https://crimea.ria.ru/20221008/naletay--podeshevelo-kak-dolgo-budet-padat-nedvizhimost-v-krymu-1124755920.html

Налетай – подешевело: как долго будет "падать" недвижимость в Крыму

Налетай – подешевело: как долго будет "падать" недвижимость в Крыму - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Налетай – подешевело: как долго будет "падать" недвижимость в Крыму

Цены на недвижимость в Крыму продолжат снижаться еще длительное время. Это коснется абсолютно всех сегментов – от эконом до элитного жилья. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T08:04

2022-10-08T08:04

2022-10-08T08:04

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экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Цены на недвижимость в Крыму продолжат снижаться еще длительное время. Это коснется абсолютно всех сегментов – от эконом до элитного жилья. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Гильдии риелторов Крыма Дмитрий Жиделев.Изменения, происходящие сейчас на рынке недвижимости, характерны не только для Крыма, но и других субъектов страны, пояснил эксперт. Они продиктованы неопределенностью и, как следствие, резким снижением спроса. При этом Жиделев видит и позитивные стороны происходящего."Сейчас отличное время, чтобы инвестировать и улучшать жилищные условия", – уверен он, отметив, что продавцы и застройщики гораздо охотнее идут навстречу покупателю, предлагают более интересные условия.Например, в новых жилых комплексах Ялты можно найти хорошую квартиру с качественным ремонтом по 130-150 тыс. рублей за квадрат, в то время как ранее цены в них превышали планку в 200 тыс. рублей за квадратный метр.Председатель Гильдии риелторов Крыма порекомендовал отталкиваться не от заявленной цены, а выбирать понравившиеся варианты. После этого необходимо связаться с продавцом и в ходе переговоров предложить свою цену.По мнению эксперта, ценовая ситуация на рынке жилья находится в самом начале пике, ожидать стабилизации в ближайшее время не приходится. Но и не стоит откладывать покупку жилья на долгое время, если нашли удачный вариант по приемлемой для вас цене, рекомендует он.Ранее риелтор сообщил, что в Крыму реально добиться скидки до 30-50% от заявленной стоимости жилья.

https://crimea.ria.ru/20221007/v-krymu-desheveet-zhile-kvartiry-prodayut-s-diskontom-do-50-1124756298.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, крым, экономика