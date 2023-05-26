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МВД возобновляет оформление биометрических загранпаспортов - РИА Новости Крым, 26.05.2023
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МВД возобновляет оформление биометрических загранпаспортов
МВД возобновляет оформление биометрических загранпаспортов - РИА Новости Крым, 26.05.2023
МВД возобновляет оформление биометрических загранпаспортов
Подразделения МВД России возобновляют прием заявлений о выдаче заграничного паспорта нового поколения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России... РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T17:43
2023-05-26T17:43
паспорт
ирина волк
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
медиакампус миа "россия сегодня" в мдц "артек"
сообщество итальянцев крыма
новости
биометрический загранпаспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Подразделения МВД России возобновляют прием заявлений о выдаче заграничного паспорта нового поколения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Заявление можно подать непосредственно в территориальный орган МВД России, через МФЦ либо направить в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг.Прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов приостановили 2 февраля этого года. Сообщалось, что это связано с техническими причинами со стороны "Гознака". Как объяснил российский производитель защищенной полиграфии, в последние месяцы объем заявок на персонализацию загранпаспортов значительно увеличился, и на фоне этого производитель встраиваемых в бланк загранпаспорта микросхем не справляется с их изготовлением.Читайте также на РИА Новости Крым:МВД приостановило оформление новых загранпаспортовЗащита персональных данных от личных до корпоративных: коротко о главномБиометрия делает ипотеку на недвижимость в Крыму проще и доступней
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РИА Новости Крым
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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паспорт, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), медиакампус миа "россия сегодня" в мдц "артек", сообщество итальянцев крыма, новости, биометрический загранпаспорт
МВД возобновляет оформление биометрических загранпаспортов

В России с 1 июня возобновляется прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов

17:43 26.05.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкП/к, посвященная выпуску биометрических загранпаспортов граждан РФ
П/к, посвященная выпуску биометрических загранпаспортов граждан РФ - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Подразделения МВД России возобновляют прием заявлений о выдаче заграничного паспорта нового поколения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"С 1 июня текущего года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации", - сказала она.
Заявление можно подать непосредственно в территориальный орган МВД России, через МФЦ либо направить в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов приостановили 2 февраля этого года. Сообщалось, что это связано с техническими причинами со стороны "Гознака".
Как объяснил российский производитель защищенной полиграфии, в последние месяцы объем заявок на персонализацию загранпаспортов значительно увеличился, и на фоне этого производитель встраиваемых в бланк загранпаспорта микросхем не справляется с их изготовлением.
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