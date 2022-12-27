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Старое приложение Госуслуги больше не работает — Минцифры
Старое приложение Госуслуги больше не работает — Минцифры - РИА Новости Крым, 27.12.2022
Старое приложение Госуслуги больше не работает — Минцифры
Старые версии портала Госуслуги и Госуслуги Авто с 27 декабря больше не работают на операционной системе Android. Для того, чтобы продолжить пользоваться... РИА Новости Крым, 27.12.2022
2022-12-27T14:38
2022-12-27T14:38
2022-12-27T14:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости Крым. Старые версии портала Госуслуги и Госуслуги Авто с 27 декабря больше не работают на операционной системе Android. Для того, чтобы продолжить пользоваться приложением, его нужно обновить. Об этом предупредили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.При этом, чтобы иметь доступ к госуслугам, приложение необходимо обновить, пояснили в министерстве. "Включите автообновление приложений в настройках устройства — в этом случае у вас всегда будет актуальная и рабочая версия", — отметили в Минцифры.О прекращении работы приложения на устройствах Apple ведомство не сообщало.Читайте также на РИА Новости Крым:Обманутые дольщики смогут оформлять возмещение на госуслугах Налоговые уведомления станут доступны на ГосуслугахПособие при рождении ребенка теперь можно оформить на "Госуслугах"
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Старое приложение Госуслуги больше не работает — Минцифры
Пользователей предупредили о прекращении работы старого приложения Госуслуги
14:38 27.12.2022 (обновлено: 14:39 27.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости Крым. Старые версии портала Госуслуги и Госуслуги Авто с 27 декабря больше не работают на операционной системе Android. Для того, чтобы продолжить пользоваться приложением, его нужно обновить. Об этом предупредили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
"Старые версии мобильных приложений на ОС Android не будут запускаться с 27 декабря. Обновление необходимо, чтобы сохранить безопасность передаваемых данных", — говорится в сообщении
ведомства в Telegram.
При этом, чтобы иметь доступ к госуслугам, приложение необходимо обновить, пояснили в министерстве.
"Включите автообновление приложений в настройках устройства — в этом случае у вас всегда будет актуальная и рабочая версия", — отметили в Минцифры.
О прекращении работы приложения на устройствах Apple ведомство не сообщало.
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