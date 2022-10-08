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Налетай – подешевело: как долго будет "падать" недвижимость в Крыму - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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Недвижимость в Крыму
https://crimea.ria.ru/20221008/naletay--podeshevelo-kak-dolgo-budet-padat-nedvizhimost-v-krymu-1124755920.html
Налетай – подешевело: как долго будет "падать" недвижимость в Крыму
Налетай – подешевело: как долго будет "падать" недвижимость в Крыму - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Налетай – подешевело: как долго будет "падать" недвижимость в Крыму
Цены на недвижимость в Крыму продолжат снижаться еще длительное время. Это коснется абсолютно всех сегментов – от эконом до элитного жилья. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T08:04
2022-10-08T08:04
недвижимость в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Цены на недвижимость в Крыму продолжат снижаться еще длительное время. Это коснется абсолютно всех сегментов – от эконом до элитного жилья. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Гильдии риелторов Крыма Дмитрий Жиделев.Изменения, происходящие сейчас на рынке недвижимости, характерны не только для Крыма, но и других субъектов страны, пояснил эксперт. Они продиктованы неопределенностью и, как следствие, резким снижением спроса. При этом Жиделев видит и позитивные стороны происходящего."Сейчас отличное время, чтобы инвестировать и улучшать жилищные условия", – уверен он, отметив, что продавцы и застройщики гораздо охотнее идут навстречу покупателю, предлагают более интересные условия.Например, в новых жилых комплексах Ялты можно найти хорошую квартиру с качественным ремонтом по 130-150 тыс. рублей за квадрат, в то время как ранее цены в них превышали планку в 200 тыс. рублей за квадратный метр.Председатель Гильдии риелторов Крыма порекомендовал отталкиваться не от заявленной цены, а выбирать понравившиеся варианты. После этого необходимо связаться с продавцом и в ходе переговоров предложить свою цену.По мнению эксперта, ценовая ситуация на рынке жилья находится в самом начале пике, ожидать стабилизации в ближайшее время не приходится. Но и не стоит откладывать покупку жилья на долгое время, если нашли удачный вариант по приемлемой для вас цене, рекомендует он.Ранее риелтор сообщил, что в Крыму реально добиться скидки до 30-50% от заявленной стоимости жилья.
https://crimea.ria.ru/20221007/v-krymu-desheveet-zhile-kvartiry-prodayut-s-diskontom-do-50-1124756298.html
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мнения, крым, экономика
Налетай – подешевело: как долго будет "падать" недвижимость в Крыму

Как изменится рынок земельных участков и элитной недвижимости в Крыму – мнение

08:04 08.10.2022
 
© Фото: pixabay.comКлюч
Ключ
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Цены на недвижимость в Крыму продолжат снижаться еще длительное время. Это коснется абсолютно всех сегментов – от эконом до элитного жилья. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Гильдии риелторов Крыма Дмитрий Жиделев.
Изменения, происходящие сейчас на рынке недвижимости, характерны не только для Крыма, но и других субъектов страны, пояснил эксперт. Они продиктованы неопределенностью и, как следствие, резким снижением спроса. При этом Жиделев видит и позитивные стороны происходящего.
"Сейчас отличное время, чтобы инвестировать и улучшать жилищные условия", – уверен он, отметив, что продавцы и застройщики гораздо охотнее идут навстречу покупателю, предлагают более интересные условия.
Например, в новых жилых комплексах Ялты можно найти хорошую квартиру с качественным ремонтом по 130-150 тыс. рублей за квадрат, в то время как ранее цены в них превышали планку в 200 тыс. рублей за квадратный метр.
Не менее интересен рынок земельных участков и жилых домов. Здесь также можно и нужно торговаться, советует специалист. Высока вероятность сэкономить до 30% от изначально заявленной стоимости.
Председатель Гильдии риелторов Крыма порекомендовал отталкиваться не от заявленной цены, а выбирать понравившиеся варианты. После этого необходимо связаться с продавцом и в ходе переговоров предложить свою цену.
По мнению эксперта, ценовая ситуация на рынке жилья находится в самом начале пике, ожидать стабилизации в ближайшее время не приходится. Но и не стоит откладывать покупку жилья на долгое время, если нашли удачный вариант по приемлемой для вас цене, рекомендует он.
Ранее риелтор сообщил, что в Крыму реально добиться скидки до 30-50% от заявленной стоимости жилья.
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