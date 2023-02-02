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МВД приостановило оформление новых загранпаспортов - РИА Новости Крым, 02.02.2023
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МВД приостановило оформление новых загранпаспортов
МВД приостановило оформление новых загранпаспортов - РИА Новости Крым, 02.02.2023
МВД приостановило оформление новых загранпаспортов
Подразделения МВД России по вопросам миграции приостанавливает прием новых заявлений на выдачу загранпаспортов сроком на 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T21:18
2023-02-02T21:18
биометрический загранпаспорт
паспорт
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
общество
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Подразделения МВД России по вопросам миграции приостанавливает прием новых заявлений на выдачу загранпаспортов сроком на 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Ранее о приостановке приема заявлений на выпуск заграничных паспортов нового образца сообщили в пресс-службе единого портала Госуслуги. Как объяснил российский производитель защищенной полиграфии "Гознак", в последние месяцы объем заявок на персонализацию загранпаспортов значительно увеличился. На фоне этого производитель встраиваемых в бланк загранпаспорта микросхем не справляется с их изготовлением.Если гражданин уже подал заявление на оформление загранпаспорта с электронным носителем и должен срочно выехать из России, в кратчайшие сроки ему выдадут паспорт сроком на 5 лет. Кроме того, в случае отказа от услуги, заявитель может вернуть оплаченную ранее госпошлину."Для решения указанных вопросов следует обратиться в подразделение по вопросам миграции, даже в том случае, если заявление о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации подано через "Криптобиокабину" в МФЦ. По всем поданным заявлениям паспорта будут оформлены и выданы по мере готовности, о чем граждане будут уведомлены", - сообщили в пресс-службе ведомства.Ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов рассчитывают восстановить в течение месяца.Читайте также на РИА Новости Крым:Защита персональных данных от личных до корпоративных: коротко о главномГосуслуги помогут защитить недвижимость от мошеннических сделокНа госуслугах стали доступны новые сервисы для застрахованных по ОМС
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РИА Новости Крым
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биометрический загранпаспорт, паспорт, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, россия, новости
МВД приостановило оформление новых загранпаспортов

МВД России приостанавливает прием новых заявлений на выдачу новых загранпаспортов

21:18 02.02.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБиометрические заграничные паспорта граждан РФ
Биометрические заграничные паспорта граждан РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Подразделения МВД России по вопросам миграции приостанавливает прием новых заявлений на выдачу загранпаспортов сроком на 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее о приостановке приема заявлений на выпуск заграничных паспортов нового образца сообщили в пресс-службе единого портала Госуслуги. Как объяснил российский производитель защищенной полиграфии "Гознак", в последние месяцы объем заявок на персонализацию загранпаспортов значительно увеличился. На фоне этого производитель встраиваемых в бланк загранпаспорта микросхем не справляется с их изготовлением.
"По техническим причинам, не зависящим от МВД России, со 2 февраля 2023 года подразделениями по вопросам миграции временно приостанавливается прием новых заявок на выдачу заграничных паспортов гражданина Российской Федерации с электронным носителем информации", - сообщили в Министерстве внутренних дел.
Если гражданин уже подал заявление на оформление загранпаспорта с электронным носителем и должен срочно выехать из России, в кратчайшие сроки ему выдадут паспорт сроком на 5 лет. Кроме того, в случае отказа от услуги, заявитель может вернуть оплаченную ранее госпошлину.
"Для решения указанных вопросов следует обратиться в подразделение по вопросам миграции, даже в том случае, если заявление о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации подано через "Криптобиокабину" в МФЦ. По всем поданным заявлениям паспорта будут оформлены и выданы по мере готовности, о чем граждане будут уведомлены", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов рассчитывают восстановить в течение месяца.
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Биометрический загранпаспортПаспортМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)ОбществоРоссияНовости
 
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