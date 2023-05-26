https://crimea.ria.ru/20230526/mvd-vozobnovlyaet-oformlenie-biometricheskikh-zagranpasportov-1128995009.html

МВД возобновляет оформление биометрических загранпаспортов

МВД возобновляет оформление биометрических загранпаспортов - РИА Новости Крым, 26.05.2023

МВД возобновляет оформление биометрических загранпаспортов

Подразделения МВД России возобновляют прием заявлений о выдаче заграничного паспорта нового поколения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России... РИА Новости Крым, 26.05.2023

2023-05-26T17:43

2023-05-26T17:43

2023-05-26T17:43

паспорт

ирина волк

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

медиакампус миа "россия сегодня" в мдц "артек"

сообщество итальянцев крыма

новости

биометрический загранпаспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Подразделения МВД России возобновляют прием заявлений о выдаче заграничного паспорта нового поколения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Заявление можно подать непосредственно в территориальный орган МВД России, через МФЦ либо направить в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг.Прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов приостановили 2 февраля этого года. Сообщалось, что это связано с техническими причинами со стороны "Гознака". Как объяснил российский производитель защищенной полиграфии, в последние месяцы объем заявок на персонализацию загранпаспортов значительно увеличился, и на фоне этого производитель встраиваемых в бланк загранпаспорта микросхем не справляется с их изготовлением.Читайте также на РИА Новости Крым:МВД приостановило оформление новых загранпаспортовЗащита персональных данных от личных до корпоративных: коротко о главномБиометрия делает ипотеку на недвижимость в Крыму проще и доступней

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

паспорт, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), медиакампус миа "россия сегодня" в мдц "артек", сообщество итальянцев крыма, новости, биометрический загранпаспорт