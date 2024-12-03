https://crimea.ria.ru/20241203/k-zemle-letyat-krupnye-asteroidy-est-li-realnaya-opasnost-1142336249.html
К Земле летят крупные астероиды: есть ли реальная опасность
К Земле летят крупные астероиды: есть ли реальная опасность - РИА Новости Крым, 03.12.2024
К Земле летят крупные астероиды: есть ли реальная опасность
На этой неделе вблизи Земли должны пролететь два потенциально опасных астероида 2007 JX2 и 2020 XR, предположительно их диаметр от 290 до 700 метров. Об этом... РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T15:31
2024-12-03T15:31
2024-12-03T15:31
эксклюзивы риа новости крым
космос
астероид
сергей назаров
мнения
крымская астрофизическая обсерватория (крао)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. На этой неделе вблизи Земли должны пролететь два потенциально опасных астероида 2007 JX2 и 2020 XR, предположительно их диаметр от 290 до 700 метров. Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).По информации научного сотрудника Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) Сергея Назарова, ориентировочно в 19:05 во вторник один астероид диаметром около метра влетит в атмосферу над территорией России. Что может произойти при падении небесных тел и существует ли реальная угроза нашей планете от астероидов, он рассказал в комментарии РИА Новости Крым.По его словам, понятие "мимо" Земли или "рядом" с ней – достаточно условное, зона вокруг Земли, где пролетают астероиды, достигает миллионов километров."Они очень далеки от нас, и, конечно, никакой угрозы столкновения с ними нет. Сейчас нет ни одного известного потенциально опасного астероида, который угрожает нам в масштабах десятков лет", – сказал научный сотрудник КрАО.При этом он подчеркивает, что нет именно известного потенциально опасного астероида. Однако могут быть открыты объекты, которые действительно могут падать на нашу планету.По его словам, чем крупнее астероиды, тем меньшее их количество существует в Солнечной системе. Соответственно, меньше вероятность того, что он куда-то попадет."Мы живем в эпоху, когда Солнечной системе уже 4 с половиной миллиарда лет, и за это время большинство тех объектов, которые могли упасть, уже попадали, поэтому остались в основном те, которые не могут упасть, поскольку находятся на стабильных орбитах", – подчеркнул специалист.Мелкие же объекты, по его словам, находятся на не очень стабильных орбитах, и они могут подходить близко к другим планетам. И это взаимодействие приводит к тому, что они способны упасть на какую-то другую планету, что случается сравнительно часто.И напомнил про знаменитый Челябинский астероид, который упал в феврале 2013 года. Тогда ни один человек не пострадал, но были некоторые разрушения. Ученый объяснил это тем, что астероид падал под очень малым углом к Земле и ударная волна дошла к поверхности уже ослабленная.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К Земле летит потенциально опасный астероидКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли10 лет челябинскому метеориту: воспоминания очевидцев
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Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg
космос, астероид, сергей назаров, мнения, крымская астрофизическая обсерватория (крао)
К Земле летят крупные астероиды: есть ли реальная опасность
Два опасных астероида приблизятся к Земле на этой неделе
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым.
На этой неделе вблизи Земли должны пролететь два потенциально опасных астероида 2007 JX2 и 2020 XR, предположительно их диаметр от 290 до 700 метров. Об этом пишет издание Newsweek
со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
По информации научного сотрудника Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) Сергея Назарова, ориентировочно в 19:05 во вторник один астероид диаметром около метра влетит в атмосферу над территорией России. Что может произойти при падении небесных тел и существует ли реальная угроза нашей планете от астероидов, он рассказал в комментарии РИА Новости Крым
.
"Диаметр 100, 200, 300, 500 метров – это астероиды не самого большого размера. Они пролетают мимо Земли постоянно. Их падение не приведет к уничтожению человеческой цивилизации, но может привести к локальным региональным катастрофам", – пояснил ученый.
По его словам, понятие "мимо" Земли или "рядом" с ней – достаточно условное, зона вокруг Земли, где пролетают астероиды, достигает миллионов километров.
"Они очень далеки от нас, и, конечно, никакой угрозы столкновения с ними нет. Сейчас нет ни одного известного потенциально опасного астероида, который угрожает нам в масштабах десятков лет", – сказал научный сотрудник КрАО.
При этом он подчеркивает, что нет именно известного потенциально опасного астероида. Однако могут быть открыты объекты, которые действительно могут падать на нашу планету.
"И эти открытия могут быть достаточно поздними. То есть мы можем открыть объект, который падает на нас, за неделю или за сутки до падения, и такие случаи происходят регулярно. Но это касается мелких астероидов диаметром от одного до пяти метров, значительно реже – до 10 метров", – отмечает Сергей Назаров.
По его словам, чем крупнее астероиды, тем меньшее их количество существует в Солнечной системе. Соответственно, меньше вероятность того, что он куда-то попадет.
"Мы живем в эпоху, когда Солнечной системе уже 4 с половиной миллиарда лет, и за это время большинство тех объектов, которые могли упасть, уже попадали, поэтому остались в основном те, которые не могут упасть, поскольку находятся на стабильных орбитах", – подчеркнул специалист.
Мелкие же объекты, по его словам, находятся на не очень стабильных орбитах, и они могут подходить близко к другим планетам. И это взаимодействие приводит к тому, что они способны упасть на какую-то другую планету, что случается сравнительно часто.
"На нашу планету такие объекты падают регулярно. Но поскольку они мелкие, то в основном сгорают в земной атмосфере, остается лишь чуть-чуть вещества. Поэтому они являются, конечно, с одной стороны, потенциально опасными, потому что могут на нас упасть, но, с другой стороны, их падение не приносит существенного ущерба", – объяснил эксперт.
И напомнил про знаменитый Челябинский астероид, который упал в феврале 2013 года. Тогда ни один человек не пострадал, но были некоторые разрушения. Ученый объяснил это тем, что астероид падал под очень малым углом к Земле и ударная волна дошла к поверхности уже ослабленная.
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