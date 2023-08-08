Рейтинг@Mail.ru
К Земле летит потенциально опасный астероид - РИА Новости Крым, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230808/k-zemle-letit-potentsialno-opasnyy-asteroid-1130611142.html
К Земле летит потенциально опасный астероид
К Земле летит потенциально опасный астероид - РИА Новости Крым, 08.08.2023
К Земле летит потенциально опасный астероид
К Земле приближается астероид диаметром до 960 метров, сообщает Центр изучения околоземных объектов НАСА. По международной классификации он оценивается как... РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T22:01
2023-08-08T22:01
новости
космос
наса
в мире
наука и технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110565/44/1105654490_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_30583c98b8cd4df6ecfe449f385ea6da.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. К Земле приближается астероид диаметром до 960 метров, сообщает Центр изучения околоземных объектов НАСА. По международной классификации он оценивается как потенциально опасный. На кратчайшем расстоянии от Земли он пролетит 23 августа.По данным сайта НАСА, астероид 6037 (1988 EG) максимально приблизится к Земле 23 августа в 11:18 по московскому времени. Как прогнозируют ученые, кратчайшее расстояние между болидом и Землей составит 0,04 астрономической единицы*, или почти 6,1 миллиона километров. При этом объектами, которые могут представлять опасность, считаются небесные тела, пересекающие орбиту Земли на расстоянии до 0,05 астрономической единицы, то есть менее 7,5 миллиона километров.По оценкам различных ученых, диаметр этого метеорита составляет от 430 до 960 метров. Он летит со скоростью 14,25 километра в секунду. Хотя этот астероид и пересекает орбиту Земли, однако это не означает, что он обязательно столкнется с планетой.Ранее сообщалось, что ученые Российской Академии Наук открыли восемь возможных экзопланет при помощи роботизированного телескопа. Это произошло впервые в истории отечественной астрономии.*Астрономическая единица - единица измерения расстояний в астрономии, которая равна среднему расстоянию от Земли до Солнца.Читайте также на РИА Новости Крым:Парад планет: существует ли он и что мы видим на самом деле10 лет челябинскому метеориту: воспоминания очевидцевКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110565/44/1105654490_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_6be7001fe611ea512e0c927b0b2e1dc7.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, космос, наса, в мире, наука и технологии
К Земле летит потенциально опасный астероид

В НАСА сообщили о приближении к Земле потенциально опасного астероида диаметром с километр

22:01 08.08.2023
 
© © Fotolia/ sdecoretАстероид над Землей
Астероид над Землей
© © Fotolia/ sdecoret
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. К Земле приближается астероид диаметром до 960 метров, сообщает Центр изучения околоземных объектов НАСА. По международной классификации он оценивается как потенциально опасный. На кратчайшем расстоянии от Земли он пролетит 23 августа.
По данным сайта НАСА, астероид 6037 (1988 EG) максимально приблизится к Земле 23 августа в 11:18 по московскому времени. Как прогнозируют ученые, кратчайшее расстояние между болидом и Землей составит 0,04 астрономической единицы*, или почти 6,1 миллиона километров. При этом объектами, которые могут представлять опасность, считаются небесные тела, пересекающие орбиту Земли на расстоянии до 0,05 астрономической единицы, то есть менее 7,5 миллиона километров.
По оценкам различных ученых, диаметр этого метеорита составляет от 430 до 960 метров. Он летит со скоростью 14,25 километра в секунду. Хотя этот астероид и пересекает орбиту Земли, однако это не означает, что он обязательно столкнется с планетой.
Ранее сообщалось, что ученые Российской Академии Наук открыли восемь возможных экзопланет при помощи роботизированного телескопа. Это произошло впервые в истории отечественной астрономии.
*Астрономическая единица - единица измерения расстояний в астрономии, которая равна среднему расстоянию от Земли до Солнца.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Парад планет: существует ли он и что мы видим на самом деле
10 лет челябинскому метеориту: воспоминания очевидцев
Крымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли
 
НовостикосмосНАСАВ миреНаука и технологии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:02Главные события и заявления дня: 8 августа
22:31Главные новости Крыма: 8 августа
22:16В результате обстрела Донецка погибли трое и ранены 11 человек
22:01К Земле летит потенциально опасный астероид
21:35Достоевский обошел Стивена Кинга, а Чуковский – Джоан Роулинг
21:10Крымский мост: оперативные данные на вечер вторника
20:43COVID–19 не отступает: число заболевших выросло в 29 регионах России
20:20Роман Костомаров: "Пришли стопы, на которых я могу бегать"
19:45Как идет подготовка к первым выборам в Херсонской области
19:33Сбитый летчик: политолог предрек Зеленскому скорый конец
19:19Шесть крымчанок пошли под суд за аферу с маткапиталом
18:55"Умные деньги": все о плюсах СБП для малого и крупного бизнеса
18:28В новых регионах строят и ремонтируют 4,5 тысячи объектов – Хуснуллин
18:08Звуки выстрелов в Черноморском районе – будет громко три дня
17:52Ребенок пострадал во время атаки ВСУ на монастырь в Курской области
17:43Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на Кубани детей
17:27Умер легендарный киноголос 90-х Леонид Володарский
17:17Объем строительных работ в России вырос на 9,2% – Путин
16:55Какие квартиры выдают в Крыму взамен аварийного жилья
16:31Страшные цифры: сколько людей погибли на дорогах Крыма
Лента новостейМолния