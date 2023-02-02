https://crimea.ria.ru/20230202/v-rossii-priostanovili-vypusk-novykh-zagranpasportov-kommentariy-goznaka-1126731319.html

В России приостановили выпуск новых загранпаспортов: комментарий Гознака

В России приостановили выпуск новых загранпаспортов: комментарий Гознака - РИА Новости Крым, 02.02.2023

В России приостановили выпуск новых загранпаспортов: комментарий Гознака

Госуслуги приостановили прием заявлений на выпуск заграничных паспортов сроком на десять лет. Об этом говорится на официальном сайте единого портала. РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T14:04

2023-02-02T14:04

2023-02-02T14:04

россия

общество

госуслуги

гознак

паспорт

биометрический загранпаспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Госуслуги приостановили прием заявлений на выпуск заграничных паспортов сроком на десять лет. Об этом говорится на официальном сайте единого портала.Если гражданин подавал заявление через МФЦ, ему рекомендуют обратиться в подразделение по вопросам миграции.Как объяснил российский производитель защищенной полиграфии "Гознак", в последние месяцы объем заявок на персонализацию загранпаспортов значительно увеличился. На фоне этого производитель встраиваемых в бланк загранпаспорта микросхем не справляется с их изготовлением."В настоящее время производитель этих микросхем осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы. Мы рассчитываем, что после ее завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца", - говорится в распространенном сообщении компании.Читайте также на РИА Новости Крым:Защита персональных данных от личных до корпоративных: коротко о главномГосуслуги помогут защитить недвижимость от мошеннических сделокНа госуслугах стали доступны новые сервисы для застрахованных по ОМС

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, госуслуги, гознак, паспорт, биометрический загранпаспорт