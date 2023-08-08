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К Земле летит потенциально опасный астероид

К Земле летит потенциально опасный астероид - РИА Новости Крым, 08.08.2023

К Земле летит потенциально опасный астероид

К Земле приближается астероид диаметром до 960 метров, сообщает Центр изучения околоземных объектов НАСА. По международной классификации он оценивается как... РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T22:01

2023-08-08T22:01

2023-08-08T22:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. К Земле приближается астероид диаметром до 960 метров, сообщает Центр изучения околоземных объектов НАСА. По международной классификации он оценивается как потенциально опасный. На кратчайшем расстоянии от Земли он пролетит 23 августа.По данным сайта НАСА, астероид 6037 (1988 EG) максимально приблизится к Земле 23 августа в 11:18 по московскому времени. Как прогнозируют ученые, кратчайшее расстояние между болидом и Землей составит 0,04 астрономической единицы*, или почти 6,1 миллиона километров. При этом объектами, которые могут представлять опасность, считаются небесные тела, пересекающие орбиту Земли на расстоянии до 0,05 астрономической единицы, то есть менее 7,5 миллиона километров.По оценкам различных ученых, диаметр этого метеорита составляет от 430 до 960 метров. Он летит со скоростью 14,25 километра в секунду. Хотя этот астероид и пересекает орбиту Земли, однако это не означает, что он обязательно столкнется с планетой.Ранее сообщалось, что ученые Российской Академии Наук открыли восемь возможных экзопланет при помощи роботизированного телескопа. Это произошло впервые в истории отечественной астрономии.*Астрономическая единица - единица измерения расстояний в астрономии, которая равна среднему расстоянию от Земли до Солнца.Читайте также на РИА Новости Крым:Парад планет: существует ли он и что мы видим на самом деле10 лет челябинскому метеориту: воспоминания очевидцевКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, космос, наса, в мире, наука и технологии