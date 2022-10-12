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Ремесленники Крыма выходят на всероссийский уровень - РИА Новости Крым, 12.10.2022
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Ремесленники Крыма выходят на всероссийский уровень
Ремесленники Крыма выходят на всероссийский уровень - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Ремесленники Крыма выходят на всероссийский уровень
Впервые в Крыму состоялся региональный конкурс на лучший туристический сувенир. Участие в отборе приняли более 130 мастеров, представив свои изделия в 12... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T21:29
2022-10-12T21:29
крым
культура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Впервые в Крыму состоялся региональный конкурс на лучший туристический сувенир. Участие в отборе приняли более 130 мастеров, представив свои изделия в 12 номинациях. Победили поедут на общенациональный финал конкурса, который пройдет в Кирове в начале декабря."Финалистами стали 45 представленных изделий. Очень приятно, что на площадку выходят художественные музеи Крыма, два из них попали в финал", - рассказала президент Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым" Наталья Гордецкая в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Оценить мастерство крымских ремесленников приехали эксперты федерального уровня. Среди критериев отбора была узнаваемость, оригинальность, упаковка, утилитарность изделия и наличие "легенды", то есть особенной истории создания. Также к процессу подключили студентов и преподавателей отделения дизайна Таврического колледжа КФУ, которые могли внести свои предложения по разработке упаковки."Участники просят продлить конкурс и сделать его ежегодным. Таким образом мы могли бы мотивировать наших ремесленников на создание тех сувениров, которые будут востребованы в том числе в событийном туризме, например, в рамках фестивалей, где собирается много туристов", - продолжила она.По словам эксперты, победители регионального этапа Всероссийского конкурса "Туристический сувенир" достойно представят Крым в финале и могут претендовать на призовые места.Участие в подобном конкурсе позволяет производителям заявить о себе, выйти на общенациональный уровень и обеспечить их реализацию.Ранее эксперты рассказали, какую сувенирную продукцию изготавливают ремесленники Крыма для туристов.
https://crimea.ria.ru/20220823/respublika-masterov-kakimi-suvenirami-slavitsya-poluostrov-1124263675.html
https://crimea.ria.ru/20200719/Breloki-koshelki-serezhki---nastoyaschie-li-vashi-krymskie-suveniry-1118515383.html
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крым, культура
Ремесленники Крыма выходят на всероссийский уровень

Мастера Крыма представят свои изделия на Всероссийском конкурсе сувениров

21:29 12.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкМагниты из гальки с рисунками рыбок на пляже в Феодосии, где проходит фестиваль рыбной кухни "Барабулька". Архивное фото
Магниты из гальки с рисунками рыбок на пляже в Феодосии, где проходит фестиваль рыбной кухни Барабулька. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Впервые в Крыму состоялся региональный конкурс на лучший туристический сувенир. Участие в отборе приняли более 130 мастеров, представив свои изделия в 12 номинациях. Победили поедут на общенациональный финал конкурса, который пройдет в Кирове в начале декабря.
"Финалистами стали 45 представленных изделий. Очень приятно, что на площадку выходят художественные музеи Крыма, два из них попали в финал", - рассказала президент Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым" Наталья Гордецкая в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
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Оценить мастерство крымских ремесленников приехали эксперты федерального уровня. Среди критериев отбора была узнаваемость, оригинальность, упаковка, утилитарность изделия и наличие "легенды", то есть особенной истории создания. Также к процессу подключили студентов и преподавателей отделения дизайна Таврического колледжа КФУ, которые могли внести свои предложения по разработке упаковки.
"Участники просят продлить конкурс и сделать его ежегодным. Таким образом мы могли бы мотивировать наших ремесленников на создание тех сувениров, которые будут востребованы в том числе в событийном туризме, например, в рамках фестивалей, где собирается много туристов", - продолжила она.
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По словам эксперты, победители регионального этапа Всероссийского конкурса "Туристический сувенир" достойно представят Крым в финале и могут претендовать на призовые места.
Участие в подобном конкурсе позволяет производителям заявить о себе, выйти на общенациональный уровень и обеспечить их реализацию.
Ранее эксперты рассказали, какую сувенирную продукцию изготавливают ремесленники Крыма для туристов.
 
КрымКультура
 
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