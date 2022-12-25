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Обманутые дольщики смогут оформлять возмещение на госуслугах
Обманутые дольщики смогут оформлять возмещение на госуслугах - РИА Новости Крым, 25.12.2022
Обманутые дольщики смогут оформлять возмещение на госуслугах
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому обманутые дольщики смогут подавать заявление на возмещение потерянных денег... РИА Новости Крым, 25.12.2022
2022-12-25T13:47
2022-12-25T13:47
2022-12-25T13:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому обманутые дольщики смогут подавать заявление на возмещение потерянных денег через портал госуслуг, сообщает пресс-служба кабмина.Чтобы подать заявление на выплату возмещения дольщику будет достаточно авторизоваться на портале и выбрать соответствующую услугу. Все данные для заполнения заявления будут добавляться автоматически из его профиля, вводить их вручную не нужно. Подписываться новый документ будет простой или усиленной электронной подписью, пояснили в кабмине.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, уходящий год стал серьезным испытанием для рынка недвижимости Крыма. С января цены выросли в среднем на 20-25%, менялись ставки и условия выдачи ипотеки. Спрос, несмотря на некоторую стабилизацию в летние месяцы, к декабрю показал рекордное с 2009 года снижение.Читайте также на РИА Новости Крым:Долевое строительство: покупать или нет - мнение экспертаЖилье за сертификат: есть ли в Крыму доступные квартирыНалетай – подешевело: как долго будет "падать" недвижимость в Крыму
https://crimea.ria.ru/20220824/v-krymu-moshenniki-obmanuli-dolschikov-na-100-mln-1124278767.html
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правительство россии, россия, михаил мишустин, общество, закон и право, новости
Обманутые дольщики смогут оформлять возмещение на госуслугах
Правительство приняло новое постановление о выплатах обманутым дольщикам