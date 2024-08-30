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Иностранцы будут сдавать биометрию для въезда в Россию - проект Минцифры
Иностранцы будут сдавать биометрию для въезда в Россию - проект Минцифры - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Иностранцы будут сдавать биометрию для въезда в Россию - проект Минцифры
Сдавать биометрию для въезда в Россию предлагает иностранцам Минцифры. Проект "О проведении эксперимента по апробации правил и условий въезда в Российскую... РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T12:55
2024-08-30T12:55
2024-08-30T12:55
минцифры рф
биометрические данные
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закон и право
мигранты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Сдавать биометрию для въезда в Россию предлагает иностранцам Минцифры. Проект "О проведении эксперимента по апробации правил и условий въезда в Российскую Федерацию и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства" размещен на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов.Второй этап распространится уже на всех въезжающих. Продлится он с 30 июня 2025 года до 30 июня 2026 года.Для безвизового въезда сдавать биометрию иностранцы будут заранее через специальное приложение. Для посещения в визовом режиме, как и раньше, нужно будет подавать документы в прежнем порядке.При этом изменения не будут касаться, в частности, граждан Белоруссии, детей до шести лет, глав и сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ, а также членов их семей.Запустить эксперимент Минцифры предлагает с 1 декабря. Если его признают успешным, эти правила станут постоянными.Читайте также на РИА Новости Крым:Банк России: отказ от передачи биометрии через заявление в МФЦ - фейкЗащита персональных данных от личных до корпоративных: коротко о главномМВД возобновляет оформление биометрических загранпаспортов
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минцифры рф, биометрические данные, россия, новости, закон "о порядке выезда и въезда в российскую федерацию", закон и право, мигранты
Иностранцы будут сдавать биометрию для въезда в Россию - проект Минцифры
Минцифры предлагает иностранцам сдавать биометрию для въезда в Россию
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым.
Сдавать биометрию для въезда в Россию предлагает иностранцам Минцифры. Проект "О проведении эксперимента по апробации правил и условий въезда в Российскую Федерацию и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства" размещен на сайте
федерального портала проектов нормативных правовых актов.
Эксперимент пройдет в два этапа. На первом биометрию будут сдавать иностранцы, въезжающие в Россию в нескольких пунктах пропуска — в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области.
Второй этап распространится уже на всех въезжающих. Продлится он с 30 июня 2025 года до 30 июня 2026 года.
Для безвизового въезда сдавать биометрию иностранцы будут заранее через специальное приложение. Для посещения в визовом режиме, как и раньше, нужно будет подавать документы в прежнем порядке.
При этом изменения не будут касаться, в частности, граждан Белоруссии, детей до шести лет, глав и сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ, а также членов их семей.
Запустить эксперимент Минцифры предлагает с 1 декабря. Если его признают успешным, эти правила станут постоянными.
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