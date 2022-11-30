https://crimea.ria.ru/20221130/nalogovye-uvedomleniya-stanut-dostupny-na-gosuslugakh-1125607624.html

Налоговые уведомления станут доступны на Госуслугах

Налоговые уведомления станут доступны на Госуслугах - РИА Новости Крым, 30.11.2022

Налоговые уведомления станут доступны на Госуслугах

Россияне с 1 января 2024 года смогут получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через личный кабинет на Госуслугах... РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T10:17

2022-11-30T10:17

2022-11-30T10:17

российская федерация (россия, рф)

общество

федеральная налоговая служба (фнс)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0a/1124808852_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_50683f2a6625aae0f1aba0cd1753d041.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Россияне с 1 января 2024 года смогут получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через личный кабинет на Госуслугах. Соответствующий законопроект одобрило правительство РФ, сообщает Минфин."Граждане при желании смогут получать от налоговых органов налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через свой личный кабинет на портале Госуслуг без их направления по почте", - говорится в сообщении.Сейчас налоговые уведомления направляются налоговой службой заказными письмами по почте либо в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика.Уточняется, что передача документов, содержащих личные сведения, составляющие налоговую тайну, будет проходить только с согласия получателя. Если же человек передумает получать такие уведомления через Госуслуги, он сможет направить в налоговый орган соответствующее уведомление. В целом такое новшество упростит взаимодействие граждан и налоговых органов, считает глава Минфина Антон Силуанов."С учетом достигнутой на сегодняшний день цифровой зрелости налогоплательщиков, а также потенциала портала Госуслуг мы предлагаем цифровизировать отправку налоговых документов. Это упростит взаимодействие граждан, которые активно пользуются Госуслугами, с налоговыми органами, сделает его более удобным и простым", - отметил Силуанов.

https://crimea.ria.ru/20221130/khammamy-v-kazhdyy-dom-i-shtrikhkod-vmesto-oms-chto-zhdet-rossiyan-v-dekabre-1125598311.html

https://crimea.ria.ru/20221013/osobennosti-nalogovoy-kampanii-2022-v-krymu-kto-i-skolko-zaplatit-1124846772.html

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), общество, федеральная налоговая служба (фнс)