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Республика мастеров: какими сувенирами славится полуостров - РИА Новости Крым, 23.08.2022
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Республика мастеров: какими сувенирами славится полуостров
Республика мастеров: какими сувенирами славится полуостров - РИА Новости Крым, 23.08.2022
Республика мастеров: какими сувенирами славится полуостров
Лето в Крыму не заканчивается – впереди бархатный сезон. Отдыхая на черноморском побережье, каждый желает увезти с собой приятное воспоминание – уникальный... РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T18:12
2022-08-23T18:12
туризм в крыму
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Лето в Крыму не заканчивается – впереди бархатный сезон. Отдыхая на черноморском побережье, каждый желает увезти с собой приятное воспоминание – уникальный сувенир, изготовленный местными ремесленниками.Республика мастеровВыставки и ярмарки будут проходить в Крыму всю осень – в Симферополе, Ялте, Судаке, Евпатории и Феодосии. Часть из них действует постоянно – палатки стоят вдоль прогулочных набережных, другие – приурочены к памятным датам республики.Самое ожидаемое событие – этап Всероссийского конкурса "Туристический сувенир", финал которого пройдет 12 октября в Симферополе."Мы провели большой семинар, ознакомили крымских мастеров с особенностями проведения этого конкурса, рассказали, какие изделия могут быть представлены, большое внимание уделили упаковке сувенирной продукции. Победители конкурса в Крыму будут приглашены уже на всероссийский конкурс и получат возможность продвигать свои изделия в других регионах России", – рассказала президент Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым" Наталья Городецкая в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Крымский ответ китайскому сувенируСегодня аутентичная продукция крымских ремесленников замещает однотипные китайские сувениры. Уникальные изделия, изготовленные из добытых на территории региона материалов, доступны для туристов в каждом городе.Эксперты утверждают, что после каждого туристического сезона ремесленники анализируют покупки туристов и исходя из этого готовятся к следующему сезону. Таким образом, мастера работают на опережение. Кроме того, они используют уникальные материалы и технологии. Масштабировать такое производство не выгодно, поэтому покупатель всегда может рассчитывать на уникальность, считает Берлин.Он озвучил топ-5 изделий, которые туристы увозят с собой из Крыма. В него вошли так называемые дары Крыма – чаи, мед, травы и сладости, керамика, изделия из бронзы, натурального камня и крымских минералов, а также из дерева – можжевельника, бука, дуба и граба.Крымские сувениры представлены в разных ценовых категориях – от бюджетных магнитов и четок до ювелирных изделий и бронзовых кубков с выгравированными видами полуострова.Традиции ремесленничества – картаКаждый регион Крыма славится своей уникальной продукцией, что обусловлено вековыми традициями, историей развития и материалами, которые наиболее популярны на той или иной территории.КерамикаГончарным делом славятся Кировский и Бахчисарайский районы."И там, и там есть гончарные производства, но они работают в абсолютно разной технике – и способы изготовления, и орнамент, и палитра эмалей. Два совершено разных исторических направления. Наверняка этому есть какое-то объяснение – Кировский район ближе к морю, оказывать влияние могли приходящие суда с разными товарами", – рассказал Берлин.Кузнечное делоВ Южных и центральных районах Крыма процветает кузнечное дело, издревле здесь добывали железную руду. Опыт передается из поколения в поколения. По словам эксперта, здесь есть "мастера от бога".Кожевенные мастерскиеПо словам Берлина, развитие животноводство в Крыму привело к появлению различных направлений по обработке и изготовлению кожи. Лучшие мастера сегодня трудятся в Феодосии и Симферополе.ВаляниеВ Ленинском и Сакском районах Крыма и Алуште наряду с овцеводством активно развивается валяние. Мастера занимаются этим из поколения в поколение, рассказала Наталья Городецкая.ЛозоплетениеПлетение из лозы - один из самых древних видов деятельности, сегодня с ним знакомы в основном благодаря корзинкам. По мнению Берлина, лозоплетение – настоящее искусство, с помощью которого можно формировать ландшафтный дизайн."Например, высаживаются ивы специальных сортов в виде круга или овала и по мере их роста ветви сплетают, образуя тем самым целые живые беседки или изгороди", – рассказал он.Изделия из древесины Редкими породами древесины разнообразных природных форм богат южный берег. В руках мастера пни и коряги превращаются в настоящие шедевры, порой весьма функциональные. Кроме того, из дерева изготавливают украшения и посуду.Вышивка Крым – многонациональный, поэтому здесь присутствует традиционная вышивка разных народов. Орнаменты отличаются техникой и цветовой подачей.Для того, чтобы отличить аутентичное изделие ручной работы от дешевки достаточно побеседовать с мастером, считают эксперты. Влюбленный в свое дело человек знает каждую деталь своего изделия, может подробно рассказать о процессе изготовления, его уникальности и особенностях производственного процесса. Кроме того, такой товар всегда будет штучным.
https://crimea.ria.ru/20200715/Privychnye-i-unikalnye-kakimi-suvenirnymi-brendami-slavitsya-Krym-1118509907.html
https://crimea.ria.ru/20200719/Breloki-koshelki-serezhki---nastoyaschie-li-vashi-krymskie-suveniry-1118515383.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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туризм в крыму, крым
Республика мастеров: какими сувенирами славится полуостров

Какую сувенирную продукцию изготавливают ремесленники Крыма для туристов

18:12 23.08.2022
 
Крымские сувениры
Крымские сувениры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Лето в Крыму не заканчивается – впереди бархатный сезон. Отдыхая на черноморском побережье, каждый желает увезти с собой приятное воспоминание – уникальный сувенир, изготовленный местными ремесленниками.

Республика мастеров

Выставки и ярмарки будут проходить в Крыму всю осень – в Симферополе, Ялте, Судаке, Евпатории и Феодосии. Часть из них действует постоянно – палатки стоят вдоль прогулочных набережных, другие – приурочены к памятным датам республики.
Самое ожидаемое событие – этап Всероссийского конкурса "Туристический сувенир", финал которого пройдет 12 октября в Симферополе.
"Мы провели большой семинар, ознакомили крымских мастеров с особенностями проведения этого конкурса, рассказали, какие изделия могут быть представлены, большое внимание уделили упаковке сувенирной продукции. Победители конкурса в Крыму будут приглашены уже на всероссийский конкурс и получат возможность продвигать свои изделия в других регионах России", – рассказала президент Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым" Наталья Городецкая в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.

Крымский ответ китайскому сувениру

Сегодня аутентичная продукция крымских ремесленников замещает однотипные китайские сувениры. Уникальные изделия, изготовленные из добытых на территории региона материалов, доступны для туристов в каждом городе.
"Китайского сувенира еще очень много, но мы сумели его победить. Мы даем то, что не может дать Китай. Дары Крыма в красивой упаковке, которые приятно привезти с собой, сувениры с изображением видов полуострова – все это сделано ремесленным путем, что видно. Если это магнитик, он прорисован вручную или имеет 3D-изображение, не компьютерное, а опять же ручное. Купить такую вещь приятно непосредственно в месте ее изготовления – Ялте, Керчи, Судаке, Алуште потому что в другом месте ее не будет, в отличие от китайского, который будет везде одинаковым, что в метро, что здесь", – считает вице-президент Ассоциации Евгений Берлин.
Эксперты утверждают, что после каждого туристического сезона ремесленники анализируют покупки туристов и исходя из этого готовятся к следующему сезону. Таким образом, мастера работают на опережение. Кроме того, они используют уникальные материалы и технологии. Масштабировать такое производство не выгодно, поэтому покупатель всегда может рассчитывать на уникальность, считает Берлин.
Он озвучил топ-5 изделий, которые туристы увозят с собой из Крыма. В него вошли так называемые дары Крыма – чаи, мед, травы и сладости, керамика, изделия из бронзы, натурального камня и крымских минералов, а также из дерева – можжевельника, бука, дуба и граба.
Крымские сувениры представлены в разных ценовых категориях – от бюджетных магнитов и четок до ювелирных изделий и бронзовых кубков с выгравированными видами полуострова.
"В Крыму есть несколько ювелирных заводов и очень много ювелиров, местных опытных мастеров. Технологии позволяют изготавливать украшения, не уступающие мировым брендам. Есть кожевенные мастерские полного цикла, сумки крымских производителей покорили уже весь мир, собрав первые места и в Милане, и в Париже, высочайший уровень", – рассказал Берлин.
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Привычные и уникальные: какими сувенирами славится Крым

Традиции ремесленничества – карта

Каждый регион Крыма славится своей уникальной продукцией, что обусловлено вековыми традициями, историей развития и материалами, которые наиболее популярны на той или иной территории.
Керамика
Гончарным делом славятся Кировский и Бахчисарайский районы.
"И там, и там есть гончарные производства, но они работают в абсолютно разной технике – и способы изготовления, и орнамент, и палитра эмалей. Два совершено разных исторических направления. Наверняка этому есть какое-то объяснение – Кировский район ближе к морю, оказывать влияние могли приходящие суда с разными товарами", – рассказал Берлин.
Кузнечное дело
В Южных и центральных районах Крыма процветает кузнечное дело, издревле здесь добывали железную руду. Опыт передается из поколения в поколения. По словам эксперта, здесь есть "мастера от бога".
Кожевенные мастерские
По словам Берлина, развитие животноводство в Крыму привело к появлению различных направлений по обработке и изготовлению кожи. Лучшие мастера сегодня трудятся в Феодосии и Симферополе.
Валяние
В Ленинском и Сакском районах Крыма и Алуште наряду с овцеводством активно развивается валяние. Мастера занимаются этим из поколения в поколение, рассказала Наталья Городецкая.

"Техника возрождается, приходят и новые мастера, которые привносят новое видение. Изготавливают и сумки, и обувь, и верхнюю одежду, и головные уборы", – перечислила она.

Лозоплетение
Плетение из лозы - один из самых древних видов деятельности, сегодня с ним знакомы в основном благодаря корзинкам. По мнению Берлина, лозоплетение – настоящее искусство, с помощью которого можно формировать ландшафтный дизайн.
"Например, высаживаются ивы специальных сортов в виде круга или овала и по мере их роста ветви сплетают, образуя тем самым целые живые беседки или изгороди", – рассказал он.
Изделия из древесины
Редкими породами древесины разнообразных природных форм богат южный берег. В руках мастера пни и коряги превращаются в настоящие шедевры, порой весьма функциональные. Кроме того, из дерева изготавливают украшения и посуду.
Вышивка
Крым – многонациональный, поэтому здесь присутствует традиционная вышивка разных народов. Орнаменты отличаются техникой и цветовой подачей.
Для того, чтобы отличить аутентичное изделие ручной работы от дешевки достаточно побеседовать с мастером, считают эксперты. Влюбленный в свое дело человек знает каждую деталь своего изделия, может подробно рассказать о процессе изготовления, его уникальности и особенностях производственного процесса. Кроме того, такой товар всегда будет штучным.
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