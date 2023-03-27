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Парад планет: существует ли он и что мы видим на самом деле - РИА Новости Крым, 27.03.2023
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Парад планет: существует ли он и что мы видим на самом деле
Парад планет: существует ли он и что мы видим на самом деле - РИА Новости Крым, 27.03.2023
Парад планет: существует ли он и что мы видим на самом деле
Парад планет не является астрономическим понятием, такого явления не существует физически. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник Крымской... РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T21:41
2023-03-27T21:41
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Парад планет не является астрономическим понятием, такого явления не существует физически. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.Планеты всегда на одной линии"Яркое астрономическое событие ждет любителей звездного неба в ближайшие дни: вскоре после заката можно будет наблюдать, как пять планет Солнечной системы – Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс – выстроятся в ряд в одном секторе неба".Подобные сообщение можно увидеть в Сети время от времени. В последних из них называется дата 28 марта. Отмечается, что постепенное выравнивание планет можно наблюдать даже раньше и позже указанных суток.Однако по словам Сергея Назарова, такого понятия в астрономии нет вовсе. Нет его и физически.Эта линия называется эклиптика – "плоскость Солнечной системы, в которой всегда вращаются все планеты", уточняет ученый.Астрофизик рассказывает: после того, как в конце XVI века Иоганн Кеплер и другие ученые сформулировали законы движения планет вокруг Солнца, многих интересовал вопрос: что же будет, если все они для земного наблюдателя выстроятся в одну линию?"Выдвигались разные версии того, что при этом может быть. Но когда законы строго установили и посмотрели, по каким орбитам планеты двигаются, оказалось, что в одну линию они никогда не выстраиваются, так как наклоны орбит отличаются. С этого момента астрономическое понятие "парада планет" закончилось, так и не успев начаться", – подытожил Назаров.Какой же "парад" мы видим и что напрасно не замечаемПо словам Назарова, сейчас на вечернем небе, если смотреть слева направо, сначала виден Марс, потом Венера, следом – уже совсем близко к Солнцу, то есть практически не видны – Меркурий и Юпитер. И, наконец, на утренней стороне все остальные: Уран, Нептун, Плутон."Для астрономического сообщества расположение планеты в определенном созвездии не имеет особого значения, кроме эстетического наслаждения", – отметил ученый.В то же время есть поистине очень красивые астрономические явления, такие как соединения планет, "на которые почему-то обращают мало внимания, а зря", заметил Назаров."Соединение планет – это когда две планеты сближаются на небесной сфере очень близко для земного наблюдателя. Буквально недели две назад было рекордно близкое сближение Юпитера и Венеры. Все астрономы об этом шумели, а вот журналисты обошли его вниманием. А это было очень красиво – два самых ярких светила на небе", – сказал ученый.Он отметил, что с каждым днем весной Венера поднимается все выше и выше, и вскоре "будет здорово видна как в телескоп, так и невооруженным глазом"."Она уходит от Солнца все дальше и дальше, условия видимости улучшаются, одновременно она приближается к Земле. Поэтому у нее "возрастает" диаметр, яркость, и ее видно очень хорошо", – добавил Назаров.Для ученых Венера особенно интересна из-за своей уникальной атмосферы. Предполагается, что на ней может быть не только сильный вулканизм, но и особая форма жизни, потому ее не прекращают активно исследовать, пояснил астрофизик.Что касается "планетного" сезон, то он начинается ближе к осени. Это август, сентябрь и октябрь, сказал Назаров. В августе, например, можно любоваться кольцами Сатурна. Бонусом станет метеорный поток Персеиды.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли Угроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероидВатный пионер из Крыма полетит в космос
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Анна Петрова
Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, космос, общество, мнения, авторы, новости
Парад планет: существует ли он и что мы видим на самом деле

Крымский астрофизик Назаров развеял миф о параде планет: так почему же мы его видим

21:41 27.03.2023
 
© Fotolia / VchalupЗвездное небо
Звездное небо
© Fotolia / Vchalup
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Парад планет не является астрономическим понятием, такого явления не существует физически. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

Планеты всегда на одной линии

"Яркое астрономическое событие ждет любителей звездного неба в ближайшие дни: вскоре после заката можно будет наблюдать, как пять планет Солнечной системы – Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс – выстроятся в ряд в одном секторе неба".
Подобные сообщение можно увидеть в Сети время от времени. В последних из них называется дата 28 марта. Отмечается, что постепенное выравнивание планет можно наблюдать даже раньше и позже указанных суток.
Однако по словам Сергея Назарова, такого понятия в астрономии нет вовсе. Нет его и физически.
"Нет такого явления. Парада планет не существует. Его придумали астрологи для того, чтобы оправдывать им какие-нибудь события, происходящие в мире "под влиянием планет". Но физически ничего не происходит. Все планеты на небе всегда расположены вдоль одной линии", – подчеркнул Назаров.
Эта линия называется эклиптика – "плоскость Солнечной системы, в которой всегда вращаются все планеты", уточняет ученый.
Астрофизик рассказывает: после того, как в конце XVI века Иоганн Кеплер и другие ученые сформулировали законы движения планет вокруг Солнца, многих интересовал вопрос: что же будет, если все они для земного наблюдателя выстроятся в одну линию?
"Выдвигались разные версии того, что при этом может быть. Но когда законы строго установили и посмотрели, по каким орбитам планеты двигаются, оказалось, что в одну линию они никогда не выстраиваются, так как наклоны орбит отличаются. С этого момента астрономическое понятие "парада планет" закончилось, так и не успев начаться", – подытожил Назаров.
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Какой же "парад" мы видим и что напрасно не замечаем

По словам Назарова, сейчас на вечернем небе, если смотреть слева направо, сначала виден Марс, потом Венера, следом – уже совсем близко к Солнцу, то есть практически не видны – Меркурий и Юпитер. И, наконец, на утренней стороне все остальные: Уран, Нептун, Плутон.
"Для астрономического сообщества расположение планеты в определенном созвездии не имеет особого значения, кроме эстетического наслаждения", – отметил ученый.
В то же время есть поистине очень красивые астрономические явления, такие как соединения планет, "на которые почему-то обращают мало внимания, а зря", заметил Назаров.
"Соединение планет – это когда две планеты сближаются на небесной сфере очень близко для земного наблюдателя. Буквально недели две назад было рекордно близкое сближение Юпитера и Венеры. Все астрономы об этом шумели, а вот журналисты обошли его вниманием. А это было очень красиво – два самых ярких светила на небе", – сказал ученый.
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Он отметил, что с каждым днем весной Венера поднимается все выше и выше, и вскоре "будет здорово видна как в телескоп, так и невооруженным глазом".
"Она уходит от Солнца все дальше и дальше, условия видимости улучшаются, одновременно она приближается к Земле. Поэтому у нее "возрастает" диаметр, яркость, и ее видно очень хорошо", – добавил Назаров.
Для ученых Венера особенно интересна из-за своей уникальной атмосферы. Предполагается, что на ней может быть не только сильный вулканизм, но и особая форма жизни, потому ее не прекращают активно исследовать, пояснил астрофизик.
Что касается "планетного" сезон, то он начинается ближе к осени. Это август, сентябрь и октябрь, сказал Назаров. В августе, например, можно любоваться кольцами Сатурна. Бонусом станет метеорный поток Персеиды.
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Заголовок открываемого материала
22:11Главные события и заявления дня: 27 марта
21:41Парад планет: существует ли он и что мы видим на самом деле
21:29Главные события Крыма: 27 марта
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