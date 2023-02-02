https://crimea.ria.ru/20230202/mvd-priostanovilo-oformlenie-novykh-zagranpasportov-1126749854.html

МВД приостановило оформление новых загранпаспортов

МВД приостановило оформление новых загранпаспортов - РИА Новости Крым, 02.02.2023

МВД приостановило оформление новых загранпаспортов

Подразделения МВД России по вопросам миграции приостанавливает прием новых заявлений на выдачу загранпаспортов сроком на 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T21:18

2023-02-02T21:18

2023-02-02T21:18

биометрический загранпаспорт

паспорт

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

общество

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Подразделения МВД России по вопросам миграции приостанавливает прием новых заявлений на выдачу загранпаспортов сроком на 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Ранее о приостановке приема заявлений на выпуск заграничных паспортов нового образца сообщили в пресс-службе единого портала Госуслуги. Как объяснил российский производитель защищенной полиграфии "Гознак", в последние месяцы объем заявок на персонализацию загранпаспортов значительно увеличился. На фоне этого производитель встраиваемых в бланк загранпаспорта микросхем не справляется с их изготовлением.Если гражданин уже подал заявление на оформление загранпаспорта с электронным носителем и должен срочно выехать из России, в кратчайшие сроки ему выдадут паспорт сроком на 5 лет. Кроме того, в случае отказа от услуги, заявитель может вернуть оплаченную ранее госпошлину."Для решения указанных вопросов следует обратиться в подразделение по вопросам миграции, даже в том случае, если заявление о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации подано через "Криптобиокабину" в МФЦ. По всем поданным заявлениям паспорта будут оформлены и выданы по мере готовности, о чем граждане будут уведомлены", - сообщили в пресс-службе ведомства.Ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов рассчитывают восстановить в течение месяца.Читайте также на РИА Новости Крым:Защита персональных данных от личных до корпоративных: коротко о главномГосуслуги помогут защитить недвижимость от мошеннических сделокНа госуслугах стали доступны новые сервисы для застрахованных по ОМС

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биометрический загранпаспорт, паспорт, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, россия, новости