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Ватный пионер из Крыма полетит в космос - РИА Новости Крым, 21.03.2023
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Ватный пионер из Крыма полетит в космос
Ватный пионер из Крыма полетит в космос - РИА Новости Крым, 21.03.2023
Ватный пионер из Крыма полетит в космос
Мастера из Крыма впервые представили свою продукцию на восемнадцатой Международной туристической выставке "Интурмаркет". Она проходила в Москве с 13 по 15... РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T15:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Мастера из Крыма впервые представили свою продукцию на восемнадцатой Международной туристической выставке "Интурмаркет". Она проходила в Москве с 13 по 15 марта.Крымчане привезли на статусное в мире туризма мероприятие четыре тематических бокса, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым руководитель комитета по связям с общественностью Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым" Анна Ульченко.По словам Ульченко, эксперты высоко оценили лавандовую композицию, назвав ее примером "коллаборации ремесленников, которая выходит уже на профессиональную арену".Представители крымской делегации знакомились с опытом коллег из других регионов. Свои достижения на "Интурмаркете" презентовали ремесленники почти из всех регионов Российской Федерации."На выставку мы поехали с нашим юным пионером из Симферополя, это прекрасная ватная игрушка, сделанная мастером Натальей Прилепской, - рассказала президент Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым" Наталия Гордецкая. - Наш юный пионер за три дня на выставке познакомился со всеми регионами страны. Он примерял на себя скафандр, потому что собирается в космос лететь, он фотографировался возле ракеты, был и на Камчатке, и в Калининграде, и в Ижевске, и в Астрахани.Удивление гостей вызывал флаг Крыма в руках пионера: многие до сих пор не знали, как он выглядит, и путали его с государственным флагом. На создание одной такой игрушки Наталья Прилепская обычно тратит 4-5 дней. "Игрушка должна выражать эмоции, это не фабричный, а штучный товар", - говорит мастер.В ходе выставки удалось достичь многих договоренностей. В частности, крымчан пригласили на празднование столетия республики Бурятия, которое состоится в апреле.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремесленники Крыма выходят на всероссийский уровеньСувениры и привлекательность Крыма: есть ли взаимосвязь?Штучный товар: какими сувенирами может удивить туристов Крым?
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4.7
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Ватный пионер из Крыма полетит в космос

Крымские сувениры впервые показали на Международной туристической выставке "Интурмаркет"

15:11 21.03.2023
 
Ватный пионер из Крыма полетит в космос
Ватный пионер из Крыма полетит в космос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Мастера из Крыма впервые представили свою продукцию на восемнадцатой Международной туристической выставке "Интурмаркет". Она проходила в Москве с 13 по 15 марта.
Крымчане привезли на статусное в мире туризма мероприятие четыре тематических бокса, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым руководитель комитета по связям с общественностью Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым" Анна Ульченко.
"Каждый из наших боксов (стендов) был посвящен определенному направлению в работе ремесленников. Огромный интерес вызвал бокс, который назывался "лавандовое чаепитие". На него все обращали внимание, потому что лаванда оказалась хитом сезона. Наши мастера отработали эту тему, и каждый в своей технике, в своей манере исполнения представил свой сувенир. Кроме того, мы привезли боксы "Здоровье", "Красота" и бокс тематических подарков", - рассказала она.
По словам Ульченко, эксперты высоко оценили лавандовую композицию, назвав ее примером "коллаборации ремесленников, которая выходит уже на профессиональную арену".
Представители крымской делегации знакомились с опытом коллег из других регионов. Свои достижения на "Интурмаркете" презентовали ремесленники почти из всех регионов Российской Федерации.
"На выставку мы поехали с нашим юным пионером из Симферополя, это прекрасная ватная игрушка, сделанная мастером Натальей Прилепской, - рассказала президент Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым" Наталия Гордецкая. - Наш юный пионер за три дня на выставке познакомился со всеми регионами страны. Он примерял на себя скафандр, потому что собирается в космос лететь, он фотографировался возле ракеты, был и на Камчатке, и в Калининграде, и в Ижевске, и в Астрахани.
Удивление гостей вызывал флаг Крыма в руках пионера: многие до сих пор не знали, как он выглядит, и путали его с государственным флагом. На создание одной такой игрушки Наталья Прилепская обычно тратит 4-5 дней.
"Игрушка должна выражать эмоции, это не фабричный, а штучный товар", - говорит мастер.
В ходе выставки удалось достичь многих договоренностей. В частности, крымчан пригласили на празднование столетия республики Бурятия, которое состоится в апреле.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ремесленники Крыма выходят на всероссийский уровень
Сувениры и привлекательность Крыма: есть ли взаимосвязь?
Штучный товар: какими сувенирами может удивить туристов Крым?
 
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