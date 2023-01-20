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Госуслуги помогут защитить недвижимость от мошеннических сделок - РИА Новости Крым, 20.01.2023
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Госуслуги помогут защитить недвижимость от мошеннических сделок
Госуслуги помогут защитить недвижимость от мошеннических сделок - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Госуслуги помогут защитить недвижимость от мошеннических сделок
На Госуслугах теперь можно запретить любые регистрационные действия с квартирой, домом и другой недвижимостью, без личного присутствия владельца на сделке. Об... РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T20:09
2023-01-20T20:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. На Госуслугах теперь можно запретить любые регистрационные действия с квартирой, домом и другой недвижимостью, без личного присутствия владельца на сделке. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.Уточняется, что опция направлена на защиту собственности россиян от преступных действий мошенников.Чтобы активировать запрет, необходимы подтвержденная учетная запись Госуслуг и приложение "Госключ" с усиленной квалифицированной электронной подписью. Услуга оформляется бесплатно непосредственно в приложении, уточнили в министерстве. Для этого нужен загранпаспорт нового образца и телефон с NFС-модулем.После подачи заявления, запрет перерегистрации собственности появится в Едином государственном реестре недвижимости в течение пяти рабочих дней, а в личный кабинет придет уведомление о внесении записи. Снять ранее установленный запрет также можно будет через личный кабинет портала Госуслуг.Обманутые дольщики также смогут подать заявление на возмещение потерянных денег через Госуслуги. Для этого будет достаточно авторизоваться на портале и выбрать соответствующую услугу.Читайте также:На госуслугах стали доступны новые сервисы для застрахованных по ОМСНалоговые уведомления станут доступны на ГосуслугахСтарое приложение Госуслуги больше не работает — Минцифры
https://crimea.ria.ru/20230110/na-gosuslugakh-stali-dostupny-novye-servisy-dlya-zastrakhovannykh-po-oms-1126319198.html
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госуслуги, общество, безопасность, жилье, минцифры рф, новости
Госуслуги помогут защитить недвижимость от мошеннических сделок

Минцифры: защитить недвижимость от мошеннических сделок можно на Госуслугах

20:09 20.01.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. На Госуслугах теперь можно запретить любые регистрационные действия с квартирой, домом и другой недвижимостью, без личного присутствия владельца на сделке. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
Уточняется, что опция направлена на защиту собственности россиян от преступных действий мошенников.
"Раньше для этого нужно было писать заявление в МФЦ или заполнять специальную форму в Росреестре. Теперь это можно сделать на Госуслугах – запретить все регистрационные действия с квартирой или домом, если владелец не присутствует на сделке", – говорится в сообщении.
Чтобы активировать запрет, необходимы подтвержденная учетная запись Госуслуг и приложение "Госключ" с усиленной квалифицированной электронной подписью. Услуга оформляется бесплатно непосредственно в приложении, уточнили в министерстве. Для этого нужен загранпаспорт нового образца и телефон с NFС-модулем.
После подачи заявления, запрет перерегистрации собственности появится в Едином государственном реестре недвижимости в течение пяти рабочих дней, а в личный кабинет придет уведомление о внесении записи. Снять ранее установленный запрет также можно будет через личный кабинет портала Госуслуг.
Обманутые дольщики также смогут подать заявление на возмещение потерянных денег через Госуслуги. Для этого будет достаточно авторизоваться на портале и выбрать соответствующую услугу.
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