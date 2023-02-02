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В России приостановили выпуск новых загранпаспортов: комментарий Гознака - РИА Новости Крым, 02.02.2023
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В России приостановили выпуск новых загранпаспортов: комментарий Гознака
В России приостановили выпуск новых загранпаспортов: комментарий Гознака - РИА Новости Крым, 02.02.2023
В России приостановили выпуск новых загранпаспортов: комментарий Гознака
Госуслуги приостановили прием заявлений на выпуск заграничных паспортов сроком на десять лет. Об этом говорится на официальном сайте единого портала. РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T14:04
2023-02-02T14:04
россия
общество
госуслуги
гознак
паспорт
биометрический загранпаспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Госуслуги приостановили прием заявлений на выпуск заграничных паспортов сроком на десять лет. Об этом говорится на официальном сайте единого портала.Если гражданин подавал заявление через МФЦ, ему рекомендуют обратиться в подразделение по вопросам миграции.Как объяснил российский производитель защищенной полиграфии "Гознак", в последние месяцы объем заявок на персонализацию загранпаспортов значительно увеличился. На фоне этого производитель встраиваемых в бланк загранпаспорта микросхем не справляется с их изготовлением."В настоящее время производитель этих микросхем осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы. Мы рассчитываем, что после ее завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца", - говорится в распространенном сообщении компании.Читайте также на РИА Новости Крым:Защита персональных данных от личных до корпоративных: коротко о главномГосуслуги помогут защитить недвижимость от мошеннических сделокНа госуслугах стали доступны новые сервисы для застрахованных по ОМС
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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россия, общество, госуслуги, гознак, паспорт, биометрический загранпаспорт
В России приостановили выпуск новых загранпаспортов: комментарий Гознака

В России приостановили выпуск загранпаспортов нового образца из-за возросшего запроса

14:04 02.02.2023
 
© РИА Новости . Сергей КиркачЗаграничный паспорт
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости . Сергей Киркач
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Госуслуги приостановили прием заявлений на выпуск заграничных паспортов сроком на десять лет. Об этом говорится на официальном сайте единого портала.

"Со 2 февраля прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен. Если вы уже подали заявление на загранпаспорт нового образца через Госуслуги, дождитесь ответа от ведомства по заявлению и действуйте согласно инструкции в ответе", - говорится в сообщении.

Если гражданин подавал заявление через МФЦ, ему рекомендуют обратиться в подразделение по вопросам миграции.
Как объяснил российский производитель защищенной полиграфии "Гознак", в последние месяцы объем заявок на персонализацию загранпаспортов значительно увеличился. На фоне этого производитель встраиваемых в бланк загранпаспорта микросхем не справляется с их изготовлением.
"В настоящее время производитель этих микросхем осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы. Мы рассчитываем, что после ее завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца", - говорится в распространенном сообщении компании.
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РоссияОбществоГосуслугиГознакПаспортБиометрический загранпаспорт
 
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