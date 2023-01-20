https://crimea.ria.ru/20230120/gosuslugi-pomogut-zaschitit-nedvizhimost-ot-moshennicheskikh-sdelok-1126493987.html

Госуслуги помогут защитить недвижимость от мошеннических сделок

Госуслуги помогут защитить недвижимость от мошеннических сделок - РИА Новости Крым, 20.01.2023

Госуслуги помогут защитить недвижимость от мошеннических сделок

На Госуслугах теперь можно запретить любые регистрационные действия с квартирой, домом и другой недвижимостью, без личного присутствия владельца на сделке. Об... РИА Новости Крым, 20.01.2023

2023-01-20T20:09

2023-01-20T20:09

2023-01-20T20:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. На Госуслугах теперь можно запретить любые регистрационные действия с квартирой, домом и другой недвижимостью, без личного присутствия владельца на сделке. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.Уточняется, что опция направлена на защиту собственности россиян от преступных действий мошенников.Чтобы активировать запрет, необходимы подтвержденная учетная запись Госуслуг и приложение "Госключ" с усиленной квалифицированной электронной подписью. Услуга оформляется бесплатно непосредственно в приложении, уточнили в министерстве. Для этого нужен загранпаспорт нового образца и телефон с NFС-модулем.После подачи заявления, запрет перерегистрации собственности появится в Едином государственном реестре недвижимости в течение пяти рабочих дней, а в личный кабинет придет уведомление о внесении записи. Снять ранее установленный запрет также можно будет через личный кабинет портала Госуслуг.Обманутые дольщики также смогут подать заявление на возмещение потерянных денег через Госуслуги. Для этого будет достаточно авторизоваться на портале и выбрать соответствующую услугу.Читайте также:На госуслугах стали доступны новые сервисы для застрахованных по ОМСНалоговые уведомления станут доступны на ГосуслугахСтарое приложение Госуслуги больше не работает — Минцифры

https://crimea.ria.ru/20230110/na-gosuslugakh-stali-dostupny-novye-servisy-dlya-zastrakhovannykh-po-oms-1126319198.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госуслуги, общество, безопасность, жилье, минцифры рф, новости