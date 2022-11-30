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Налоговые уведомления станут доступны на Госуслугах - РИА Новости Крым, 30.11.2022
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Налоговые уведомления станут доступны на Госуслугах
Налоговые уведомления станут доступны на Госуслугах - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Налоговые уведомления станут доступны на Госуслугах
Россияне с 1 января 2024 года смогут получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через личный кабинет на Госуслугах... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T10:17
2022-11-30T10:17
российская федерация (россия, рф)
общество
федеральная налоговая служба (фнс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Россияне с 1 января 2024 года смогут получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через личный кабинет на Госуслугах. Соответствующий законопроект одобрило правительство РФ, сообщает Минфин."Граждане при желании смогут получать от налоговых органов налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через свой личный кабинет на портале Госуслуг без их направления по почте", - говорится в сообщении.Сейчас налоговые уведомления направляются налоговой службой заказными письмами по почте либо в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика.Уточняется, что передача документов, содержащих личные сведения, составляющие налоговую тайну, будет проходить только с согласия получателя. Если же человек передумает получать такие уведомления через Госуслуги, он сможет направить в налоговый орган соответствующее уведомление. В целом такое новшество упростит взаимодействие граждан и налоговых органов, считает глава Минфина Антон Силуанов."С учетом достигнутой на сегодняшний день цифровой зрелости налогоплательщиков, а также потенциала портала Госуслуг мы предлагаем цифровизировать отправку налоговых документов. Это упростит взаимодействие граждан, которые активно пользуются Госуслугами, с налоговыми органами, сделает его более удобным и простым", - отметил Силуанов.
https://crimea.ria.ru/20221130/khammamy-v-kazhdyy-dom-i-shtrikhkod-vmesto-oms-chto-zhdet-rossiyan-v-dekabre-1125598311.html
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российская федерация (россия, рф), общество, федеральная налоговая служба (фнс)
Налоговые уведомления станут доступны на Госуслугах

Налоговые уведомления можно будет получать на Госуслугах с 2024 года

10:17 30.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСайт госуслуг
Сайт госуслуг - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Россияне с 1 января 2024 года смогут получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через личный кабинет на Госуслугах. Соответствующий законопроект одобрило правительство РФ, сообщает Минфин.
"Граждане при желании смогут получать от налоговых органов налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через свой личный кабинет на портале Госуслуг без их направления по почте", - говорится в сообщении.
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Сейчас налоговые уведомления направляются налоговой службой заказными письмами по почте либо в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика.
Уточняется, что передача документов, содержащих личные сведения, составляющие налоговую тайну, будет проходить только с согласия получателя. Если же человек передумает получать такие уведомления через Госуслуги, он сможет направить в налоговый орган соответствующее уведомление. В целом такое новшество упростит взаимодействие граждан и налоговых органов, считает глава Минфина Антон Силуанов.
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"С учетом достигнутой на сегодняшний день цифровой зрелости налогоплательщиков, а также потенциала портала Госуслуг мы предлагаем цифровизировать отправку налоговых документов. Это упростит взаимодействие граждан, которые активно пользуются Госуслугами, с налоговыми органами, сделает его более удобным и простым", - отметил Силуанов.
 
Российская Федерация (Россия, РФ)ОбществоФедеральная налоговая служба (ФНС)
 
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