранцам Минцифры. Проект "О проведении эксперимента по апробации правил и условий въезда в Российскую Федерацию и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства" размещен на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов.Второй этап распространится уже на всех въезжающих. Продлится он с 30 июня 2025 года до 30 июня 2026 года.Для безвизового въезда сдавать биометрию иностранцы будут заранее через специальное приложение. Для посещения в визовом режиме, как и раньше, нужно будет подавать документы в прежнем порядке.При этом изменения не будут касаться, в частности, граждан Белоруссии, детей до шести лет, глав и сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ, а также членов их семей.Запустить эксперимент Минцифры предлагает с 1 декабря. Если его признают успешным, эти правила станут постоянными.Читайте также на РИА Новости Крым:Банк России: отказ от передачи биометрии через заявление в МФЦ - фейкЗащита персональных данных от личных до корпоративных: коротко о главномМВД возобновляет оформление биометрических загранпаспортов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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