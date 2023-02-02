https://crimea.ria.ru/20230202/mvd-priostanovilo-oformlenie-novykh-zagranpasportov-1126749854.html
МВД приостановило оформление новых загранпаспортов
МВД приостановило оформление новых загранпаспортов - РИА Новости Крым, 02.02.2023
МВД приостановило оформление новых загранпаспортов
Подразделения МВД России по вопросам миграции приостанавливает прием новых заявлений на выдачу загранпаспортов сроком на 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T21:18
2023-02-02T21:18
2023-02-02T21:18
биометрический загранпаспорт
паспорт
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
общество
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126749737_0:579:2048:1730_1920x0_80_0_0_e42eaae71a8492c00fa09ce858c8c447.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Подразделения МВД России по вопросам миграции приостанавливает прием новых заявлений на выдачу загранпаспортов сроком на 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Ранее о приостановке приема заявлений на выпуск заграничных паспортов нового образца сообщили в пресс-службе единого портала Госуслуги. Как объяснил российский производитель защищенной полиграфии "Гознак", в последние месяцы объем заявок на персонализацию загранпаспортов значительно увеличился. На фоне этого производитель встраиваемых в бланк загранпаспорта микросхем не справляется с их изготовлением.Если гражданин уже подал заявление на оформление загранпаспорта с электронным носителем и должен срочно выехать из России, в кратчайшие сроки ему выдадут паспорт сроком на 5 лет. Кроме того, в случае отказа от услуги, заявитель может вернуть оплаченную ранее госпошлину."Для решения указанных вопросов следует обратиться в подразделение по вопросам миграции, даже в том случае, если заявление о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации подано через "Криптобиокабину" в МФЦ. По всем поданным заявлениям паспорта будут оформлены и выданы по мере готовности, о чем граждане будут уведомлены", - сообщили в пресс-службе ведомства.Ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов рассчитывают восстановить в течение месяца.Читайте также на РИА Новости Крым:Защита персональных данных от личных до корпоративных: коротко о главномГосуслуги помогут защитить недвижимость от мошеннических сделокНа госуслугах стали доступны новые сервисы для застрахованных по ОМС
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126749737_0:387:2048:1922_1920x0_80_0_0_35682ebecff4722240d54419838a50a8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
биометрический загранпаспорт, паспорт, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, россия, новости
МВД приостановило оформление новых загранпаспортов
МВД России приостанавливает прием новых заявлений на выдачу новых загранпаспортов
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Подразделения МВД России по вопросам миграции приостанавливает прием новых заявлений на выдачу загранпаспортов сроком на 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее о приостановке приема заявлений на выпуск заграничных паспортов нового образца сообщили в пресс-службе единого портала Госуслуги. Как объяснил российский производитель защищенной полиграфии "Гознак", в последние месяцы объем заявок на персонализацию загранпаспортов значительно увеличился. На фоне этого производитель встраиваемых в бланк загранпаспорта микросхем не справляется с их изготовлением.
"По техническим причинам, не зависящим от МВД России, со 2 февраля 2023 года подразделениями по вопросам миграции временно приостанавливается прием новых заявок на выдачу заграничных паспортов гражданина Российской Федерации с электронным носителем информации", - сообщили в Министерстве внутренних дел.
Если гражданин уже подал заявление на оформление загранпаспорта с электронным носителем и должен срочно выехать из России, в кратчайшие сроки ему выдадут паспорт сроком на 5 лет. Кроме того, в случае отказа от услуги, заявитель может вернуть оплаченную ранее госпошлину.
"Для решения указанных вопросов следует обратиться в подразделение по вопросам миграции, даже в том случае, если заявление о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации подано через "Криптобиокабину" в МФЦ. По всем поданным заявлениям паспорта будут оформлены и выданы по мере готовности, о чем граждане будут уведомлены", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов рассчитывают восстановить в течение месяца.
Читайте также на РИА Новости Крым: