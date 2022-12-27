https://crimea.ria.ru/20221227/staroe-prilozhenie-gosuslugi-bolshe-ne-rabotaet--mintsifry-1126153347.html

Старое приложение Госуслуги больше не работает — Минцифры

Старое приложение Госуслуги больше не работает — Минцифры - РИА Новости Крым, 27.12.2022

Старое приложение Госуслуги больше не работает — Минцифры

Старые версии портала Госуслуги и Госуслуги Авто с 27 декабря больше не работают на операционной системе Android. Для того, чтобы продолжить пользоваться... РИА Новости Крым, 27.12.2022

2022-12-27T14:38

2022-12-27T14:38

2022-12-27T14:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости Крым. Старые версии портала Госуслуги и Госуслуги Авто с 27 декабря больше не работают на операционной системе Android. Для того, чтобы продолжить пользоваться приложением, его нужно обновить. Об этом предупредили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.При этом, чтобы иметь доступ к госуслугам, приложение необходимо обновить, пояснили в министерстве. "Включите автообновление приложений в настройках устройства — в этом случае у вас всегда будет актуальная и рабочая версия", — отметили в Минцифры.О прекращении работы приложения на устройствах Apple ведомство не сообщало.Читайте также на РИА Новости Крым:Обманутые дольщики смогут оформлять возмещение на госуслугах Налоговые уведомления станут доступны на ГосуслугахПособие при рождении ребенка теперь можно оформить на "Госуслугах"

https://crimea.ria.ru/20221028/dnr-poyavilas-na-gosuslugakh-1125136958.html

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россия, общество, новости, госуслуги, минцифры рф